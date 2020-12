De Morgen en de Volkskrant brengen ‘nieuws’ van 13 jaar oud

Op dinsdag 29 december bracht De Morgen op zijn website het nieuws dat de toekomstige Amerikaanse president Joe Biden ‘al jaren’ opschept over een ontmoeting in 1979 met de toenmalige Sovjetleider Leonid Brezjnev. Die ontmoeting zou nooit hebben plaatsgevonden. Het artikel in De Morgen is een bewerking van het artikel dat Tom Vennink enkele uren voordien op de website van de Volkskrant publiceerde

Tendentieuze samenvatting

Dat stuk is op zijn beurt een tendentieuze samenvatting van een artikel in de Guardian. In tegenstelling tot Vennink legt Ruslandcorrespondent Andrew Roth in ‘How Joe Biden’s cold war experience will shape his approach to Russia’ niet de nadruk op Bidens loopje met de waarheid. Roth stelt net dat Bidens ‘decades of policy experience’ hem minder manipuleerbaar maken dan Trump.

Dat Biden ten onrechte claimde dat hij Breznjev ontmoet had toen hij met een delegatie senatoren in 1979 Moskou bezocht, is dus niet de kern van het artikel.

Biden al in 2007 betrapt

Dat hij Brezjnev ontmoet had, beweerde Biden in zijn memoires Promises to keep uit 2007, herhaalde het in oktober van datzelfde jaar in een debat. En in 2011 zei hij het ook nog eens tegen Poetin. Dat Biden het voor zover bekend daarna niet meer herhaalde, heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat de Washington Post al in november 2007 een fact check uitvoerde. Deze krant stelde toen ronduit: ‘Biden did not meet Brezhnev when he led a Senate delegation to Moscow in August 1979.’ [‘Biden ontmoette Brezjnev niet toen hij een Senaatsdelegatie naar Moskou leidde in 1979.’]

Roth voegt daarbij nu de bevindingen van Andrei Kozovoi wiens Brezjnevbiografie volgende maand verschijnt. Ook Kozovoi komt op basis van Russische documenten tot de conclusie dat Bidens claim waarschijnlijk vals is. Wat iedereen en zeker journalisten van een kwaliteitskrant al dertien jaar hadden kunnen weten.