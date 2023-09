De peiling van DPG Media vertaald in Vlaamse en Europese zetels

Wat betekent de recente DPG-RTL-peiling in zetels voor het Vlaamse en Europese Parlement?

Vlaams Parlement

Hieronder de percentages en de verdeling van de 118 zetels in het Vlaamse Parlement die verkozen worden over de vijf provinciale kieskringen..

Uitslag mei 2019 DPG juni 2023 DPG september 2023 Verschil 2019-2023 Zetels 2019 Zetels 2023 Verschil in zetels Vlaams Belang = 18,5% 22,7% 25,8% + 7,3% 23 34 +11 N-VA = 24,8% 21,8% 20,2% -4,6% 33 26 -7 Vooruit = 10,1% 16,8% 15,4% +5,3% 12 18 +6 CD&V = 15,4% 10,8% 12,2% -3,2% 19 15 -4 Openvld = 13,1% 8,3% 8,2% -4,9% 15 9 -6 PAB = 5,3% 10,3% 9,5% +4,2% 4 9 + 5 Groen = 10,1% 7,6% 6,4% -3,7% 12 7 -5

Op basis van deze tabel zijn volgende conclusies te trekken:

Vlaams Belang: deze partij staat duidelijk op winst en staat afgetekend op de eerste plaats.

N-VA: deze partij verliest ruim 1/5 van zijn stemmen. Met 20,2% is het ook een duidelijke wake up call voor de leidende partij in de Vlaamse regering. De psychologische drempel van de 20% dreigt niet meer gehaald te worden.

Vooruit: de socialisten hebben blijkbaar hun piek bereikt rond de 15 à 16 % der stemmen. In vergelijking met 2019 zijn ze een van de grote winnaars.

CD&V: de christendemocraten doen het beter dan in de vorige peilingen en kunnen het verlies beperken. Deze partij komt ook in de buurt van Vooruit en heeft weer zicht op de derde plaats. Maar in vergelijking met 2019 is er een behoorlijk verlies.

Open VLD: de liberalen peilen slecht en verliezen serieus in vergelijking met 2019. Onder de 10% is op zich al een zware nederlaag. Eindigen na de communisten is een dubbele nederlaag.

Groen: de ecologisten blijven verliezen en zijn de rode lantaarn. Met deze uitslag is het maar de vraag of Groen de kiesdrempel kan halen in alle kieskringen. Die vraag geldt ook voor de liberalen…

PvdA: de communisten winnen fors tegenover de uitslag van 2019. De tien procent is in zicht en men staat vijfde. De Vlaamse communisten moeten wel onderdoen voor de Brusselse (PTB = 15,3% ) en ze komen in de verste verte niet in de buurt van hun Waalse kameraden (PTB = 19,8%).

Het gaat hier om de 118 zetels in de vijf kieskringen. Daarnaast zijn er nog zes Brusselse Vlaamse zetels. Bij gebrek aan betrouwbare data maken we hier gebruik van de uitslag van 2019: twee zetels voor Groen en voor de N-VA, en één zetel voor de socialisten en de liberalen. (Het probleem is dat de kleine groep Vlaamse kiezers in het Brussels Gewest niet te peilen is.)

Indien deze zes zetels bij de berekende 118 gewest zetels worden geteld, dan geeft dit de volgende samenstelling in het Vlaamse Parlement:

Vlaams Belang: 34

N-VA: 28

Vooruit: 19

CD&V: 15

Open Vld: 10

Groen: 9

PvdA/PTB: 9

Wat is er nog mogelijk aan coalities op basis van deze cijfers ?

De volgende coalities behoren tot de mogelijkheden:

N-VA met Vooruit, Open VLD en CD&V: 72 op 124 zetels

N-VA met CD&V in een minderheidskabinet met gedoogsteun van het VB: 77 zetels

Daarnaast zijn er twee coalities die mathematisch er net niet geraken:

N-VA met VB: 62 zetels op 124, maar deze combinatie geeft wel een gewestmeerderheid ( 60 op 118 ),

N-VA met Vooruit en het CD&V= 62 zetels, deze combinatie strandt op 59 zetels op 118 voor het Gewest.

De volgende coalities zijn uitgesloten:

De Zweden (N-VA, CD&V en de liberalen ): 53 zetels op 124

Links ( Vooruit, groen en PvdA/PTB ): 37 zetels

Links uitgebreid met CD&V: 52 zetels

Vivaldi : 53 zetels

De drie traditionele partijen : 44 zetels

N-VA met socialisten en liberalen = 57 zetels

Op basis van deze peiling is één politieke partij helemaal zeker van deelname aan de volgende Vlaamse regering: de N-VA !

Deze uitslag voor het Vlaams Parlement heeft ook gevolgen voor de samenstelling van het bureau en de commissies in het Parlement, de Raad van bestuur van de VRT, de cultuurpactcommissie etc. Ook dient dit Vlaams Parlement nog eens 29 leden af te vaardigen naar de Senaat !

Europees Parlement

Op basis van het berekende gemiddelde in de tabel zouden de 13 zetels in de Vlaamse kieskring ( Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel ) voor het Europees Parlement als volgt worden verdeeld ( tussen haakjes de uitslag van 2019, toen er maar 12 zetels te verdelen waren ):

N-VA = 3 (3)

Vlaams Belang = 4 (3)

Vooruit = 2 (1)

CD&V = 1 (2)

Openvld = 1 (2)

Groen = 1 (1)

PvdA/PTB = 1 (-)

Deze berekening laat dus een wijziging zien in zetels ten voordele van het VB, de socialisten en de communisten met elk één zetel winst. Er is één zetel verlies voor de liberalen alsook de christendemocraten.

De plaatsen op de Europese lijst voor juni 2024 gaan dus duur worden bij CD&V en de Open VLD. Voor Groen en de N-VA verandert er niets.

Er moet nog onderstreept worden dat het mandaat van Charles Michel volgend jaar vervalt. Ook moet een opvolger worden gezocht voor Didier Reynders in de Europese Commissie. Aangezien de federale regering in alle stilte het mandaat van Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft verlengd in de Europese Rekenkamer, moet er vanuit gegaan worden dat de Franstaligen de Europese Commissaris zullen behouden. Blijft dit mandaat bij de MR of neemt de PS het over?