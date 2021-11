De pennenvriendjes adviseren PVDA en WEF

Wekelijks bladeren de pennenvriendjes door de kranten en pennen hun fenomenale bevindingen neer in een onvolprezen correspondentierubriek.

Beste Stef ,

ik weet niet of je het weet, maar ik weet het dus weet iedereen het. Peter Mertens stopt als voorzitter van de PVDA. Na enkele decennia helemaal niets te bereiken gaat hij voortaan thuis niks bereiken. Hoedje af! Ik wou dat ik dat ook kon Stef, een dikke boterham verdienen door niks te bereiken. Desnoods naar Noord-Koreaans model.



Ik zou daar niet mee zitten. Een bende domme kloten die mij aanbidt en ik maar hoeren en snoeren. Kijk maar naar alle pogingen tot communisme, faalratio 100%. Zo’n percentages kan pakweg een kapitalisme niet voorleggen. Pas op, er is ook miserie, veel miserie. Maar dat is enkel voor de gewone mens. We moeten gewoon zorgen dat we bij de elite geraken. Van dan af kan niks ons daar deren.

De PVDA Stef, dat zijn de enigen die het politieke systeem doorhebben.

Kameraad Erwin,

ik heb diep respect voor politici die niks bereiken. Want degenen die wel iets bereiken, zorgen meestal voor miserie en hogere lasten. Dan liever niks. Eén verdienste kan je knuffelbeer Mertens trouwens niet ontzeggen: hij heeft PVDA sympathieker gemaakt, en ook een beetje groter. Maar dat is niet moeilijk als je moet vertrekken van drie man en een paardenkop. (En van die 100% faalratio mag je ook nog Bhutan aftrekken, wat naar verluidt communistisch en toch min of meer een geslaagde samenleving is. Maar dat geheel terzijde.)

De kwestie die nu prangend is – is prangend een onvoltooid deelwoord van het werkwoord prangen? Zoja: de kwestie die nu prangt, is: wie wordt de opvolger van Peter Mertens? Vele talentrijke namen uit de partij dringen zich op, zoals Raoul Hedebouw en Raoul Hedebouw. Of misschien wel Raoul Hedebouw. Maar het kan natuurlijk ook een wit konijn zijn. Nijntje, bijvoorbeeld. Als ik de PVDA toch een tip mag geven: er zijn tal van extreem linkse talenten te vinden buiten de eigen rangen. Mijn suggestie voor een nieuwe voorzitter van PVDA? Bart Somers. Gewoon doen!

En nu voor iets compleet anders, om het met John Cleese te zeggen. Wat is dat met die prinses Amalia uit Nederland? Eerst waren er geruchten dat de juffrouw lesbisch was, en nu schrijven de kranten weer dat ze smoorverliefd is op onze prins Gabriel! Wat voor een sletje is me dat, eigenlijk? Weet jij meer?

Edele vriend Stef,

mag het verwonderen? Die prinsen en prinsessen zijn zoals alle andere kinderen opgegroeid met sprookjes over prinsen en prinsessen. En wat zijn die sprookjes Stef? Platte seks onder een Disneydekentje!

Als die prinsen geen comateuze mokkels aflebberen ( Doornroosje ) of aanpappen met het visbestand ( De Kleine Zeemeermin ) dan zitten de vrouwen wel in vreemde poly- amoureuze relaties met lieden die gekweld zijn door dwerggroei ( Sneeuwwitje ) of muilen ze amfibieën als waren het roomsoezen ( de Kikkerprins ).

Trouwens wat een geluk dat die wet uit 1830 bestaat. Stel u voor! Een Nederlandse prinses in Laken. Ooit al een Hollander Frans horen spreken Stef? Ik ook niet! Maar zij waren heel erg overtuigd van wel. ‘l’Onion faît la farçe!’ Of stel u voor dat de prins zijn vrouw volgt tot boven de Moerdijk. En zij dan ’s morgens aan de ontbijttafel dingen zegt als: ‘Mon amour, un bisquit avec des petites souris.’

Dat we dat niet moeten meemaken, Stef, er is zo al miserie genoeg in de wereld.

Hooggeplaatste Erwin,

Hoe was het in Dubai gisteren en eergisteren? En hou je nu niet van de domme. Ik weet wel zeker dat jij als gewaardeerde internationale futuroloog en filosoof bent uitgenodigd op het feestje van Klaus Schwab en het World Economic Forum. Dat kan haast niet anders. Nu ja, feestje. Officieel heet het ‘The Great Narrative’. Een soort mega brainstorm waar de ‘leidende denkers van de wereld’ samenkomen om een narratief te bedenken om onze toekomst duurzamer en inclusiever mee te maken. Geef toe: geen enkele plek ter wereld zegt zo luid ‘duurzaam en inclusief’ als Dubai…

Het uiteindelijke narratief zal in januari 2022 gepubliceerd worden. Dat is wat we nodig hebben, Erwin: nog meer van bovenuit opgelegde regels, bedacht door de elite onder leiding van Schwab. Ocharme al die complotdenkers. Wat een sukkels. Zomaar complotten zitten bedenken. Dat is nergens meer voor nodig. Want Herr Klaus doet het gewoon allemaal open en bloot.

Matig gebronzeerde maat,

er zijn weinig mensen die er net zo uitzien als hun naam klinkt. Die Klaus Schwab die zit er nu toch wel uit als iets heel erg ‘Schwab’. Geen idee wat een schwab zou kunnen zijn maar het kan niet anders dan dat het heel erg op Klaus lijkt. De tekenfilmfiguur ons gekend als ‘Droopy’ lijkt er een hyperkinetisch lachebekje bij! Het gezicht van Klaus Schwab doet mij denken aan mijn eerste computer. Als je die wou resetten bevroor die ook voor onbepaalde tijd.

Wat ik wel mooi vind van het World Economic Forum is dat ze hun praatbarak organiseren in de minst democratische negorijen ter wereld. Eigenlijk was Noord-Korea het uitverkoren gastland maar daar bleek de kost niet te vreten. Die mannen willen weliswaar elk privébezit afschaffen (buiten een bedelstaf), dat betekent niet dat ze daarom zelf honger moeten lijden.

“Schwab” Stef, klinkt mij nog het meest als een ‘uitstrijkje’.

Vandaar dat uitgestreken gezicht.

Duurzame Erwin,

we hadden het al eens eerder over de enigszins gevorderde leeftijd van de heer Joe Biden die nochtans een tamelijk hoge functie bekleedt in de Verenigde Staten.

Biden schijnt wel eens verward over te komen, in slaap te vallen of sanitaire incidentjes te veroorzaken. En er blijkt echt iets aan de hand te zijn. Zelfs Camilla, het favoriete paardje van Prins Charles van Engeland, vertelt naar verluidt overal rond hoe ze in Glasgow stond te praten met Joe Biden toen die plots een lange, harde wind liet. En dat op een conferentie over uitstootbeperking! De ironiemeter ontploft!

Een nieuwe eretitel voor de man dringt zich op. ‘Ladies and gentlemen: The Flatulent of the United States!’

Beste amerikanofiele Stef,

laten we het kort houden. We noemen de President of The United States voortaan niet langer POTUS maar PROTUS. Altijd tot uw dienst! Tot volgende week!