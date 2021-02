De gepeperde humor van Van Langenhove

De vaccinatieschildpad kruipt aan een slakkengangetje de wet van de traagheid tegemoet. Frank Vandenbroucke rapporteert aan Conner Rousseau dat de naamsverandering van sp.a beter ‘vadsig vooruit’ wordt. Het zou in elk geval zijn beleid beter illustreren. Op 50 dagen tijd werden er, ochot ochère, een kleine 400 000 mensen gevaccineerd. Op één week tijd zijn naar verluidt 2 miljoen mensen naar de kapper geweest. Mochten we van de knipbeurt ook een prikbeurt maken dan steken we tegen eind deze maand…

De vaccinatieschildpad kruipt aan een slakkengangetje de wet van de traagheid tegemoet. Frank Vandenbroucke rapporteert aan Conner Rousseau dat de naamsverandering van sp.a beter ‘vadsig vooruit’ wordt. Het zou in elk geval zijn beleid beter illustreren. Op 50 dagen tijd werden er, ochot ochère, een kleine 400 000 mensen gevaccineerd. Op één week tijd zijn naar verluidt 2 miljoen mensen naar de kapper geweest. Mochten we van de knipbeurt ook een prikbeurt maken dan steken we tegen eind deze maand Israël voorbij in de vaccinatiestatistieken.

Dagelijkse kost met Schild & Vrienden

VRT en VTM zitten met een probleem. Ze kunnen de framing van Rambo Van Langenhove niet langer aanhouden, nu blijkt dat diens wapenhandel eerder in een aflevering van Jeroen Meus past, dan in The A-Team. Dries met keukenshort en pepervat in de hand die de conference van Han Solo brengt is niet het beeld waar de poco-jockeys van de MSM naar op zoek zijn om de kiezer te beïnvloeden.

Ze willen hem de kweekschool van toekomstige Anders Breiviks op de mouw spellen, maar stranden in De keuken van Piet tijdens De Ideale wereld. Ik weet het, fanatiek ideologie preken kan moorddaardige gevolgen hebben. Denk maar aan Volkert van der Graaf. Een product van het Nederlands groenlinkse indoctrinatiecentrum waar Calvo nu school loopt. Van der Graaf jaagde in 2003 Pim Fortuyn met een Star Firestar M43-pistool de dood in. De moordenaar kwam in 2014 voorwaardelijk vrij en is sinds april 2020 officieel een vrij man. Men is er naar verluidt niet in geslaagd om hem te deradicaliseren. Hij gelooft nog steeds in dezelfde eco-waanbeelden als voorheen.

De Pano-reportage over de gepeperde humor van Schild & Vrienden dateert van september 2018. Het Belgische gerecht werkt in de zaak Schild & Vrienden trager dan de vaccinatiecampagne. Deze indolentie is nefaster voor de rechtstaat en zelfs voor onze democratie, dan de feiten zelf. Moet het nu echt zo lang duren om te beslissen of Dries en zijn keukenhulpen haatpredikten door het vertellen van schuine moppen in de beslotenheid van hun praatbubbel? Hoe lang hebben de slippendragers van de vierschaar nog nodig om de straf te bepalen voor het bezitten of verkopen van peperspray?

Een chaos aan reglementen

Sinds het begin van deze crisis hebben de narren van de Wetstraat, in een zee van chaos, eilanden van autoritaire hyperreglementering opgespoten. Virusclowns met een of ander -oloogdiploma adviseren een circus van wisselende bubbels, lockdowns, avondklokken, voorwaarden en principes. Zelfs ministers kibbelen over de juiste interpretatie van hun hersenspinsels, die ze tijdens een koffiekout van een urenlange junta beslisten.

Maar wij, die vaak al problemen ondervinden om onze paswoorden te onthouden, moeten de ministeriële besluiten, geschreven in een juridisch jargon, begrijpen en uit het hoofd kennen. Ook studenten die net twee maanden van intensief blokken achter de rug hebben, zijn moreel verplicht om het Belgisch Staatsblad in te studeren. Ja, ook minderjarigen moeten naast de spelregels van Drie op een rij het Staatsblad dagelijks verslinden. De manier waarop het gerecht en de politie een heksenjacht met mccarthyisme-trekjes organiseert op coronaovertredingen, heeft niets meer met volksgezondheid te maken.

De Loekasjenko-arrestaties waarbij men minderjarigen met trauma’s opzadelt omdat ze samen PlayStation spelen, doen mij walgen. Maar niet voor quickie stickie, de kwelgeest van Kortrijk. De minister van Justitie die ooit headbangend marihuana wilde legaliseren is onverbiddelijk voor overtreders van ministeriële besluiten zonder wettelijke grondslag. Jong, oud, blind, doof, slim of dom, het maakt quickie stickie niets uit. Er is maar één kam waarover hij scheert.

Neen tegen de pandemiewet

Net nu rechters coronaboetes beginnen te verwerpen omwille van hun onwettelijkheid, wil N-VA ze wettelijk verankeren in een pandemiewet. Voor een keer juich ik de luiheid en ongrondwettelijkheid van de Vivaldi-regering toe. Laat ze met rust in hun hangmat van Oblomov. Laat ons de mogelijkheid onze middelvinger op te steken naar de gemaskerde pakkemannen met PV-verslaving. Laat de kepiebrigade weten dat hun gekrabbel tijdsverlies is en dat ze beter voorkomen dat vrouwen verkracht worden. Of moeten we dan toch pepperspray legaliseren?

