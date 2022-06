De kak van Jo(ke), de woke van Alexander en de genderfobomanen

Bij de CD&V zijn de ridders van de hypocritijnzers op hun veldtocht tegen stikstofpezewevers gestrand op een mesthoop van corrumperende geitenwollensokkenambtenaren en Boerenbondvazallen. Jo Brouns – aka het schijnheilig paterke van Kinrooi – roerde in de stikstofstront, maar de stank kwam uit eigen broek. Jo(ke) toch. Zuhal Demir liet met plezier de walmende boemerang in zijn aangezicht ontploffen. Zuhal de onverbiddelijke De plotwendingen in het stikstofdossier kunnen stilaan als inspiratie dienen voor tien seizoenen van Thuis, Familie en Wittekerke. Het…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Bij de CD&V zijn de ridders van de hypocritijnzers op hun veldtocht tegen stikstofpezewevers gestrand op een mesthoop van corrumperende geitenwollensokkenambtenaren en Boerenbondvazallen. Jo Brouns – aka het schijnheilig paterke van Kinrooi – roerde in de stikstofstront, maar de stank kwam uit eigen broek. Jo(ke) toch. Zuhal Demir liet met plezier de walmende boemerang in zijn aangezicht ontploffen.

Zuhal de onverbiddelijke

De plotwendingen in het stikstofdossier kunnen stilaan als inspiratie dienen voor tien seizoenen van Thuis, Familie en Wittekerke. Het gejengel van boeren met lange CD&V-armen kittelt zelfs de muggenzifters van onze groene citroenkwekers bij het Agentschap Natuur en Bos. Maar… als de boer vloekt in de klimaatkerk wordt het zuurdesembrood gebroken en verslikken groene pastoors zich in hun Oxfam soya-shake. Deze groene taliban is de nieuwe landadel. Laat je niet misleiden door hun sjofele kringloopwinkelkloffie of woke-decorum. Het zijn géén nobele edellieden. Net als de taliban zijn het dictators, maar dan met een klimaatbijbel van groene idiotismen als zweep en dwangbuis. Deze week is gebleken dat corrumperende vriendjespolitiek hen niet vreemd is.

Het is duidelijk: waar men kakt in Vlaamse weiden zien we mierenneukende klimaatkevers van het Agentschap Natuur en Bos zuigen aan de stront van pennenlikkers van de Boerenbond. Hun biotoop werd verstoord door onze Vlaams/Koerdische Warrior Princess Zuhal Demir. Zuhal de onverbiddelijk rijgt de ene politieke scalp na de andere aan haar zwaard van gerechtigheid. Voor haar is enkel ‘correct’, juist. En zo hoort het ook.

Een voor allen, allen voor woke

De hoge heren van de raad van Europese afgedankte politici hebben aan hun ronde tafel van onbekwaamheid beslist om Poetin een lesje te leren. Een embargo van Russische olie. Poetin schudt van het lachen terwijl hij onverstoord Stratego speelt op zijn Oekraïens oorlogsbord. Het enige wat de Europese afdankertjes bereikt hebben is dat onze benzine en diesel duurder werd, de inflatie versnelde en het einde-van-de-maand-stresspeil aangevuld werd met een deurwaardersfobie.

Het olie-embargo is niets minder dan een laffe hypocriete daad van wapenschaamte en een gatlikkende sollicitatiebrief van Alexander De Croo, die wij betalen aan de pomp. Het klootjesvolk is de kop van Jut van de valse noten van onze schuinsmarcherende Vivaldi-dirigent. De manier waarop saletjonker De Croo, Ursula von der Leyen en Margrethe Vestager achterna trippelt neemt pathetische vormen aan en wijst erop dat hij in de voetsporen van Charles Michel, na België, nu ook Europa wil versjteren. De drie Belgische blauwe musketiers Verhofstadt, Michel en De Croo zullen in Europa hun afbraak van het liberalisme voortzetten. Hun strijdkreet luidt: ‘een voor allen, allen voor woke’

Brief aan de politiek correcte genderfobomanen

Beste M/V/X zurkeltrutte/lul/X,

Ik ben het obsessief dwangvoederen van uw woke-geweten meer dan beu. Ik heb intussen een kater/kat/X van uw toxisch gezaag dat ik mijn poesje/katertje/X veeg aan uw macho/macha/X politieke correctheid. Ik zeg het u zonder omwegen, op de man/vrouw/X af. Ik kan heus wel mijn mannetje/vrouwtje/x-je staan zonder uw betuttelend gelul/gekut/ge-X. Of ik nu de juiste man/vrouw/x ben om uw ouwegehoer/ouwegegigelo/ouwege-X-elo te bekritiseren zal mij worst/pruim/X wezen.

Maar geloof me. Er is heus geen man/vrouw/X over boord. Ons Nederlands schip zal niet met man/vrouw/x en muis vergaan, als ik de kuisvrouw en de secretaresse naar de geneesheer of bouwheer stuur. Mag de gynaecoloog straks nog melden dat het een jongen of een meisje is? Had koning Filip moeten zeggen: ‘het is een mensje ‘? Mogen we het eigenlijk nog over Marsmannetjes en Venusvrouwtjes hebben? Zijn de Amazonen nu ook M/V/X? Krijgen we ook helden van de planeet Genderia een SuperX, een BatX, een SpiderX, een WonderX en een Iron X?

Ik weet dat we de wokies niet als abnormalen mogen bestempelen. Maar alsjeblief laat mij gerust, doe normaal, en laat wat normaal is normaal, want anders is straks alles abnormaal, en is abnormaal het nieuwe normaal. Normaal gezien kan zoiets toch nooit normaal zijn?

Dit was niet op de afbraak: