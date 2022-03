De pennenvriendjes beschuldigen Rusland van grensoverschrijdend gedrag

Wekelijks doorploegen de pennenvriendjes de kranten en delen hun bevindingen met mekaar en met de lezer in de stille hoop u er een glimlach mee te kunnen ontlokken.

Beste Rwin Vnml,

Ja, het schijnt mode te zijn om een aantal klinkers weg te laten in namen van hippe internetbedrijven. Zo werd cloudtelecombedrijf Destiny Dstny, wellicht omdat dat ook beter past op de wielertruitjes en net zoveel letters heeft als Lotto. Je hoeft ook niet per se al je klinkers weg te laten, zoals Flickr al een hele tijd geleden bewees. Vandaar dus: Rwin Vnml. Ikzelf, Stf Drnez, dacht: laten we het ook eens toepassen.

Wat te denken bijvoorbeeld van Vldmr Ptin? Sommige lieden aan de overmatig linkse en buitensporig rechtse kant schijnen hem nogal te bewonderen. Ptin! De oermens. De ultieme alfaman. Worstelt elke ochtend met drie Kamtsjatka beren nog voor het ontbijt. Kan met één goed gemikte slag van zijn blote rechterhand de sarcofaag over Tsjernobyl door midden klieven, als hij dat zou willen. En is het u ook al opgevallen? Sinds Vldmr eens een hartig woordje ging spreken met de Siberische Yeti laat de Verschrikkelijke Sneeuwman zich nergens meer zien. Onlangs werd president Ptin gebeten door een extreem giftige Kaznakovi slang. Na vijf dagen afgrijselijke pijn is de slang gestorven.

Het tekent hem ten voeten uit. Ptin trekt zich niks aan van natuur- of andere wetten. Zelfs die van Murphy negeert hij. Dat vindt hij maar iets voor slappe westerlingen. Nu zijn die Oekraïeners in het algemeen ook geen lulletjes rozenwater, maar President Ptin heeft nog een geheim wapen: hij kan zonder verpinken liegen alsof het op internet staat.

Trouwens, zo slap zijn wij Westerlingen ook weer niet. Neem nu de gemeente Begijnendijk, bekend van zijn Goedele Liekens en net naast de marginale driehoek ‘Aarschot – Diest – Tienen’ gelegen. (Die wilden Begijnendijk er niet bij omdat het ook weer niet té marginaal moest worden.) Begijnendijk dus, nam onmiddellijk na de eerste aanval van Ptin het kloeke besluit om de Europese vlag aan het gemeentehuis halfstok te hangen. En daar bleef het niet bij: in het voornoemde Tienen besloot een koene restauranteigenaar dat er in zijn (ongetwijfeld schrale) etablissement voortaan geen vodka meer zal geserveerd worden.

Prompt kwam in het Kremlin een bedremmelde generaal het slechte nieuws melden aan die kloeke rosse: ‘Mister President, zei hij: My poteryali Beginovuyu Dambu i Desyatki’. (We lost Begijnendijk en Tienen) Meteen dreigde Ptin het internationaal ruimtestation ISS te laten neerstorten op beide gemeenten tegelijk. (Hoe kan dat nu? hoor ik je zeggen, maar Ptin klieft zo’n ruimtestation gemakkelijk in twee met zijn blote rechterhand.)

OK, het zal ons leren, maar we hebben hem toch maar mooi uitgedaagd!

Beste Steif,

Het verwondert me niets dat het ook u reeds opgevallen was dat er steeds meer klinker-anomaliën verschijnen bij het gebruik van eigennamen. De openbare omroep is, zoals geweten, hipper dan hip, hipper dan een millefeuille van hipsters. VRT NWS, hoe hip is dat?

Alleen creëert deze kei-hippe manier van schrijven een gigantisch klinkeroverschot. Maar niet getreurd. De VRT lost dit op geniale wijze op door dat overschot overal te pas en te onpas te verwerken. A’s op overschot? Spreek Batibouw steevast uit als Baaaaaatibouw en je komt al een heel eind. Zit je met een ‘ei’? Zeg niet verkoop maar veirkoop! O’s op overschot? Zeg niet ‘dystopie’ maar dystooopie!



Uiteraard ben ik daar helemaal voor Steif. Reeecyclage kan ik aalleen maar toejuuichen! En je ziet niets andeirs deze dageen. Met onze vrijwilliegers die willen helpeen aan het Oekraaaïense front is het coooncept van de oostfrontstrijdeeers heleeemaal terug van weggeeweest. Zelfs de langveerwachte jareen dertieg zijn heleemaal teerug met de Duitseeers die teerug een groot legeer willeen, er veirvolgens door Poleeen mee willen maaarcheren om daar de Ruuussen aan te vaalen.

De geeschiedenis heirhaalt ziech telkeenmalee, maar nooit tweimaaal op dezelfdee maaaaanier!

Kameraad Vanmol,

Toen da Ros Joenk Poetin een inval had – en het was niet zo’n geestige inval – ontwaarden wij op onze televisieschermen enkele oude bekenden. Willy Claes die een ‘coup de vieux’ kreeg en voornamelijk nog herkenbaar is aan zijn onrustwekkend uitdeinende oren, en Karel De Gucht die met Poetin een hoogst arrogante oogopslag gemeen heeft. Tussen hen in treffen we ook nog regelmatig Theo Francken. Die laatste, dat snap ik. Theo heeft een niet onverdienstelijk boekwerkje over de NAVO gepleegd, dus kan vermoedelijk op enige relevante kennis betrapt worden. Die eerste snap ik ook. De beroemde pianist Willy Claes heeft namelijk in de jaren ’90 een schnabbel erbij gehad als NAVO secretaris-generaal. Maar wat Karel De Gucht daar nu precies in die duidingprogramma’s zat te doen, bleef mij aanvankelijk onduidelijk. Tot ik het plots besefte: natuurlijk hoort De Gucht daar te zitten als ervaringsdeskundige! Hij is immers onze enige échte oligarch.

Dobryy den’ Stefratris-Generaal

Weet je wat ik zonde vind? Dat Willy Claes de NAVO niet meer leidt. Met Willy hadden ze de wind in de zeilen!

Alle gekheid op een dirigeerstokje. Al die spontane ‘grassroots’ initiatieven, ik vind dat schoon Stef. Zo vodka uitgieten, Russisch ballet verbieden of zomaar blauw met geel combineren. Zoveel moed kan niet anders dan een inspiratie zijn voor de Oekraïners!

Maar waarom hier stoppen? Laat ons meteen een algemene boycot organiseren. Ik stel voor een onmiddellijk verbod op steak tartaar, bolvormige torens, in mekaar passende popjes, huzarensalade en Siberische huskies. Niemand zal de tabel van Mendeljev missen en die films van Tarkovski zijn toch niet te genieten. De laser – Russische uitvinding- mag ook weg want die levert enkel schabouwlijk sci-fi films op en als we tetris – ook Russische uitvinding – verbieden zijn we ineens van Ben Crabbé af!

Laten we gewoon alles met een zweem van Rusheid verbieden! Dat zal die ‘Stalin van dunaldi’ leren.

Alleen de ‘cravate russe’ mag blijven.

Ha die eco Erwin!

Er zijn van die mensen die lacherig doen over het Belgische antwoord op de Rus in Oekraïne. Gelukkig heeft De Standaard een tip waar Poetinneke niet van terug zal hebben! We moeten onze huizen isoleren om Poetin te treffen, kopt de krant. BAM!

Uiteraard ga ik dat meteen doen, Erwin. Maar eerst moet ik nog de gang schilderen om Poetin te treffen en daarna de takken uit de tuin verwijderen om Poetin te treffen. Maar dan begin ik er ook echt aan, beloofd. Ah nee, ik moet ook nog boodschappen doen en eten maken om Poetin te treffen. Soit, het zal voor ergens op middellange termijn zijn.

Ik hoorde ook nog iemand beweren dat het allemaal de schuld is van Guy Verhofstadt die in 2014 een polonaise ging dansen in Kiev richting de Europese Unie. Ik vind: als het zijn schuld is, moet hij het nu ook maar oplossen. Hij gaat dat goed doen, onze Guy, daar ben ik zeker van. Ik gok dat hij de EU gaat adviseren om Oekraïne te verkopen aan de Russen om het daarna terug te leasen. En zo is iedereen weer content.

Goedendag uwe glaswolligheid!

Dat is weer typisch de pers he. Totaal inspiratieloos zijn tips afkijken van een ander. De NAVO isoleert Poetin. En de pers direct: ‘Ge moet uw huis isoleren!’. Er staan Russische tanks in Kiev. ‘ Ge moet minder tanken!’ De Russen schieten met scherp. ‘Laat dit abonnement aan scherpe prijs niet schieten!’

Weet je waar de pers het niet meer over heeft? Corona. De grootste mediatieke blunder uit de geschiedenis is ineens van de voorpagina verdwenen. Want net zoals de oorlog een elegante uitweg voor de Groenen uit de kernuitstap kan betekenen, zo kunnen de media nu ook dartel overschakelen naar een nieuwe voorpaginavuller. Dat is zeker handig nu het ‘voortschrijdende inzichten’ regent.

Niet dat onze ’talking heads’ het aan hun hart laten komen. ‘Burnout Pedro’ van het corona-commissariaat is al volledig herschoold als jodium expert. Pedro raadt aan om alvast een strategisch voorraadje in huis te nemen. Want zo’n jodiumpil dient bij voorkeur zes uur voor de nucleaire aanval ingenomen te worden en je wilt het niet dromen dat je eerst vijf uur en drie kwartier moet rijden om ter plekke te beseffen dat je voor de apotheek staat zonder mondmasker.

Tot volgende week, geile geigerteller!