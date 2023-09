De ideale schoonzoon met een scherp kantje

Deze week lanceerde Conner Rousseau een ongezien mediaoffensief. Zijn uitgekiende strategie moest de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag doen vergeten. Door transparant te communiceren wou de voorzitter zijn onberispelijk imago in ere herstellen, maar net op het moment dat zijn offensief op volle kracht kwam, raakte bekend dat hij in een dronken bui zich racistisch uitgelaten zou hebben in het bijzijn van een paar agenten. ‘King Connah’ lijkt zich er nog weinig van te herinneren, maar zijn optreden werd door de…

Deze week lanceerde Conner Rousseau een ongezien mediaoffensief. Zijn uitgekiende strategie moest de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag doen vergeten. Door transparant te communiceren wou de voorzitter zijn onberispelijk imago in ere herstellen, maar net op het moment dat zijn offensief op volle kracht kwam, raakte bekend dat hij in een dronken bui zich racistisch uitgelaten zou hebben in het bijzijn van een paar agenten.

‘King Connah’ lijkt zich er nog weinig van te herinneren, maar zijn optreden werd door de bodycams van een aantal politieagenten vastgelegd. Rousseau weet dat hij te ver is gegaan, want tot na de verkiezingen van volgend jaar drinkt hij geen alcohol meer.

De narcistische bubbel van Conner

Conner Rousseau is de koning van de perceptie. Hij weet door slinkse truken van de foor de sensatie in zijn voordeel te doen kantelen. Hij is een geboren entertainer en gangmaker die in een mum van tijd een publiek naar zijn hand kan zetten. Rousseau is erg gewiekst en is erin geslaagd om de ganse partij rond zich te laten draaien. Zo sprak hij zich nooit expliciet tegen racisme uit, maar stelt wel dat hij ‘graag naar FC De Kampioenen kijkt, maar daardoor geen racist geworden is’.

Rousseau weet trouwens ook niet wat er leeft in de achterstandswijken, hoe het voelt om te vechten om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te moeten knopen. Hij heeft nooit op de barricaden moeten staan om te vechten voor meer en beter loon. Zijn communicatie komt niet vanuit het hart, maar is berekend en verpakt door communicatiegoeroes.

Conner Rousseau leeft in een narcistische bubbel en moet het hebben van zijn uitstraling, reputatie, invloed en macht, niet zozeer van de verworvenheden van zijn partij. De socialistische families wemelen van de figuren wiens overtuiging haaks staat op hun levenswijze.

Frans Timmermans

In Nederland is ophef ontstaan rond de riante levensstijl van Frans Timmermans. Terwijl hij zich door Brussel zijn riante wedde laat doorbetalen, voert hij campagne voor het premierschap in Nederland. ‘Wat is een overtuiging waard als de eigen daden daar volstrekt tegenin gaan?’ vraagt Pieter Waterdrinker zich in Elsevier Weekblad af. Samen met GroenLinks pleit het kopstuk van de Nederlandse PVDA voor een eerlijke verdeling van de rijkdom. ‘We introduceren een nieuw toptarief van 60 procent voor mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen’, staat in zijn verkiezingsprogramma te lezen.

Intussen vangt Frans Timmermans 300.000 euro per jaar, waarvan een deel belastingvrij. Hoe kan Timmermans de existentiële pijn van de onderlaag van de bevolking voelen, terwijl hij als socialistische toppoliticus al jaren in weelde leeft. Door van zijn riante verloning af te zien, had Timmermans heel wat lof en sympathie kunnen oogsten.

In de plaats daarvan gebruikt hij de gemeenschapsmiddelen om zijn eigen persoonlijke ambities na te streven. Zijn oproep tot een ‘eerlijke herverdeling’ van de middelen klinken hol. Dat weten ze bij GroenLinks ook wel. Maar door zijn zoetgevooisde stem, zijn aimabele uitstraling en zijn erudiete tussenkomsten weet Timmermans de media te bespelen. De Nederlandse sociaaldemocraat is niet bepaald een moreel voorbeeld, maar hij is wel een electoraal goudhaantje. Dat is wat telt.

Bediening achterban

De Franse socialist Dominique Strauss-Kahn schreef ooit dat de proletariërs niet langer van hun ketens moesten worden bevrijd. Het ging hem om ‘mensen die behalve een cultuur ook een opvoeding, soms wat geld en een appartement hebben geërfd’. De bediening van de eigen achterban staat voorop. Dat weet de voorzitter van Vooruit maar al te goed.

Praatjesmaker Rousseau valt door de mand. Hij heeft geen coherent verhaal en vervalt in slogans. Zijn uitschuiver is geen toeval. Hij bluft zich een reputatie bij elkaar. Zo is het veiligstellen van de koopkracht zowat de belangrijkste verwezenlijking, maar over de ontspoorde begroting, de asielcrisis en de oplopende uitgaven in de sociale zekerheid rept hij met geen woord. De volgende verkiezingen zou wel eens een abrupt einde van het politiek carnaval kunnen inluiden. Het is een bemoedigende gedachte.