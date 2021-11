De paarsgroene zinkgaten van Gatz en De Croo

Proficiat aan de Vlaamse regering Jambon I. Ze heeft als eerste een klimaatplan dat niet bestaat uit dromen en nachtmerries, maar gebaseerd is op effectieve geplande realisaties. De Waalse, Brusselse en federale proleetregeringen hebben een synthese gemaakt van roemrijke fantasieën omschreven in hun respectievelijke kiesprogramma’s vol leugens en valse beloften. Een populistische lijst van gebroken dromen en meest gerede leugens. Niet de Vlaamse minister Zuhal Demir, zij presenteert de ingrediënten en bereidingswijze van haar groene vla. Opnieuw toont Zuhal Demir…

Proficiat aan de Vlaamse regering Jambon I. Ze heeft als eerste een klimaatplan dat niet bestaat uit dromen en nachtmerries, maar gebaseerd is op effectieve geplande realisaties. De Waalse, Brusselse en federale proleetregeringen hebben een synthese gemaakt van roemrijke fantasieën omschreven in hun respectievelijke kiesprogramma’s vol leugens en valse beloften. Een populistische lijst van gebroken dromen en meest gerede leugens. Niet de Vlaamse minister Zuhal Demir, zij presenteert de ingrediënten en bereidingswijze van haar groene vla. Opnieuw toont Zuhal Demir zich als ‘primus inter pares’ maar dit keer niet ten aanzien van haar Vlaamse collega maar van heel het politiek bestel. Als N-VA nog steeds een nieuwe voorzitter zoekt; je zoektocht is ten einde.

De vrije val van Vivaldi

Door covid stelt Alexander De Croo de bekwaamheids- en stresstest van Vivaldi week na week uit. De pensioenen, de kernuitstap, de e-commerce, de brandstof – en energieprijzen, de arbeidsactivatie, de hongerstakende illegalen, de staatshervorming enz. hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van zijn paarsgroene utopie. De vite-val-ie-regering is in vrije val. Is dit te wijten aan de meerpoligheid van tegengestelde egocentrische krachten of aan particratische electorale belangen die de ideologische kloof vergroten? Beiden.

Als Alexander De Croo niet snel de parachute opentrekt stort Vivaldi voorbij een point of no return, met als enige hulplijn voor politieke gezichtsredding een C4. Vivaldi is een lief dat schoon is van ver, maar verre van schoon. Ze leeft net als Medusa in het land waar de zon nooit schijnt en elke partij die haar paarsgroene tronie aankijkt, versteent uit electorale schrik. De klassieke partijen zakken weg in een moeras van zeemzoete honing die hopeloos over datum is. In plaats van het moeras te verzanden, verhogen ze de zuigkracht door lompweg pathetisch te spartelen en ondergronds elkaar in het kruis te stampen.

Beter een Gat(z) in de rekening, dan een rekening in uw Gat(z).

De Jasmijn voor cijferonbekwaamheid gaat dit jaar met voorsprong naar de Brusselse minister van Financiën en Begroting: Sven Gatz. De Brusselse Gewestregering, u raadt het nooit: een paarsgroene regering, stevent richting 2025 af op een schuld van 11,2 miljard euro en dit op een begroting van 5 miljard euro. Dubbel zoveel schulden dan inkomsten. Maar volgens Gatz is dit gat in zijn hand geen probleem. Het is beheersbaar zoomt hij op de VRT. Geen kat die hem gelooft. Gatz was beter aan den toog van de bierfederatie blijven plakken. Zatte praat verkopen is daar geen probleem.

Het budget was een Muyters-begroting met het nulletjessyndroom van Johan Albrecht in het kwadraat. We noemen z’n begroting voortaan een Gatz-begroting. Een budget vol cijferdyslexie en cryptogefoefel waarin de leegte tot malgoverno implodeert. Het Rekenhof vond de augiasstal van cijfer-incompetentie zo groot dat ze niet in staat was een gekwalificeerd oordeel te geven over de rekeningen. Hoe groot moet het gefoefel zijn als je drie nullen mist, 777.000 in plaats van 700 miljoen, en dan toch een begroting in evenwicht aflevert. Welke tovenaar van budgettaire leugens en bedrog is de auteur van dit broldocument.

De ‘sans-papiers’ en de ‘sans-majorité’: une unité

De enige keer dat een kerk nog gevuld geraak is een begrafenis of trouw van een BV of wanneer er illegalen in hongerstaking gaan. De enige keer dat een katholiek priester nog een voorname rol kan vervullen is wanneer hij illegale moslims weigert eten te geven. Het zal een werk van barmhartigheid zijn zeker. De Sans-papiers willen Sammy Mahdi sans métier. De wokewappies benadrukken dat CD&V de overtollige vegetatieve hongerlijers van Vivaldi zijn en best, net als Alexander De Croo en Egbert Lachaert plat op de buik gaan voor groen-links.

De sans-papiers willen een linkie-winkie als staatssecretaris die een derde éénmalige algemene regularisatie doorvoert en hen een gratis iPhone cadeau doet. De GSM dient om alle vrienden en familieleden op te bellen, met de melding dat 10 jaar onderduiken in België en een hongerstaking, hen automatisch papieren bezorgd.

Dit was niet op de afbraak:

In de Arco-zaak, de grootste oplichtingszaak v/d vorige eeuw, mogen beklaagden in groep vorderen, maar is het geen groepsvordering en moeten ze elk apart bewijslast leveren. De waarheidsvinding van ons gerecht is een gerecht koud geserveerd tijdens een hete maaltijd van krom recht.

Rapper Kayne West was rapper dan rap weer weg uit België nadat hij een politierevolver tegen de kop kreeg.

Plooit Bouchez voor tengere Tinne? Worden de kerncentrales het Hiroshima van de MR? De conferentie van loze beloften in Glasgow zal weer doelen zetten om electoraal te scoren, meer niet.

