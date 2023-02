De guillotine van Groen en waanzinnige Tinne

Het was gisteren breaking news: Dries Van Langenhove stopt met actieve politiek. Moest hij eruit voor een coalitie met N-VA? Start hij een eigen partij? Er wordt gefluisterd een Belgisch luik van Forum voor Democratie. Dreigt er slecht nieuws over de rechtszaak Schild en Vrienden? Zijn er nieuwe beschuldigingen op komst? Zoals steeds zullen we pas binnen enkele weken/maanden de waarheid kennen. Kattebelletje In het najaar van 2020 verliet waanzinnige Tinne fier als een pauw de onderhandelingen voor de Vivaldi-regering.…

Het was gisteren breaking news: Dries Van Langenhove stopt met actieve politiek. Moest hij eruit voor een coalitie met N-VA? Start hij een eigen partij? Er wordt gefluisterd een Belgisch luik van Forum voor Democratie. Dreigt er slecht nieuws over de rechtszaak Schild en Vrienden? Zijn er nieuwe beschuldigingen op komst? Zoals steeds zullen we pas binnen enkele weken/maanden de waarheid kennen.

Kattebelletje

In het najaar van 2020 verliet waanzinnige Tinne fier als een pauw de onderhandelingen voor de Vivaldi-regering. Ze had net met wat gekrabbel op een kattebelletje – de grootte van mijn wekelijkse boodschappenlijst – de Vivaldioten in wording overtuigd van de sluiting van álle kerncentrales. Hovaardig en met groene dikke-nek-flair zei ze: ‘Na 20 jaar besluiteloosheid is er nood aan daadkracht. De kernuitstap wordt gerealiseerd. We sluiten alle kerncentrales. Na 20 jaar geklungel op het departement Energie komt er eindelijk en dit op mijn initiatief en uitdrukkelijke vraag bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.’

Ezelsdracht van groene olifantjes

We zijn 28 maanden verder. De ezelsdracht van groene olifantjes baarde een misvormde muis. We hebben de duurste energiefactuur ooit. Er is geen bevoorradingszekerheid. Qua duurzaamheid komen er meer CO2-spuwende en ammoniak uitstotende gascentrales dan windparken op zee. Vijf kerncentrales blijven open. Vivaldi is de speelbal van Engie. Ze wordt eigenaar van kerncentrales en produceert zelf kernafval. De belastingbetaler betaalt straks een miljardenfactuur aan Engie.

Waanzinnige Tinne is met een cum laude van onbekwaamheid afgestudeerd aan de universiteit van wanbeleid. Ze wordt best terug flutadvocaat van het zevende knoopsgat. Daar was ze goed in.

Full of shit

Waanzinnige Tinne kon de schijn van bekwaamheid nog lange tijd aanhouden. In december 2021 kwam ze met pornopremier De Croo nog op de persconferentie melden dat de gordiaanse kernenergieknoop was doorgehakt. Alle kerncentrales dicht.

Doch, Georges-Louis Bouchez had tijdens de persconferentie al getweet dat Van der Straeten ‘full of shit’ was. Hij liet weten dat de verlenging van de kerncentrales nog steeds op de agenda stond. Er volgde een hilarisch interview in Terzake, waar een stamelende Tinne Van der Straeten zich compleet belachelijk maakte. Na herhaaldelijk aandringen en een beschamende stilte, bazelde ze dat de jongste twee kerncentrales langer openhouden de back-up van de back-up van het reserveplan was. Een mogelijkheid lichtjaren van ons verwijderd, wat het ondenkbaar maakte.

Poetin had toen al een indrukwekkende troepenmacht aan de grenzen van Oekraïne klaarstaan. Zo ondenkbaar was die oorlog die nu als excuus naar voren wordt geschoven uiteindelijk niet.

Judassen op teenslippers

Petra De Sutter toetert te pas en de onpas dat Vivaldi de groenste regering ooit is. Juist! Het is de regering met de grootste groene bullshit-uitstoot die mijn portemonnee leegzuigt. Groen is te klein om echt te wegen op de regering. Het heeft zijn DNA intussen al meer dan driemaal verloochend en de haan moet nog kraaien. Het zijn moderne judassen op teenslippers.

De groenen waren de grootste vredesactivisten, nu staan ze garant voor grootste wapenlevering ooit. Ze waren de grootste voorstanders van de kernuitstap. Vijf kerncentrales blijven langer open en we worden er eigenaar van. Ze zijn de grootste voorstander voor historische excuusbetalingen aan andersgekleurde bananenrepublieken in Afrika. Wouter Devriendt zag zijn afrikanenknuffel tweemaal tegen de muur van PS en MR uiteenspatten. Groenen zijn de grootste migrantenknuffelaars met een hoog ‘wir schaffen das’-gehalte. Maar Vivaldi is de eerste regering die 7.000 keer veroordeeld werd voor overtredingen van de Opvangwet. Nog nooit sliepen duizenden asielzoekers op straat zonder bed, brood en bad.

Dit was niet op de afbraak:

Ik heb de politierechter laten weten dat mijn snelheidsovertreding niet ‘illegaal’ is maar ‘extralegaal’. Liet hem weten dat hij zich geen zorgen moet maken want dat Bart De Wever dat later wel juridisch zal regelen. Zijn antwoord was kort: ‘Zot’.

De strijders voor de Lange Nelle in Oostende en de klagers tegen het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge triomferen. De waanzin van onze ruimtelijke ordening en wettenbos geïllustreerd.

Zuhal Demir wil de luchthaven van Zaventem sluiten als boeren hun varkensstallen niet sluiten. Boeren besluiten om voorts met de tractor op reis te gaan.

De vierdagenwerkweek. Het liberaal paradepaardje uit de arbeidsdeal, blijkt een onrealistische beslissing. Achteraf beschouwd halen de liberalen dus niets uit de arbeidsdeal.

