De pennenkameroeden zen gielegans geperturbeerd

Wekelijks bladeren de pennenvriendjes door de kranten en pennen hun fenomenale bevindingen neer in een onvolprezen correspondentierubriek.

Beste Elwin Vanmor

Wat denk jij? Zou die Xi Jingping een te duchten man zijn? Bij de WHO schijnen ze toch een beetje bang te zijn van die top Chinees. In die mate dat ze bij de benoeming van de jongste covid-variant een paar Griekse letters hebben overgeslagen om het zeker niet Xi te moeten noemen, want dat menneke zou beledigd kunnen zijn. Ik weet niet of ze dat echt hadden moeten doen. Xi lijkt mij wel iemand die een oogje dicht zou knijpen. Maar ’t is nu zo. Wel moet ik zeggen: er zijn nog meer letters in dat alfabet problematisch.

Zo ken ik een doe-het-zelf keten die het vast niet waardeert als het journaal dagelijks bericht over de gevaarlijke Gamma variant. Er is een Zwitsers horlogemerk dat liever neutraal blijft dan geassocieerd te worden met de superbesmettelijke Omega variant. En wie wil er nog zijn muren schilderen met een pot verf van de dodelijke Sigma variant? Dat Grieks alfabet, Erwin, ze zouden dat beter afschaffen en vervangen door Disney figuurtjes.

Yu Stef Manchu!

zoals de grote Chinese filosoof Hai Lex Han Der De Kwo ooit zei ‘het hangt allemaal af van ons gedrag.’ Is dat niet iets waar we beter eens wat meer rekening mee houden? Onze attitude? Beseffen wij wel genoeg dat onze negatieve houding het virus in het offensief duwt?

Stel u eens in het virus zijn plaats. Constant negatieve pers. En dan die roddels, dat je van een vleermuis gepoept bent, dat je uit een petrischaaltje komt of dat je een loopjongen bent voor de reptilian overlords die de wereldbevolking willen decimeren.



Die laatste theorie vind ik nog de meest plausibele. Frank Vandenbroucke lijkt me het soort slang waar cobra’s schrik van hebben. En expert Marc Van Ranst lijkt nog het meest op een vette pad. Nu hoor ik je denken ‘een pad is niet echt een reptiel’. Dat klopt, maar Marc is ook niet echt een expert.

Neen Stef, laten we het virus eens wat liefelijker namen geven zoals Fluim Shui, Lotus Long of Stikkende Kraanvogel. Wedden dat het virus heel wat vriendelijker wordt? En de Chinezen ook. ’t Is tenslotte hun kind!

Beste soevereine Stef,

heb je dat ook gelezen? In Begijnendijk zijn er enkele lefgozers die hun eigen woning als onafhankelijke staat willen uitroepen. Lijkt me een goed idee. En eigenlijk op de keper beschouwd totaal logisch. Elke woning is sowieso in een staat, of dat nu een goede of een slechte is.

Ik ga die mannen bellen dat ik mee doe! Moeilijk kan het niet zijn. Om te beginnen een vlag ontwerpen. Ik neem gewoon een zwarte vlag, da’s cool en je ziet er geen vuil op. Een eigen munt slaan, de mollar. En aangezien ik een moestuin heb kan eigen boontjes doppen ook geen probleem zijn. Want dat moet dan gebeuren he. Geen elektriciteit of gas meer. Maar die worden binnen dit en een jaar toch onbetaalbaar dus dat maakt geen verschil. Alleen het kiezen van een staatshoofd kan nog lastig worden. Er zijn slechts twee kandidaten en de tegenpartij maakt geen gevangenen. Nader bekeken denk ik dat ik het zo maar ga laten Stef.

Kameroed Erwin Dumole,

Een grote man is ons ontvallen. Figuurlijk maar ook letterlijk, want ik heb het over Lange Jojo, zanger, auteur, componist, en kiekenfretter in hart en nieren. De man sprak vlot drie talen: Brussels Frans, Brussels Vlaams en Brussels. Die talenknobbel gebruikte hij om ons historische verhalen te vertellen over ene Jules Cesar die ‘schuun beine’ had. En over een chef die dringend un p’tit verre moest uitschenken want men had dorst.

Persoonlijk ben ik vooral onder de indruk van de liederen waarin hij treffende antropologische observaties bezingt. Ik denk dan aan ‘De Chinuuzentango’, een meesterwerkje over de Chinese medemens of de prachtige ode aan de inheemse Amerikaan Sitting Bull. Ik citeer even: ‘Ik hem een ploim in mijn hoar, z’hietten mij Sitting Bull. Ik zit op mijn pjeid, en dat pjeid da hiet Juul.’

Bemerk hoe Jojo hier belangwekkende wetenswaardigheden een stukje vertaalt naar een wat minder belezen publiek toe. Om de drempel nog wat te verlagen, placht de artiest zich bij de uitvoering van zijn werk te verkleden. We moeten hierbij denken aan een geel of roodgemaakt gezicht, mogelijk een gek hoedje of een pluim.

Dat moeten we uiteraard zien in de toenmalige tijdsgeest. (Wat in een drietal café’s in de Marollen nog steeds de huidige tijdsgeest is.) Het zou nu niet meer kunnen, natuurlijk. Maar we moeten het toch durven toegeven: Lange Jojo was de grand maitre van de cultureil approprioese!

Waarschijnlijk staat hij nu verkleed als een duvelke te dansen bij Sint-Pieter.

Stef pei,

Ik goen a ne vieze stuut vertellen

Der was ne pei daan hutte Vandenbrouck

Ne dikke nuis, uure gelak mastelle

En zenne kop was pezies ne beizekoek

Was er een virus of een bactère

Ei kende mor iene rémedie

Ne lockdown kreigde on a kluuten

Iet anders nie dat kost em nie

Vandenbrouck hij hutte Vandenbrouck

E gebit gelaak ne snoek

‘t is ne viezen tist

Mei de lach van ne sadist, ‘t is ne sadist Vandenbrouck

Nen boostershot da vond em veu janetten

Dei stuurt em liever recht naa Timboektoe

geeft maan pikuren mor on de zwette

Dei mannen hebben nog ne goeie shot van doen

Mor naa begonnen de klinikken vol te liggen

Mei mensen me ne viezen oest

De Frank zei ze emme maa ier liggen

Ik zen te laat mei maanen boest!

Na wilt em alle mensen vaccineiren

Volontwaar of me frisse teigezin

De Croo zei Frank gaa ze nen echten

Allei Frank zwiert er die pikuur mor in

De mensen begonnen te reclameiren

’t is teigen de wet van Nuerenberg

Frank zaa, da kan maa nie interesseiren

In de klinik mei een snotvalling, da’s erg

Vandenbrouck hij hutte Vandenbrouck

E gebit gelaak ne snoek

Zuu bried als een reek

De charme van nen teek

Allei tot volgende week!