De ‘herfstgolf’, zijn ze niet beschaamd?

De federale regering doet alsof er een crisis is om het eigen falen toe te dekken. De Vlamingen, die zich massaal lieten vaccineren, zijn er de dupe van. Terwijl we overtuigd worden ‘het goede te doen’ worden we bedrogen.

Vergeten vragen?

Laten we beginnen met het gras voor de voeten te maaien van een bekende rubriek op Doorbraak, met enkele pertinente -vergeten- vragen.

Waarom moeten kinderen nu opnieuw een mondmasker dragen? Kinderen komen zelden met covid in het ziekenhuis. Voor hen is het vaak als een stevige griep. Is het niet beter dat deze groep zo snel mogelijk een natuurlijke immuniteit opbouwt?

Waarom wordt er een amalgaam gemaakt van cijfers? We zien telkens de cijfers die passen in het verhaal. Vandaag zijn dat de besmettingscijfers. Terwijl het enige dat telt de ziekenhuiscijfers zijn.

Hoeveel bedden zijn er bezet door patiënten die voor covid zijn binnengekomen (dus niet: iemand die voor iets anders in het ziekenhuis komt en covid blijkt te hebben)? Wie zijn die patiënten? Van waar komen ze (ook de ziekenhuizen in Vlaanderen liggen vol, maar zijn dat allemaal Vlamingen of liggen er veel Brusselaars in Brugge?)? Zijn ze ingeënt?

Hoe stopt een Covid Safe Ticket de ‘herfstgolf’ precies. Of is dat een chantagemiddel om vaccinatie af te dwingen? En waarom ook in Vlaanderen waar een overgrote meerderheid gevaccineerd is?

De herfstgolf van Vivaldi

We ontkennen niet dat de cijfers van de ziekenhuisopnames niet goed zijn. Maar de aantallen ziekenhuisopnames en patiënten op Intensieve zorgen, liggen ver onder die van de vorige golven. Toch werden ze door de federale regering gedramatiseerd om de Vlaamse regering de arm om te wringen. Eigenlijk was er geen enkel objectieve reden om het overlegcomité te vervroegen naar dinsdag. Er was enkel reden om Vlamingen aan te manen voorzichtigheid in te bouwen. Wat velen spontaan zouden doen.

Volgens de krant Le Soir (woensdag 27 oktober) was het een strategie van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die was zo handig om over een vierde golf te spreken, die zou samenvallen met een griepepidemie. Als deus ex machina kwam toen Horeca Vlaanderen. De voorzitter (van Open VLd signatuur) kwam zeggen dat zijn federatie voorstander was van de invoering van een Covid Safe Ticket…

We vragen al maanden om een interview met minister Vandenbroucke. Maar hij weigert. Hij kiest liever die media die niet doorvragen.

Eèn commando

De paniek voor de ‘herfstgolf’ van ‘ongevaccineerden’ samen met griep, was genoeg. Het codewoord bij Vivaldi was: alles ‘onder één comando’, federaal. Voor Vivaldi is de Belgische eenheid belangrijker dan de realiteit. In Vlaanderen is meer dan 90% ingeënt. In vele gemeenten is dat ver boven de 90%. In steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, is het lager. Maar het is genoeg om de gezondheidszorg voor het ergste te behoeden.

De cijfers tonen aan dat er net gediversifieerd moet worden in het Belgische beleid. Kijk naar de sciensanocijfers. De hospitalisaties per 100.000 inwoners in Brussel en Luik zijn al weken hoog. Die stijgen ook in Vlaanderen, maar wie ligt er in Vlaanderen in het ziekenhuis?

Dat is het eerste problematische aan de nieuwe regels in Vlaanderen. Ze worden ingevoerd omwille van de heilige Belgische eenheid terwijl het niet nodig is in Vlaanderen. Maar de bange burger denkt het goede te doen. Debat is bijna onmogelijk.

Politieke onbeschaamdheid

Wat we nu meemaken is de culminatie van politieke onbeschaamdheid. Regeren is vooruitkijken. Er is elk jaar in de herfst/winter een griepepidemie. Dat kwam nooit op de radio, maar daarbij vielen ook tientallen doden per dag. Dat zorgde ook voor ziekenhuisopnames, dat zou dus dit jaar ook zo zijn. Men wist dat covid niet volledig weg was. Toch heeft men nagelaten extra te investeren in de zorg.

Die nalatigheid wordt nu als chantage tegen ons gebruikt. Ja de mensen die in de zorg werken zijn moe. Maar waar was de overheid toen die daar iets kon aan doen? Het zorgpersoneel werd gepaaid met een extra zakcentje. Een griepcentrum dat kan geopend worden in tijden van nood? Iemand? Ergens?

Gestolde land

Het gebeurt niet, want het kan niet in dit land. Als na tientallen interkabinetaire werkgroepen en overlegcommités duidelijk is wie precies waarvoor bevoegd is, blijkt er geen geld te zijn. Ondertussen zijn we al enkele jaren verder. Dat is het tweede probleem. België is zo gestold dat het niet adequaat kan reageren op veranderende situaties. Van het griepseizoen tot stijgende energieprijzen of e-commerce.

Maar komen we in opstand tegen zoveel politieke schande? Neen, gemarineerd in de angst lopen we bang mee. Iemand roept ‘vierde golf’ of ‘herfstgolf’ en we zeggen alle afspraken en restaurantbezoeken af en kijken elke avond bang naar de tv, voor nog meer rampspoed. Amper iemand die de paniekgolf durft in vraag stellen.

Taboe

Dat hele politieke gedoe rond covid zorgt voor een een fundamentele verandering als we niet opletten. In hoeverre laten we ziek zijn tot een taboe uitgroeien. Ziek zijn en sterven horen bij het leven. Fijn is dat niet, maar het is zo. Vandaag schuiven we naar het punt dat we ziek zijn als een onoverkomelijk probleem zien dat we absoluut moeten vermijden. Ziekte is lijden en lijden is slecht. Daardoor normaliseren we pathologisch gedrag dat we ‘smetvrees’ noemen. We dragen mondmaskers en handschoenen, ontsmetten onze handen na elke beweging. Dat is op lange termijn ongezond. Dat kan en mag niet blijven duren. We moeten ook met covid leren leven.

Maar ook dat kan niet. De noodtoestand is politiek te aantrekkelijk. De regeringen in dit land hebben nagelaten alle voorzorgen te nemen. Wij hebben ons massaal laten vaccineren, maar blijven het slachtoffer van de politieke spelletjes. We blijven het slachtoffer van België. Politieke starheid zorgt ervoor dat burgers worden omgevormd tot een potentieel gevaar voor elkaar. Zo ondergraaft de politiek het sociale weefsel van onze samenleving. Allemaal om volgende keer de verkiezingen te winnen, de ander te snel af te zijn. Met beleid of overtuiging heeft dat al lang niets meer te maken.