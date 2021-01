De ‘kloof met de burger’ is terug, groter dan ooit tevoren

Er is iets vreemds aan de hand, denk ik. De huisartsen die ik ken – dat zijn er alles samen toch een tiental – zeggen allemaal hetzelfde: met de corona-infecties valt het best wel mee. Ze testen zeer veel, maar ze vinden zeer weinig. Overwerkt zijn ze zeker niet: er komen minder patiënten dan anders, hoogst waarschijnlijk omdat de mensen bang zijn, zeggen ze. Uiteindelijk is een dokterspraktijk net zoals een ziekenhuis een verzameling zieke (en dus misschien wel besmette)…

Er is iets vreemds aan de hand, denk ik. De huisartsen die ik ken – dat zijn er alles samen toch een tiental – zeggen allemaal hetzelfde: met de corona-infecties valt het best wel mee. Ze testen zeer veel, maar ze vinden zeer weinig. Overwerkt zijn ze zeker niet: er komen minder patiënten dan anders, hoogst waarschijnlijk omdat de mensen bang zijn, zeggen ze. Uiteindelijk is een dokterspraktijk net zoals een ziekenhuis een verzameling zieke (en dus misschien wel besmette) mensen. Een Gentse huisarts met nogal wat volgers op Twitter meldt in het weekeinde dat ze van corona dagelijks meer burn-outs, depressies, angststoornissen en surmenages ziet dan infecties.

Al wat hierboven staat is onwetenschappelijk en ‘statistisch niet relevant’, zoals die huisarts het zegt, maar het is wel een beschrijving van een werkelijkheid. Een werkelijkheid die fel contrasteert met haar evenknie uit de media. Daar kondigen de virologen aan dat wat de regering heeft gezegd over de kappers (open per 13 februari, als de cijfers het toelaten), en dat we dat nu al mogen vergeten. Vanwege de Britse en Zuid-Afrikaanse variant, en weldra ook de Braziliaanse; en er komen er vast nog wel een paar. De schuld van de reizigers, lezen we. De skiester uit Edegem! En dat van die kappers: dat was een politieke boodschap.

We hadden beter moeten luisteren

Het zou, lezen we ook, allemaal niet gebeurd zijn indien ‘men’ de virologen had gevolgd. Tja… Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb nergens gevonden waar of wanneer de virologen vóór de kerstvakantie zwart op wit hebben gezegd dat reizen echt helemaal verboden moest worden of dat het fataal verkeerd ging lopen. Maar nog eens: het kan aan mij liggen. We moeten trouwens leren leven met het feit dat virologen in het coronabeleid én adviseurs én voorspellers én aanjagers én criticasters én duiders achteraf zijn.

Wie onze media volgt, krijgt overigens massaal veel corona-onheil te verwerken. In geen tijd heb je meer hel en verdoemenis bij elkaar dan in de preek van de priester in De Pest van Albert Camus. ‘Corona krijgt ook de scholen te pakken’, en dus zal de ene school na de andere dicht moeten – ze moesten eigenlijk al lang dicht geweest zijn; we zijn wéér te laat. ‘De derde golf is begonnen, en hij dreigt de ergste te worden’. De Zuid-Afrikaanse variant is allicht niet meer te stoppen, en ‘we weten niet of de vaccins ook daartegen beschermen’. De toestand op de Intensieve Zorg-units is nu nog ok, maar wacht maar… Voor kinderen moeten alvast ‘hobby’s en kampen worden geschrapt’. De cijfers zijn eigenlijk ‘stabiel, maar niet meer voor lang’. ‘We zijn nog ver van waar we moeten zijn’. En tot slot: ‘de vaccinatiedroom (iedereen ingeënt vóór de zomer, nvda) is al doorgeprikt’. Het staat er, allemaal. Al dagen, weken, maanden.

Tussendoor worden we ook geïnformeerd over foute feestjes, foute joden, foute vakantiehuisjes in de Ardennen, ja zelfs foute agenten. Er is er een getrouwd, en iemand heeft gezien (én gefotografeerd!) hoe er een aantal mensen de trouwers buiten voor het gemeentehuis kwamen gelukwensen. Zeker niet coronaproof, zegt de fotograaf. Onmiddellijk heeft de gemeente een onderzoek bevolen…

Een provinciegouverneur zegt dat de toestand nog veel erger is dan ‘wat ons wordt gezegd.’ Niemand vraagt haar waar ze dat vandaan haalt, wat ze daarmee bedoelt, … Maar het is dus nóg erger.

En – ja hij bestaat nog! – onze Europese president overweegt een geding aan te spannen tegen een van de grote vaccinmakers. Niet snel genoeg, niet goed genoeg en niet genoeg genoeg. Die totaal onbetrouwbare, altijd graaiende big farma-kapitalisten! Die gigawinsten maken door dag en nacht te produceren, en dat ‘met ons geld!’ Ze moeten dringend genationaliseerd. Een jongsocialist betreurt dat zijn partij daar niet wil van weten. PVDA en Groen wel, constateert hij. En wij, vraagt hij zich af?

Gelukkig hebben we nog een Europees Commissaris – niet echt toevallig een partijgenoot van de Europese president – die België tot de orde roept. Want dat reisverbod gaat veel verder dan wat mag van Europa. En of men kan uitleggen dat dat proportioneel en niet-discriminatoir is. Tja, de ene liberaal is de andere niet.

Wat ben je zonder chauffeur?

Gelukkig is er bij al die verzamelde ellende nog een wereld waar alles beter gaat dan ooit. Waar bijvoorbeeld een biostatisticus (is er iemand die ooit ervan heeft gedroomd biostatisticus te worden?) een vedette wordt. De man beleeft de tijd van zijn leven.

Hij floreert in een wereld waar mensen nog met andere mensen spreken zónder mondkapje. Want hier is alles in orde. Een wereld waarin een viroloog – concreet de Grootvizier van de virologie – ondanks ‘dag en nacht werken in zijn labo’ – in een bui van welwillendheid voor het gewone volk naar de markt van Izegem gaat om er, met een cameraploeg, een biermerk te promoten. Helemaal gratis en voor niets. Wat goed dat er zoveel goedheid bestaat! En voor wie eraan twijfelde: zo’n auto met chauffeur, dat is goed besteed! Ga zelf maar eens met het openbaar vervoer van Willebroek naar Izegem! Je haalt nooit de avondklok!

Er is ooit een geleerd mens geweest die heeft geschreven dat je om op gezonde wijze het echte nieuws te volgen je vooral moest proberen het nieuws niet te volgen. Ik heb dat altijd bestreden – een te makkelijke boutade, zei ik altijd – maar ik twijfel. De ‘kloof met de burger’ is terug, groter dan ooit tevoren.

Ach, geen paniek, het is maar chaos, schrijft mijn geliefde Loesje op een van haar posters. Ze heeft alweer gelijk.