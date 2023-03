De pennenvriendjes alleen deze week: 1 grapje + 1 grapje gratis

Elke week doen de pennenvriendjes hun best om de vaderlandse kranten te promoten door onze lezers in deze rubriek te wijzen op hun belangrijkste artikels. Dat ze daarbij wel eens sarcastisch uit de hoek komen, mag de pret niet drukken. De intentie was er.

Waarde geluksvogel Erwin,

Beseffen wij eigenlijk wel hoeveel sekswerkerschance wij hebben, hoe bevoorrecht en gelukzalig wij zijn met de geliefde en visionaire Eerste Minister in België? Neen, natuurlijk niet. Wij, domme vergeten Vlamingen. Gelukkig is er Alexia Bertrand om er ons op te wijzen. ‘De Belgen beseffen te weinig hoeveel geluk ze hebben met Alexander De Croo‘. Dat zei de taalfluïde ex-MR Brusselse fractieleidster die staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken werd bij Open Vld nadat voornoemde De Croo Eva De Bleeker eigenhandig onder de tram had gegooid.

Geluk dat we daarmee hebben, zeg! Ok, het ratingbureau Abercrombie & Fitch dreigt de kredietwaardigheid van België te herzien, en niet in de goede richting. En Europa twijfelt of we wel relancegeld mogen krijgen. En ja, ons begrotingstekort is torenhoog. En die pensioenen krijgen we maar niet hervormd. Laat staan de uitgaven gesaneerd of een staatshervorming richting de steigers gemanoeuvreerd. Maar desondanks: we kunnen ons geluk niet op met de natte bovenlip uit Brakel. Het zou allemaal veel slechter kunnen zijn, Erwin. Ik besef: het zou ook allemaal veel beter kunnen, maar laat ons nu niet focussen op hoe dingen beter zouden kunnen. Daar worden we alleen maar beter van en dat moeten we niet willen. Leve de middelmatigheid met de hakken over de sloot. Leve België!

Gordiaanse vriend Stef,

Een geluk dat wij hebben! We kunnen ons geluk bijna niet meer op, zoveel geluk hebben wij! Wij hebben zoveel geluk dat bijna de helft van ons de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Dat is waarschijnlijk omdat we zo volgevreten zijn. De Belgische huisvader, staand aan het Aga-fornuis, de mis-en-place klaar voor de bereiding van een bucolische maaltijd ‘ik zweer u dat ik de eindjes van mijn voorschoot vorige week nog aan elkaar kon knopen!’

Of dat is toch het beeld dat de boven ons gestelden van hun ‘bodembedekkers’ hebben. Hoe anders kan je de CD&V ‘hersenscheet du jour’ verklaren om 1 + 1 gratis promoties te verbieden?

Wanneer je maandelijks bruto het budget voor een kleine gezinswagen binnenrijft is het natuurlijk moeilijk te bevatten dat er mensen zijn die elke maand een week over hebben op het einde van hun geld. Dat die mensen enkel van promotie naar korting kunnen hoppen om aan een wrede hongerdood te ontsnappen.

De éclantante overwinning van de boerenpartij in Nederland is de hopeloos op zoek naar een profiel zijnde CD&V natuurlijk niet ontgaan. Als een bronstige octopus omarmt de partij nu het concept van ‘de redding der edele boerenstand’. Niet door goedkope leningen voor agrarische starters. Niet door het heilloze spreadsheet-probleem van de stikstof in de versnipperaar te gooien. Niet door herintekening van natuurgebieden. Neen, door het geld uit de zakken van nog grotere sukkelaars te kloppen.

Dat zo’n 1 + 1 gratis campagne een ideaal instrument is voor producenten om van overstock af te raken, dat kan zo’n lid van de niets producerende klasse natuurlijk niet weten. En dat van zo’n actie beide partijen ook beter kunnen worden, kan ze geen voederbiet schelen zolang het maar de eigen partij is.

Stel u voor dat het ‘promo-plebs’ zomaar 1 + 1 spiering gratis zou verkrijgen. En die in al zijn bolle Gijs gedrag zomaar opeten. Voor je het weet kan die ook de eindjes van zijn voorschoot niet meer aan elkaar knopen!

Hey broer,

Wattup in die Roma, broer? Die LGBTQIAZERTY-iftar gaat niet door wegens bedreigingen. Schjande!

‘Het is zeer teleurstellend dat een liefdevol evenement niet kan doorgaan als gevolg van bepaalde reacties uit verschillende hoeken,’ reageerde Hind Eljadid.

Ik begrijp haar teleurstellingen, Erwin. Maar uit welke ‘verschillende hoeken’ zouden die bedreigingen kunnen komen? De hoek van Vlaams Belang, partij van Chris Janssens die 2 jaar geleden uit de kast kwam? De hoek van N-VA, partij die met een praalwagen in 2018 deelnam aan de Gay Pride in Brussel? De hoek van CD&V, de partij van de de vergeten groente, die al met iederéén in bed lag? De hoek van Vooruit, de partij van wiens voorzitter we vermoeden dat hij nog in de kast zit tot de aandacht moet afgeleid worden van een politiek schandaal? Of wacht, het zullen de Groenen geweest zijn die het evenement niet extreem genoeg vonden. Of de Pvda die vindt dat er teveel ongelijkheid is tussen welvarende lgbtiqiazerty enerzijds en arme cisgenders anderzijds.

Maar er is ook goed nieuws: De Ram-Me-Dan party in The Boots gaat gewoon door.

Hey zwoele vriend,

Je weet toch hoe ze een homo moslim noemen? Een islamietje! Er mag al eens gelachen worden he Stef, dat ontzenuwt vastgelopen spanningsvelden. ‘Maar alle gekheid op een stokje’ zoals Vlad, Dracula, Tepes sprak net voor hij 23000 Turken liet spiesen.

Weet je waar ze ook een geweldig gevoel voor humor hebben? Bij De Standaard. Daar zien ze in het feit dat de ‘wuftar’ afgelast werd wegens bedreigingen uit islamitische hoek vooral een teken dat diezelfde islam flink aan het bijdraaien is. En dat zonder een spier te vertrekken he! Ik vind dat bijzonder komisch. Het doet me denken aan de Britse komiek Tommy Cooper wiens goocheltrucs grandioos mislukten terwijl Tommy zelf er stoicijns onder bleef.

Je kan misschien opwerpen Stef dat het weer allemaal ‘fake news’ is, maar wie maalt daar nog om? In Het Laatste Nieuws is men zelfs fier dat men vervalste beelden heeft over een feit dat nooit gebeurde. Het is onderhand wel duidelijk dat het fenomeen van de ‘AI’ ook de krantenredacties gehaald heeft. Je kent dat wel, ‘Artificiële Integriteit’.

Voorzichtige Vanmol,

Slecht nieuws: Sciensano stuurt weer een waarschuwing uit. Deze keer voor het berkenpollenseizoen. Drastische maatregelen dringen zich op, zolang er nog geen berkenpollenvaccin is. Allereerst: was je pollen elke dag minstens tien keer. Ten tweede: hou minstens anderhalve meter afstand van alle Aziatische berken in fase 1. In fase 1b vragen we u om anderhalve meter afstand te houden van de goudberk, de suikerberk, de transkaukasische berk en de witte himalayaberk. Dan gaan we over naar fase 2 waarin u ook anderhalve meter afstand moet houden van inheemse berken.

Om te voorkomen dat u besmet wordt met pollen, raden we nu eerst het gebruik van mondmaskers af, tot we een grote voorraad mondmaskers hebben, waarna we het gebruik ervan overal zullen verplichten.

Wat betreft lockdowns: we adviseren geen lockdowns, maar vragen u om in uw kot te blijven en niet te gaan zitten op bankjes in een park. Verder sluiten wij alle essentiële winkels behalve de Action. Wie toch naar een essentiële winkel wil, moet eerst een qr code halen in een testcentrum dat we bemannen met leraars want de scholen gaan ook voor onbepaalde tijd dicht. Wij verzoeken u om allen zeer bang te zijn en geen kritiek te uiten op eender welk aspect van het regeringsbeleid terzake en ook geen kritiek te geven op het regeringsbeleid tout court. Veel succes en hou het tof!

Hypoallergene vriend Stef,

Pollenprobleem, pollenprobleem. Weet je waar ze een pollenprobleem hadden? In Cambodia! Daar hadden ze een probleem met Pol. Niet dat er daar veel gesnotterd werd, zo zonder hoofd.

Maar om het over misdaden tegen de mensheid te hebben, in de jongste aflevering van De Zevende Dag mocht de smetvrees des vaderlands – Joel De Ceulaer – de rol van de pers tijdens de coronaperiode komen toelichten. Journalisten die een journalist interviewen over de rol van journalisten tijdens de coronapandemie. Die van WC-eend fronsten bedenkelijk om zoveel WC-eend. Je kan je voorstellen Stef dat mijn verwachtingen inzake grensverleggende inzichten naar onderen afgesteld waren. En die instelling bleek de juiste.

Joel – die de werking van een bril nog steeds niet onder de knie heeft – bezwoer ons dat hij steeds kritisch geweest was voor het gevoerde beleid en nooit of te nimmer de angst voor het virus willen voeden heeft. We hebben het nog altijd over diezelfde Joel die zichzelf vrijwillig tot eenzame opsluiting veroordeelde en enkel in tv-studios verscheen met zoveel mondmaskers op de facie dat men hem de ‘prinses-op-de-erwt van de mondpamper’ begon te noemen.

Diezelfde Joel die om de haverklap een nieuwe coronagolf aankondigde ‘die als een vuurstorm door de scholen ging razen’. Die er dan tot zijn afgrijzen niet kwam en waarna hij dan als een volleerde Jehova’s getuige bezwoer dat de wereld wel degelijk vergaan was maar dat de Heilige Preventieparadox ons dat in Zijn goedheid niet had laten merken.

Waar geloven beleden worden zijn er onvermijdelijk ook afvalligen. De ‘kerk van de zevende injectie adventisten’ is hier geen uitzondering op. Helaas resulteert dit nu in personen die volledig de andere kant opdraaien en geen énkel vaccin meer aanvaarden, ook niet de meest cruciale.

Die pluim kunnen de landelijke Pollen Potjes alvast op hun hoed steken.

Tot volgende week naaldekesteek!