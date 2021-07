De hoofddoek… symbool van leugen en verzet?

De hoogopgeleide en intelligente Ihsane Haouach kon bij haar aanstelling tot regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) op heel wat sympathie en steun rekenen. ‘Een veelzijdig talent’… dat ‘vergt enige nuance’, klonk het. Ihsane Haouach doet meer voor ‘de ont-islamisering, dan de luidruchtige Bouchez’. Dat de pas aangeduide regeringscommissaris een hoofddoek droeg, was volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens absoluut geen kwestie. ‘Ik begrijp het probleem niet’, aldus Coens. Ook toen bleek dat Ihsane Haouach present…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De hoogopgeleide en intelligente Ihsane Haouach kon bij haar aanstelling tot regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) op heel wat sympathie en steun rekenen. ‘Een veelzijdig talent’… dat ‘vergt enige nuance’, klonk het. Ihsane Haouach doet meer voor ‘de ont-islamisering, dan de luidruchtige Bouchez’. Dat de pas aangeduide regeringscommissaris een hoofddoek droeg, was volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens absoluut geen kwestie. ‘Ik begrijp het probleem niet’, aldus Coens.

Ook toen bleek dat Ihsane Haouach present was op een lunch van het European Forum of Muslim Women – een Europese organisatie die in Brussel gevestigd is, maar aan de Moslimbroeders wordt geconnecteerd – was er amper een rimpeling op het water te bespeuren. ‘Ik heb niets te verbergen. Ik ken deze beweging niet’, zei Haouach zelfverzekerd. Een leugentje, zo bleek later. De regeringscommissaris riep haar onschuld uit en proclameerde het slachtoffer te zijn van racisme, seksisme en de dominantie van de blanke man. Daarmee probeerde ze het hele debat in de woke-activistische richting te doen kantelen, goed wetende dat zowat de hele linkerzijde opportunistisch met deze intellectualistische modetrend mee huppelt.

Moslimbroederschap

Toen ze vorige week in de Franstalige pers beweerde dat de scheiding van kerk en staat aan de demografische ontwikkelingen moet worden aangepast, kwamen de eerste barsten in haar pantser. De twijfel omtrent haar figuur groeide, maar de linkerzijde bleef pal achter haar staan. Groen-fractieleider Wouter Devriendt twijfelde geen seconde aan haar goede bedoelingen, maar ‘de bloeddorst van sommige partijen om zich hierop te storten’ verontrustte hem daarentegen wel. Hij had het over ‘een karaktermoord’. De socialisten stelden dat er ‘belangrijkere zaken aan de orde zijn’ en vroegen zich af wat deze ‘polemiek ons precies bijbrengt’.

Gisteren eindigde haar aanstelling als regeringscommissaris abrupt, toen bleek dat Ihsane Haouach onder druk plots ontslag nam. Er is een rapport van de Staatsveiligheid opgedoken dat haar linkt aan de islamitische Moslimbroederschap. Haar ‘engagement voor gelijkheid en fundamentele rechten’ was een zeepbel en haar hoofddoek staat niet symbool voor de emancipatie van de vrouw, maar blijkt een daad van verzet te zijn tegen de gelaïciseerde samenleving.

Theo Francken

Ik wil niet van de gelegenheid misbruik maken om de gehele moslimwereld te schofferen. Er zijn genoeg voorbeelden van geslaagde integratie, maar uit het verhaal van Haouach blijkt duidelijk dat binnen bepaalde moslimgemeenschappen het besef groeit dat men verder komt met slinks, manipulatief gedrag, dan met het gooien van stenen en molotovcocktails. Links – en in het bijzonder Ecolo – gaat hier flink op de bek.

‘Hopelijk is dit het begin van een echt veiligheidsonderzoek naar de radicale Moslimbroederschap en haar vertakkingen in België. Net zoals Frankrijk deed n.a.v. de onthoofding van Samuel Paty’, laat Theo Francken weten, maar of de politieke wereld de kracht en de moed heeft om daar de gepaste conclusies uit te trekken, is zeer de vraag. Er zijn genoeg redenen om ons erg ongerust te maken.

De gescheiden werelden van Flow

Vorige week opende het Brusselse openluchtzwembad Flow zijn deuren met aparte zwemuren voor vrouwen. Boerkini’s zijn toegelaten. Hendrik Bogaert (CD&V) maakte gewag van ‘aparte islam-uren’. Het partijbestuur van de Vlaamse christendemocraten reageerde afkeurend, omdat de uitlatingen van Bogaert niet zouden stroken met de respectvolle manier waarop CD&V wil communiceren. MR – die ook hier de kat de bel aanbond – werd door de politiek correcte elite ervan beschuldigd uit te zijn op een cultuuroorlog en in het defensief gedrongen.

De hypocrisie van links was andermaal stuitend. Het aparte zwemuurtje en de boerkini hebben niets met religie te maken, proclameerde de federale staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Baarlijke onzin. De onderwerping van de vrouw aan de dominantie van de man, is juist een hoeksteen van de islam. De boerkini en de hoofddoek vormen daar het symbool van.

Brussel

Volgens Sarah Schlitz (Ecolo) is het zo dat meisjes apart willen zwemmen ‘omdat ze zich niet meer veilig voelen in de publieke ruimte. We werken liever in de diepte aan dat probleem.’ Dat doet een mens toch even naar adem happen. Brussel is reeds lang een versplinterde samenleving van naast elkaar levende, gesegregeerde gemeenschappen en wijken, die er soms tribaal hun eigen vijandige waarden, normen en wetten op nahouden. Meisjes – die zonder hoofddoek over straat naar school lopen – worden door sommige migrantenjongeren uitgemaakt voor ‘hoer’.

Toen de docente en publiciste Nadia Geerts actief stelling nam om in het Franstalig hoger onderwijs de hoofddoek toe te laten, kreeg ze op de sociale media harde kritiek te verduren en werd ze meermaals bedreigd. Als Sarah Schlitz beweert liever in de diepte te werken, dan is dat de schaamte voorbij.

Een hommage aan Mohammed

Het klapstuk van manipulatie en leugen vormt de uitzending van #weetikveel op Radio 1 die op 30 juni tussen 12.00 en 13.00 uur een programma uitzond over de profeet Mohammed. Khalid Benhaddou, hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent, mocht bij Kobe Ilsen ‘een binnenperspectief’ over het leven van de profeet geven. Presentator Kobe Ilsen wou de moslimwereld zeker niet voor het hoofd stoten en bracht een hommage aan de profeet. Iedere vorm van kritiek was uit den boze. Kritische vragen van de luisteraar ging hij uit de weg. Over de positie van de vrouw in de islam geen woord. De problematische omgang van Mohammed met vrouwen en de bloeddorstige rol van de profeet van Allah als militaire leider kwamen helemaal niet ter sprake.

Vorig jaar kwam Annelies Lannoy – docente godsdienstwetenschappen aan de UGent – een kritisch ‘buitenperspectief’ schetsen van de figuur Jezus Christus. Geen enkel onderwerp werd toen uit de weggegaan. De manipulatie van Kobe Ilsen en de VRT is zo grof, dat het stilaan op schuldig verzuim begint te lijken.

Ihsane Haouach heeft gelogen en gemanipuleerd en vond bij Ecolo veel gehoor. De opeenstapeling aan incidenten laat zien dat ze geen alleenstaand geval is, maar dat er een systeem achter zit. Zihni Özdil – historicus en oud-Kamerlid voor GroenLinks – riep de jonge allochtonen onlangs in De Volkskrant op om zich los te maken van ‘de giftige wurggreep van wit progressief Nederland. Bevrijd jezelf van de kwezelarij der lage verwachtingen.’ We kunnen deze oproep in Brussel en Vlaanderen met de nodige decibels herhalen: ‘Bevrijd jullie van de kwezelarijen van de linkse kerk’.