De pandemiehooiberg van Annelies Verlinden

Op 1 april werd beslist dat de mogelijkheid bestond dat er op vrijdag 14 april eventueel kon nagedacht worden of er een potentieel draagvlak was, om mogelijkerwijs op 23 april van gedachten te wisselen of, casu quo dalende coronacijfers, de horeca op 1 mei gedeeltelijk en onder strikte voorwaarden mogelijkerwijs kon opengaan.

Ave Annelies

Op 23 april werd, na intensieve studie van de adviezen van experten, beslist dat 8 mei mogelijks in overweging kon genomen worden voor de opening van de terrassen, mits dalende coronacijfers en een denkbaar kader en protocollen opgemaakt tijdens een eventueel overleg met de horecasector, welke dan wellicht bekrachtigd wordt door een Ministerieel Besluit (MB).

Alle coronamaatregelen uitgevaardigd door MB’s werden inmiddels door meerdere rechters en in meerdere vonnissen als onwettig bestempeld. Maar Paus Annelies Verlinden plaatst de illegale MB’s dictatoriaal, als een moderne sharia, boven de Belgische rechterlijke en wetgevende macht. Ave Annelies, zij die door belastingen leeggezogen uw coronadictatuur ondergaan groeten u.

De vogeltjesdans van schaamte

Alsof dit nog niet genoeg was werd onder strikt toezicht van Waalse prutsministers Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval gecommuniceerd dat plexiglas tussen terrastafels de anderhalvemeterregel opheft, terwijl het overlegcomité duidelijk het omgekeerde had beslist. Op vrijdag 7 mei, 24 uur voor de terrastafels naar buiten mochten, kwam minister Van Quickenborne op Radio 1 het zootje van Waalse incompetentie rechtzetten en het illegaal MB met anderhalvemeterregel verdedigen.

Een storm van protest bij horeca en burgemeesters brak los. Geen storm in een bierglas want ook de doorgaans volgzame Gentse burgemeester Mathias ‘gelblesje’ De Clercq gooide zijn Vivaldikap over de haag. Daarna volgde een stoet van Vivaldiburgemeesters die hun federale ministers met pek en veren de woestijn instuurden. In de Wetstraat 16 dansten Alexander, Frank en Annelies daarna de vogeltjesdans van schaamte. Uiteindelijk werd beslist om het illegaal MB gebaseerd op foutieve protocollen te gedogen en voor plexi-overtredingen in de horeca geen boetes uit te schrijven. Leve het summum van Kakistocratische idiotismen in een bubbel van cognitieve impotentie.

Boerenbedrog van burgemeesters

Burgemeesters overal in Vlaanderen doen nu alsof het niet uitvoeren van wetgeving of het luid roepend of stilzwijgend gedogen van bovenlokale wetgeving eigenlijk niet kan. Alsof het recalcitrante burgerlijke ongehoorzaamheid zou zijn.

Nochtans is er in België een constante cultuur van gedoogbeleid. Denk maar aan het jarenlange gedoogbeleid rond prostitutie, casino’s, en druggebruik. Om nog maar te zwijgen over een systematisch en gecoördineerd justitieel seponeringsgedrag waardoor bepaalde misdaden in de praktijk gedoogd worden.

Het lokaal gedogen of aan zijn laars lappen van wetten en decreten is in België de normaalste zaak ter wereld, sterker nog het zit ingebakken in onze maatschappij en in ons politiek denken. Zich nu, voor het gedogen van een illegaal MB, een rebelkap van Robin Hood aanmeten, is niet alleen hypocriet, het is electoraal boerenbedrog.

Pandemiedictatuur

In het parlement wordt dezer dagen over de pandemiewet van paus Annelies gedebatteerd. Deze pandemiewet is een eigenlijk een autoritaire hooiberg waar Verlinden straks spelden kan in doen verdwijnen. Volgens grondwetspecialisten en andere wetleuteraars vormt het straks wel de wettelijke basis voor het uitvaardigen van pandemiemaatregelen. Maar kan er in onze westerse democratie wel een wettelijk basis bestaan voor een dictatuur? Moeten we wel een wet hebben die dit kan installeren?

De pandemiewet, zoals die nu voorligt, is een passe-partout voor het ons ontnemen van alle grondrechten, universele rechten van de mens en economische rechten. Het torpedeert ons naar de middeleeuwen, waar een elite van oelewappers ons denken, doen en laten dirigeerde.

Ik hoopte dat men lessen zou trekken uit de fouten van deze coronacrisis. Ze waren nochtans legio: mondmaskerverbranding, falende gevalsdefinitie, te kort aan beschermingsmateriaal, PCR-tets, vaccins, tracingcapaciteit en naalden, dronespionage, parkbankstompzinnigheid, bestellen van giftige of bescheten mondmaskers, netflixende tracers, pizzadoosbespieding, verklikkerslijnen, verdwenen coronabarometer, falende tracingapp, achterlijke powerpointpresentaties, bestellen van verkeerde medicijnen, tuinplasincident, foute plexiprotocollen en vele andere Belgische coronamoppen.

Gelet op deze tsunami van blunders wil paus Annelies niet dat het verkozen parlement inspraak krijgt bij latere epidemieën of pandemieën. Ze wil gewoon een wet die alles en iedereen zo snel mogelijk buitenspel zet en de almacht aan de regering schenkt. Pandemiewetprutser Annelies Verlinden verzuipt haar partij in een wijwatervat van intellectuele irrealiteit en functionele onbeholpenheid. Als nieuwe naam voor CD&V overweegt Joachim Coens ‘achteruit’ of ‘kiesdrempel’. Het zal niet helpen Joachim. Shakespeare schreef ooit: ‘a rose, a rose in any other name still smells the same’. Hetzelfde geldt voor een mesthoop, welke naam je er ook aan geeft, hij zal even hard blijven stinken.

