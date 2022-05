De paleisrevolutie van Conner

In een interview in Humo zei Conner Rousseau dat hij zich niet thuis voelt in België als hij door Molenbeek rijdt. Conner wist maar al te goed dat deze boutade als titel van het interview zou worden gebruikt en dat de context van de uitspraak irrelevant zou worden. Dat was geen uitschuiver maar een doelbewuste mediastrategie. Daarmee strijkt Conner in tegen de haren van heel wat partijmensen, maar ook van heel wat satellietorganisaties en bevriende media waar de politiekcorrecte moraal…

In een interview in Humo zei Conner Rousseau dat hij zich niet thuis voelt in België als hij door Molenbeek rijdt. Conner wist maar al te goed dat deze boutade als titel van het interview zou worden gebruikt en dat de context van de uitspraak irrelevant zou worden. Dat was geen uitschuiver maar een doelbewuste mediastrategie.

Daarmee strijkt Conner in tegen de haren van heel wat partijmensen, maar ook van heel wat satellietorganisaties en bevriende media waar de politiekcorrecte moraal en het woke-isme de grondstroom vormt. De reacties waren niet mals: ‘gitzwart, rauw racisme’, ‘zeer misplaatste opmerking’, ‘onaanvaardbaar, stigmatiserend en xenofoob’, ‘walging en woede’… Maar Conner weet maar al te goed dat de electorale en politieke winst niet in zijn entourage te rapen valt, maar ver daarbuiten. Als hij het Vlaams socialisme performant wil maken, dan moet het roer om.

Elchardus

De Franse presidentsverkiezingen bevestigen andermaal wat Conner reeds lang weet en dat is dat het gros van de kiezers meer dan genoeg heeft van de uitwassen van de multiculturele samenleving. Hoe hard er ook wordt geïnvesteerd, de problemen blijven significant. Het ongenoegen groeit, ook binnen de socialistische familie. Dieper binnen de structuren broeit het ongenoegen al veel langer. In zijn boek ‘Reset’ verwoordde Mark Elchardus de onvrede, wat insloeg als een bom. Daarin breekt de professor een lans voor het gemeenschapsdenken en rekent hij af met de mislukte integratie van nieuwkomers.

In een gesprek dat ik enkele maanden geleden met hem had, zei Mark Elchardus het volgende: ‘Als we er niet in slagen om er iets aan te doen, dan zou dat wel uit de hand kunnen lopen. De urgentie wordt nog aangescherpt door een dominante minderheid die op een agressieve wijze duidelijk maakt dat zij integratie afwijst. Dat zorgt voor een explosieve cocktail.’

Elchardus kreeg ook de wind fel van voor, maar liet tijdens het interview ook weten dat hij heel wat positieve reacties op zijn boek heeft gekregen, ook van binnen Vooruit. Conner had een lang gesprek met Mark Elchardus…

De Deense socialisten

Conner Rousseau heeft onlangs ook een lang telefonisch gesprek met de Deense premier en socialiste Mette Frederiksen gehad. De Deense socialisten hebben zich de laatste jaren in Europa laten opvallen door hun strenge migratie- en integratiepolitiek. Voor sommigen op links was dit een brug te ver, maar de partij van Mette Frederiksen zit wel comfortabel in de regering.

Het uitgangspunt van de Deense socialisten luidt: ‘gelijke kansen zijn voor iedereen’. Maar dan wel met een sterke overheid die dat kan garanderen, desnoods met draconische maatregelen zoals verplichte taallessen voor ouders, verplichte kinderopvang vanaf 1 jaar in bepaalde wijken waar er een sterke concentratie aan nieuwkomers is.

Rousseau zit op één lijn: ‘Het is vijf voor twaalf, als je de cijfers ziet van de koalatesten.’ De koalatesten zijn een taalscreening bij vijfjarigen. ‘Hoe kan je deftig feedback over het onderwijs geven als je niet eens kan praten met de ouders in het Nederlands?’

Dat de situatie in het onderwijs stilaan dramatisch is, werd andermaal door een studie bewezen. Twee op de drie bso-leerlingen verlaten het onderwijs functioneel ongeletterd. Deze leerlingen kunnen onvoldoende informatie uit een metroplan, een advertentie, een bijsluiter of een instructieplan halen. Ze hebben tevens onvoldoende praktische ICT-competenties. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de Vlaamse peilingsproeven. Welke leerlingen zitten overwegend in het bso? Inderdaad, allochtonen.

Zuhal Demir

Vlaams minister Zuhal Demir bevestigt dit beeld: ‘Velen willen graag doen uitschijnen dat de integratie helemaal geslaagd is en het allemaal een positief verhaal is. Maar de realiteit is anders. Nog steeds komen leerkrachten naar me toe, vaak aan de rand van een zenuwinzinking, met de smeekbede: doe er alstublieft iets aan. Zij steken zoveel tijd en energie in het ‘vertalen’ aan kindjes die thuis geen of amper Nederlands spreken.’ Qua signaal van een minister wiens partij de minister van onderwijs levert, kan dit tellen.

Zuhal Demir beseft de ernst van de situatie. Conner weet dat de socialisten boter op het hoofd hebben. ‘Als ik kijk naar Genk dat meebestuurd wordt door een Vooruit-minister en waar men beweert ‘Nederlands vanaf 0 jaar’ toe te passen, zie je amper verbetering. De Genkse kleuters zijn bij de slechtst scorende op nieuwe taalscreening’, vult Zuhal Demir aan. Deze status quo wordt al jaren door de socialisten in stand gehouden.

Zal Conner in staat zijn om deze trend in zijn partij te keren? Dan zal hij fors moeten uitpakken, want in Gent geeft het socialistisch stadsbestuur tips hoe je de thuistaal van leerlingen in de les kan gebruiken.

De Rubicon over

Dan zwijgen we nog over Brussel waar de Franstalige socialisten al jaren de plak zwaaien. De cijfers zijn ronduit dramatisch. Maar liefst 38 % van de inwoners loopt het risico om in armoede of in sociale uitsluiting te vervallen. Eén op de drie Brusselaars is inactief. Bij jongeren onder de 25 jaar heeft een kwart geen job.

Tel daarbij nog de meer dan honderdduizend illegalen en de dramatische situatie waar het Franstalig onderwijs zich in bevindt en de situatie oogt weinig rooskleurig. In 2021 ontving het Vlaams Meldpunt Taalklachten een recordaantal klachten over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen. De gemiddelde wachttijd voor het bekomen van een sociale woning in Brussel bedraagt inmiddels bijna 12 jaar. Enzoverder, enzovoort.

Conner Rousseau is de Rubicon overgestoken. Zijn uitspraak zal aan hem blijven kleven als snot aan zijn vingers. Of hij binnen eigen gelederen steun genoeg zal verwerven om de partij een andere koers te laten varen, valt nog af te wachten. In Bart De Wever heeft hij alvast een bondgenoot gevonden. Maar Rousseau wil eerder vanuit zijn eigen sterkte vertrekken. Hij gelooft veel meer in een ‘Deense aanpak’, waarbij de socialisten zelf duidelijke taal spreken, in plaats van het publiek van het Vlaams Belang te veroordelen.