De naam van de olifant in de kamer

Vorige maandag kwam er een opmerkelijk bericht van Eurostat, het bureau van de EU dat de statistieken bijhoudt. Eurostat meldde dat de Europese oversterfte deze zomer bijzonder hoog is. De oversterfte in alle landen van de EU samen was in juli gestegen met 16%. Dat is een enorme stijging in vergelijking met het covid-jaar 2020 bijvoorbeeld, toen er slechts een oversterfte was in juli van +3%. In juli 2021 bedroeg de oversterfte + 6%.

Spanje werd de voorbije zomer het hardst getroffen met een oversterfte van 37%, in Italië ging het om 24,9%, Griekenland klokte af op 31% meer doden en Portugal op 28,8%.

Die massale oversterfte in de zuidelijke Europese landen zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de hitte van de voorbije zomer. Ook al zijn ze in die landen de zomerse hitte wel gewend, de kans is groot dat ze enkele procenten in de statistieken vertegenwoordigen. Maar wat dan met IJsland? Daar gingen de temperaturen tijdens de voorbije zomer niet boven de 16 graden en daar kampte men met een oversterfte maar liefst 55,8%.

Eurostat vindt de cijfers ongewoon hoog en kan geen sluitende verklaring geven voor de piek in de oversterfte. Aan corona kan het niet gelegen hebben, want in de zomer overleed nog nauwelijks iemand ten gevolge van het virus, zo blijkt uit de laatste cijfers van de site van het European Centre for Disease Prevention and Control. Bovendien hebben landen als Portugal, Spanje en Italië een hoge vaccinatiegraad, dus zouden overlijdens aan covid al helemaal niet kúnnen volgens de beleidsmakers.

En hoewel landen als Roemenië en Bulgarije de laagste vaccinatiegraad hebben van de EU landen, werd daar slechts een oversterfte van 1,4% en 2,4% geteld. België en Zweden die beiden een hoge vaccinatiegraad tellen hadden dan weer een matige oversterfte van 4,3% en 2,7%.

Oppositie

Er is dus een probleem van oversterfte, daar waar er eigenlijk -na de coronagolf- net werd gerekend op een daling van die oversterfte. Als we naar de cijfers van Euromomo kijken zien we ook een verontrustende stijging van oversterfte bij de 0-14 jarigen. Wat is daar aan de hand? En vooral: wie onderzoekt dit?

In Nederland, waar er 14,7% oversterfte was, begint de oppositie zich te roeren en vraagt om een onderzoek. Zelfs de Volkskrant vond het een raadsel dat er volgens de cijfers het afgelopen half jaar meer Nederlands dood gingen dan normaal. Het waarom zouden ze in Nederland gemakkelijk kunnen achterhalen op basis van de cijfers van het RIVM en de GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten), maar die weigeren die data vrij te geven omwille van privacy-redenen.

Die bulk aan data zou volgens juristen gemakkelijk anoniem gemaakt kunnen worden, zodat het privacy-probleem wordt opgelost, maar daar heeft het RIVM geen oren naar. Dat privacy als excuus wordt aangehaald om data niet ter beschikking van wetenschappelijke onderzoek te stellen, maar dat diezelfde privacy op de schop kan als het om controlerende QR-codes en geavanceerde verkeers- en veiligheidscamera’s gaat, mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd. Een restaurantuitbater of cafébaas mocht om uw medische vaccinatiestatus vragen, maar onderzoekers van universiteiten kunnen nu niet aan de data van de overlijdens. Gek, toch?

Sneltreinvaart

De vraag naar de oorzaak van de oversterfte blijft dus open en verdient op Europees niveau -en dus ook in België- nader onafhankelijk onderzoek. Want de redenen van de oversterfte kunnen veelvoudig zijn: uitgestelde zorg bijvoorbeeld die het gevolg is van de lockdowns, maar ook de langetermijneffecten van covid19 kunnen fataal zijn geweest en ook de grootste olifant in de kamer: de mogelijke dodelijke neveneffecten van de experimentele mRNA-vaccins. We zullen het alleen weten als dit grondig onderzocht wordt.

Dat de mogelijke nadelige effecten van de in sneltreinvaart goedgekeurde covid-vaccins door de overheid niet met argusogen werden gevolgd in deze tijden van big-data is onvergeeflijk en roept vragen op. Zeker wanneer voor de overdreven strenge overheidsmaatregelen als lockdowns, avondklokken en QR-codes het voorzorgsprincipe werd ingeroepen, terwijl dit voorzorgsprincipe blijkbaar niet gold voor een totaal nieuwe vaccinatietechniek die op een drafje zijn goedkeuring kreeg.

Dat geldt voor alle landen afzonderlijk, maar uiteraard ook en vooral voor de EU, waar er blijkbaar wel geld was om voor 35 miljard euro vaccins te bestellen, maar niet voor onderzoek om de veiligheid daarvan op te volgen. Het laconieke antwoord daarop is dat die veiligheid werd gegarandeerd door het rapport van… de ontvangers van die 35 miljard euro. Dat rapport werd nagekeken en goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Dat agentschap haalt 86% van zijn werkingsbudget (417,5 miljoen euro in 2022) uit de honoraria die ze krijgen van de farmaceutische industrie, onder andere voor het goedkeuren van medicijnen, maar ook voor marketing. Is er werkelijk nog iémand die dat allemaal normaal vindt?