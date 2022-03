De kroonprinsen van Trump op CPAC-congres

Wat gebeurt er wanneer Trump ertoe besluit af te zien van kandidatuur? Wie wordt dan de voorman of -vrouw die de Republikeinse Partij moet gaan leiden? Op CPAC 2022, het congres dit jaar van de Conservative Political Action Conference, zijn er potentiële kandidaten die willen voelen hoe warm het water is. Sommigen moeten dit jaar herkozen worden en kunnen beginnen dromen van 2024. Tenminste, als Trump zich geen kandidaat stelt. Anders wordt het 2028. Wie zijn deze mensen? In de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Wat gebeurt er wanneer Trump ertoe besluit af te zien van kandidatuur? Wie wordt dan de voorman of -vrouw die de Republikeinse Partij moet gaan leiden?

Op CPAC 2022, het congres dit jaar van de Conservative Political Action Conference, zijn er potentiële kandidaten die willen voelen hoe warm het water is. Sommigen moeten dit jaar herkozen worden en kunnen beginnen dromen van 2024. Tenminste, als Trump zich geen kandidaat stelt. Anders wordt het 2028.

Wie zijn deze mensen? In de vorige stukken besprak ik reeds enkele mogelijke kandidaten (De kroonprinsen van Trump en Dag 2 van de CPAC) die op de eerste twee dagen aan bod kwamen. De laatste twee dagen komen er nog twee sprekers langs die in aanmerking komen om de fakkel van Trump over te nemen.

Rick Scott

De ‘juniorsenator’ (Junior Senator) uit Florida, Rick Scott, is een man met een lange staat van dienst. Hoewel hij bijna twintig jaar ouder is (69), is hij de juniorsenator en zijn collega-senator Marco Rubio de seniorsenator. Deze laatste is elf jaar Senator en Scott amper drie. Scott was echter ook al acht jaar gouverneur van Florida. Hij heeft dan ook een belangrijke staat van dienst binnen de Republikeinse Partij.

Hij is vandaag voorzitter van de National Republican Senatorial Committee (NRSC), het campagnecomité van de Republikeinen in de Senaat. Scott is een man van ideeën, en dat blijkt ook heel duidelijk uit zijn toespraak. Als voorzitter van de NRSC is het zijn verantwoordelijkheid om met de ideeën te komen voor de Senaatscampagne. En, héél belangrijk, hij heeft een belangrijke stem in de verdeling van het campagnegeld.

Scott houdt een speech waar vlees aan kleeft. De man stelt het campagneplan van de Republikeinen voor. Het belangrijkste punt: het volledig loskoppelen van de Chinese economie en de Amerikaanse. Hij wil verder een einde aan de registratie van ras en zegt heel duidelijk dat er twee genders zijn. Daarnaast is hij stevig op ordehandhaving en het vervolmaken van de grensmuur met Mexico, waarna de muur een naam zal krijgen: de Donald J. Trump-muur.

Scott is een machtige figuur en kan door zijn positie duidelijk maken waar de Republikeinse kandidaten voor de Senaat voor zullen staan. Of hij een mogelijke presidentskandidaat is, is niet zeker. Maar een man met zijn ervaring als senator en gouverneur, die nu de Senaatscampagne stuurt, is zeker niet kansloos als Trump ertoe besluit af te zien van kandidatuur.

Donald Trump jr.

Donald Trump is een familieman, dus uiteraard is er ook een opvolger in de familie. Over Trump jr. deden al tijdens de campagne in 2016 geruchten de ronde dat hij politieke ambities zou hebben. Hij is de slotspreker van deze CPAC. Zijn verloofde, Kimberley Guilfoyle, werkte in het Witte Huis onder Trump en sprak op dag één. Opmerkelijk is dat zij begin jaren 2000 kortstondig getrouwd was met de huidige Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Ze werden de nieuwe Kennedy’s genoemd. Het kan soms vreemd gaan in een mensenleven.

Vorig jaar gaf Trump jr. een toespraak die sterk focuste op de raketaanval die door Biden uitgevoerd werd in Syrië en natuurlijk het verkiezingsverlies van zijn vader. Een verlies dat doorheen CPAC nog steeds zeer sterk in twijfel wordt getrokken, ook door de voormalige president.

Toch opmerkelijk dat een zoon van een voormalig president, die geen enkel politiek ambt bekleed heeft, een dergelijk podium krijgt. Nu, het moet gezegd, Trump jr. heeft een goede speech, geeft hem stevig en slaagt erin politieke punten te maken en tezelfdertijd het publiek op te zwepen. De vraag of hij politiek een rol van betekenis kan spelen, is een vraag die hij vroeg of laat zelf zal moeten beantwoorden, maar als de man wil heeft hij zeker een politieke toekomst.

Welke troonpretendent liet nu de beste indruk?

Ik onthoud zelf vooral de toespraken van Kristi Noem, Mike Pompeo, Ron DeSantis en Rick Scott. Ik denk dat die vier op dit moment klaar zijn om hun boodschap te brengen naar een groter publiek. Daarbij zullen zij de broodnodige steun van Trump in de rug kunnen krijgen. Buiten Nicky Haley en Rand Paul was elke potentiële opvolger aanwezig: het missen van CPAC is zeker voor de eerste een probleem.

De vraag wordt waarschijnlijk: wie neemt Trump als running mate? Want kijkend naar het enthousiasme van het publiek en de enorme impact die Trump op en buiten deze conferentie op de Republikeinse Partij heeft, blijft hij enorm belangrijk. Er is niemand in de Republikeinse Partij met zijn sterrenstatus. Trump is uiteraard een enorm wapen in de handen van de Democraten om hun kiezers naar de stembus te krijgen, maar het is voor de Republikeinen ook een enorm wapen om hún kiezers naar de stembus te krijgen. Daarnaast zijn zijn peilingen niet slecht. Ook gelooft 62% van de Amerikanen dat Rusland Oekraïne niet had aangevallen mocht hij president geweest zijn.

Hij won met groot gemak (met 59%, wat 4% beter is dan vorig jaar) de CPAC-steekproef die peilde welke kandidaat de voorkeur heeft van het CPAC-publiek. Ron DeSantis is tweede met 28%, de volgende haalt 2%. Zonder Trump is het 61% voor DeSantis en het volgende pelotonnetje heeft 6% met Mike Pompeo en Trump jr. We zijn natuurlijk wel in Florida, maar de nummer twee van de conservatieve beweging lijkt alvast Ron DeSantis te zijn.

Over de analyse van de toespraak van Trump en andere analyses over CPAC, verwijs ik u graag naar de podcast die ik volgende week opneem samen met Roan Asselman en David Geens.