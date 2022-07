De hypocrieten regeren

Sta me toe om met u een reis rond de wereld te maken en u een inzicht te geven in de merkwaardige wereld van de zichzelf progressief noemende medemens. Ik heb daarvoor even het nieuws van de voorbije week doorgenomen. Oostenrijk Verbijstering alom in Oostenrijk, waar de minister van Gezondheid Johannes Rauch (Grünen) in de Kamer op een vraag van de FPÖ over de verantwoordelijkheden van de overheid bij schade, invaliditeit of dood door de vaccinatie, met uitgestreken gezicht antwoordde…

Sta me toe om met u een reis rond de wereld te maken en u een inzicht te geven in de merkwaardige wereld van de zichzelf progressief noemende medemens. Ik heb daarvoor even het nieuws van de voorbije week doorgenomen.

Oostenrijk

Verbijstering alom in Oostenrijk, waar de minister van Gezondheid Johannes Rauch (Grünen) in de Kamer op een vraag van de FPÖ over de verantwoordelijkheden van de overheid bij schade, invaliditeit of dood door de vaccinatie, met uitgestreken gezicht antwoordde dat die verantwoordelijkheid geheel bij de artsen ligt omdat ze de plicht hebben om hun patiënten voor te lichten.

Artsen in Oostenrijk, België en over de hele wereld die die informatieplicht ernstig namen en hun patiënten waarschuwden (en waarschuwen) voor de bijwerking van de vaccins, werden overal vervolgd of geschorst. En nu worden ze verantwoordelijk gesteld. Rauch is de eerste minister die openlijk zijn artsen onder de bus gooit voor de gevolgen van de gedwongen vaccinatie.

USA

In de VS gaan inmiddels langzaam maar zeker ook de ogen open van de mainstream media en ook daar beginnen ze langzaam de tanker te keren onder druk van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In de Wall Street Journal (WSJ) verscheen een opgemerkt artikel van één van hun toonaangevende journalisten die kindervaccinatie onbegrijpelijk vindt, gebaseerd op de resultaten van de proeven van Pfizer zelf.

Ik citeer de WSJ: ‘Uit die proeven bleek dat gevaccineerde peuters in de proef van Pfizer meer kans hadden om ernstig ziek te worden van covid dan degenen die een placebo kregen. Ook zorgwekkend: De meeste kinderen die tijdens de proef meerdere infecties opliepen, waren gevaccineerd. Dit verdient nader onderzoek, omdat experimentele vaccins voor andere ziekten soms de vatbaarheid voor infecties verhogen. Wetenschappers ontdekken ook dat drievoudig gevaccineerde volwassenen die eerder besmet waren met de Wuhan-variant een zwakkere immuunrespons hebben op omicron, waardoor ze vatbaarder zijn voor herinfectie. Dit fenomeen, dat “immunologische inprinting” wordt genoemd, zou kunnen verklaren waarom kinderen die drie Pfizer-vaccinaties hebben gekregen, meer kans hebben om opnieuw te worden besmet.’

Niks nieuws onder de zon voor wie de Tegenwind documentaires heeft gevolgd; het is hoopgevend om te merken dat het nu ook eindelijk wordt erkend door een krant als de WSJ.

Foute zwarte

Nog in in de VS ligt de zwarte rechter van het hooggerechtshof Clarence Thomas onder racistisch vuur…. van ‘progressief Amerika’.

Thomas was één van de rechters die het Roe vs Wade-arrest inzake abortus terugdraaide en de macht om over abortus te beslissen aan de afzonderlijke Amerikaanse staten terug gaf. Hij wordt nu zwaar aangepakt door progressief Amerika omdat hij niet stemde zoals ze vonden dat een zwarte moest stemmen. Hij is dus een foute soort zwarte volgens de zelfverklaarde progressieven die er van uitgaan dat alle zwarten één monolitisch blok vormen en worden verondersteld om allemaal voor de democraten te stemmen en dus geen eigen mening te hebben. Racistischer dan dat wordt het niet, dacht ik, maar toen had ik de publieke commentaren van liberaal Amerika op Clarence Thomas nog niet gezien. Omdat Thomas niet deed wat de anti-racisten van hem verwachtten werd hij uitgescholden met het N-woord. Ze noemden hem slaven-N, bos-N en meer van dat fraais.

Racisme is dom en vreselijk. Vroeger verscholen racisten zich in de VS onder witte puntkappen, nu verschuilen ze zich achter de brede schouder van de progressieve elite. Het resultaat is dat de zwarte rechter nu wordt ‘gecanceld’.

Joe Biden

Het doet me denken aan de aanloop naar de Biden-Trump verkiezingen.

Toen zei Biden dat zwarten die voor Trump stemden niet echt ‘zwart’ waren. Of de racisten nu links of rechts zijn: het dunne laagje beschaving schilfert al snel af wanneer ze hun gelijk niet halen.

Wat ook je mening over abortus mag zijn; dit incident legt ook weer mooi de hypocrisie bloot waarbij de lichamelijke integriteit van de vrouw wordt ingeroepen inzake ‘baas in eigen buik’. Waar waren deze voorstanders van die lichamelijk integriteit toen het over de vaccinatiedwang en vaccinatieplicht ging?

Maar laat ons verder gaan met onze ronde rond de wereld.

Oekraïne

In Oekraïne is Poetin stilaan de oorlog aan het winnen. Door de stijgende energieprijzen is het BNP van Rusland gestegen en zitten ze daar niét tegen een inflatie aan te hikken. Het plannetje van de VS en de EU om Rusland economisch te isoleren stootte op hun eigen doctrine: die van de vrije handel en globalisering. En dus vloeit Russische olie en gas naar overal, behalve naar de EU, waar we op een Europese honger- en kou-winter afstevenen.

Gelukkig kregen we via de massamedia tijdig ingelepeld dat het stoken van kolen plots niet zo vervuilend meer is. Oef!

Op dit moment in de geschiedenis waarin we technologisch in staat zijn om de hele wereld te voeden, dreigt er hongersnood in de ontwikkelingslanden en voedingstekort in Europa.

Nederland

Intussen bereikt het boerenprotest in Nederland zijn kookpunt. Tegelijk blijkt uit onderzoek van TUDelft dat de minister bij de berekening van hun stikstofplannen de stikstofuitstoot van vliegtuigen hebben weggemoffeld. In de media worden de boeren inmiddels gedemoniseerd. Er is geen greintje respect en begrip voor hun handelen. Terwijl hun levenswerk wordt afgepakt en sommige naar zelfmoord grijpen als laatste statement, worden zij voorgesteld als daders ipv slachtoffer.

De politieke elite is het spoor bijster en loopt stilaan tegen de muur van hun eigen gillende onzin.

De zelfverklaarde progressieven zijn hoe langer hoe minder democratisch. Ze willen hun ideologische wil opleggen en worden ziedend als ze hun gelijk niet krijgen. Ze worden gedreven door de nood om met hun veronderstelde deugden te pronken. Daarvoor moet veel ,zo niet alles wijken: wetenschap wordt gefilterd, meningen gecensureerd, wetten naast zich neergelegd. Het ‘goede doen’ verandert naarmate de elite er al dan niet gebruik van kan maken.

Trudeau en Johnson

Terwijl de door hen veroorzaakte inflatie uw geld weg-eet, de door hen veroorzaakte energie-chaos zorgt voor onbetaalbare prijzen en de door hen veroorzaakte ideologische oorlogen een voedselschaarste veroorzaken, lachen ze u in uw gezicht uit, zoals bleek uit een opgedoken video van de Canadese premier Trudeau en de Britse eerste minister Boris Johnson, twee fils-à-papa’s die met een gouden lepel in de mond zijn geboren. Toen ze in Davos, op het feest van de elite, elkaar de hand schudden, grapten ze over wie er met de kleinste privé-jet was aangekomen, ‘om de ecologische voetafdruk toch niet te groot te maken, ha ha ha’.

We zijn goed op weg naar een neo-communistische wereld, waarbij ons geboorterecht als vrije mens wordt vertrappeld. Het is neo-communisme waarbij de Chinese stijl die van Davos ontmoet en waarbij oppositiestemmen worden gesmoord, gecensureerd of belachelijk gemaakt en een elite bepaalt wat goed voor u is. Dat alles onder de mantel van ‘het goede doen’ in een niet-aflatende psychologische operatie die dagelijks op u wordt afgevuurd. De Davos-man is subtieler dan de Peking-man, maar niet minder gevaarlijk.

Ze botsen nu op de muur van hun eigen hypocrisie en de maskers vallen af. We hebben inderdaad een ‘great reset’ nodig. Alleen niet degene die zij vooropstellen.