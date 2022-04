De paarse tofutaliban en de heksenjacht van migrantenknuffelaars

Beste Gentse groene havermelkhipsters van de paarse tofutaliban, stop met uw culinaire tirannie en steek uw groen moraliserend vingertje tussen de pissebloemen van uw woekerend wanbeleid. Een dieet van latte machiato, wolkenbrood, sojaburgers en gegrilde spruitjes zorgt duidelijk voor een dictatoriaal dwaaldenken. Na het gemeentehuis zullen we straks ook massaal gedroogde eikels en verzuurde vijgen vinden op de Gentse feesten. De bovenkamers van 'blesje De Clercq' en side-kick 'lege D’Hose', zijn aangetast door de homeopathische verdunning van hun links-liberale quatsch…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Beste Gentse groene havermelkhipsters van de paarse tofutaliban, stop met uw culinaire tirannie en steek uw groen moraliserend vingertje tussen de pissebloemen van uw woekerend wanbeleid. Een dieet van latte machiato, wolkenbrood, sojaburgers en gegrilde spruitjes zorgt duidelijk voor een dictatoriaal dwaaldenken. Na het gemeentehuis zullen we straks ook massaal gedroogde eikels en verzuurde vijgen vinden op de Gentse feesten. De bovenkamers van ‘blesje De Clercq’ en side-kick ‘lege D’Hose’, zijn aangetast door de homeopathische verdunning van hun links-liberale quatsch tot groene dwangdogma’s. Opa Willy draait zich om in zijn graf. In zijn geliefde Gent is vrijheid een groene dwangbuis geworden. Op de Gentse feesten is de curryworst de nieuwe sigaret. Je mag ze enkel nog in de mond steken als de soja van je lippen druipt.

In Gent kan je sinds de anti-autodoctrine van Watteeuw enkel nog met je bakfiets naar de Vooruit, die daardoor achteruitboert. Trouwens als ik Watteeuw zo bekijk, dan zou een gebarbecuede steak met roomsaus en friet, wonderen doen voor zijn Ethiopisch-ogende postuur en tronie. Maar goed. Als je de ganse dag fietst en dat koppelt aan een anorexia-dieet van sojashakes en tofuspiesjes dan is een gezond lichaam én een bourgondisch leven buiten bereik.

Sociale fraude

Toen Matthias Diependaele in 2019 aankondigde dat hij sociale fraudeurs die een woning in het land van herkomst hadden, zou aanpakken, was het linkse kot te klein. Migrantenknuffelaars van Groen, PVDA en Vooruit bestempelden het als ‘een heksenjacht op de allerzwaksten.’ Rechts Vlaanderen was asociaal, racistisch tot zelfs fascistisch. De woke-partijen reageerden uit zelfbehoud. Aan het linkse gesluierde kiespubliek van zandstuivers mocht niet geraakt worden. Anders verdwijnen ze onder de kiesdrempel.

Deze week maakte Diependaele de resultaten van zijn fraudeonderzoek bekend. En wat bleek. Bijna 50 procent van de gecontroleerde bewoners van sociale woningen had een tweede of zelfs derde woning in hun land van herkomst. De linkse roeptoeters trokken zich daarop sneller terug dan Poetin rond Kiev. De fraudeurs hadden huizen gekocht met geld opgepot door rijkelijk uitgekeerde werkloosheids- of OCMW-steun. Niet dat ze na de aankoop onmiddellijk terug verhuizen naar hun heimat. Nee, hoor. Daarvoor is ons systeem te vrijgevig. Wat doen ze wel? Ze blijven hier rustig verder hun zakken vullen en gaan jaarlijks op vakantie om hun huis – met geld uit ons sociaalzekerheidsparadijs – systematisch op te knappen tot luxueus verblijf. Wanneer ze tot aan hun pensioen gedopt hebben, pas dan verhuizen ze naar hun villa. Want een Belgisch pensioen wordt ook op een domicilie in het buitenland uitbetaald. Dit systeem werd nu een halt toegeroepen door de zinvolle en sociaal rechtvaardige demarche van Diependaele. Dank u, Matthias.

De eindtijd van Beke

Ik vrees dat ook Pasen geen verrijzenis brengt voor pilaarbijter Wouter Beke. De ridder van het ronde wijwatervat verzuipt in zijn onkunde. Beke broddelt verder en slaagt er zelfs niet meer in om zijn diploma van brokkenpiloot te halen. Hij werd door de rechtbank op basis van de Grondwet – het gelijkheidsbeginsel – naar de biechtstoel verwezen en op retraite gestuurd. Na Bart Tommelein met zijn zonnepanelenfiasco is Wouter Beke de tweede minister in evenveel jaar tijd die de Grondwet kennelijk niet kent. Hem kennen zou een ‘conditio sine qua non’ moeten zijn voor ministers. Je laat een tandarts toch ook niet erop los boren zonder dat hij weet waar je mond zich bevindt. Nu, tijdens corona is wel vaker gebleken dat de Grondwet door rechters vrij elastisch geïnterpreteerd wordt. Maar als minister rekenen op de interpretatieve rekbaarheid van wetten nemen ze een loopje met de essentie van onze rechtsstaat. Nog even voor de duidelijkheid. Wouter.Neem.Fucking.Hell.Ontslag.

Dit was niet op de afbraak: