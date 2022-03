De pennenvriendjes bestrijden vals nieuws

Elke dag vuren de media tal van artikels op de argeloze lezer af. Iémand moet die allemaal doorploegen en u wijzen op wat er potentieel lachwekkend is. Ziedaar de droeve taak die de Pennenvriendjes op zich hebben genomen.

Beste Wappievriend Erwin,

Naar verluidt verschijnt er nogal wat vals nieuws dat niet echt is op internet. Vooral in tijden van oorlog. (Herinner u de neuzekensoorlog in Gent met al die vervalste foto’s van de platgebombardeerde Gentse binnenstad!) Ook nu is het weer van dattum met die militaire operatie in Oekraïne. (De VN heeft liever niet dat we het een oorlog noemen en Thierry Baudet ook niet.) Gelukkig is er een redder in nood. De goede mensen van vrtnws leggen ons uit hoe je echte beelden uit Oekraïne kan onderscheiden van valse. Ik geef graag nog een paar bijkomende tips.:

Tip 1: Is het een reportage van Robin Ramaekers? Dan kan er met het geluid geknoeid zijn.

Tip 2: Let op kenmerkende gebouwen op de achtergrond. Zie je daar de Eiffeltoren, de Taj Mahal of de opera van Sydney? Dan is het mogelijk geen foto uit Oekraïne.

Tip 3: Zijn de beelden sepia, zie je koetsen en paarden en dragen alle mannen een hoge hoed? Dan is het vermoedelijk geen recent beeld.

Tip 4: Bevat een filmpje zes fors geschapen mannen van kleur en een blonde jongedame die er wel pap van lust, dan is het wellicht geen oorlogsbeeld maar pornografie.

Tip 5: Kijk even naar de website waar het beeld vandaan komt. Staat daar ‘www.hoaxfakenews.com’ of gelijkaardig, dan bestaat een gerede kans dat het beeld niet echt is.

Zo. Mijn goede daad voor vandaag is weer volbracht.

Beste fektsjekkende vriend.

Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben een grote fan van fake news. Fake news is veel plezanter dan echt nieuws. Neem nu ons Tinne. Fake dat die al genewsd heeft! Eerst kwam ze vertellen dat ze een voorstel ingediend had om de btw op gas naar beneden te krijgen ( FAKE NEWS! ) en toen dat uitkwam begon ze over scheurtjes in onze kernreactors ( NOG FAKER NEWS! ).

Je kan dat allemaal ethisch niet ok vinden en zo, maar wat is het alternatief? Echt nieuws? ‘Tinne weet het ook allemaal niet meer en moddert maar wat aan om via Ecolo niet meegezogen te worden in de onvermijdelijke neerwaartse spiraal van Groen ‘. Hoe onsexy is dat?

Neen Stef, we kunnen niet genoeg Tinnes hebben. Stel u voor dat we het voortaan moeten rooien met een Jan Jambon die rapper plooit dan de wereldkampioen origami of een De Wever die om de vijf jaar over een doos Vlaamse onafhankelijkheid schopt. Dat wil je toch niet dromen? Geef ons heden onze dagelijkse Tinne, zodat we eindeloos pennenvriendjes kunnen verzinne!*

Waarde cisgendervriend Vanmol,

We zouden ons hier vrolijk kunnen maken over de woke beslissing om de Ensors, de prijzen op het Oostendse filmfestival, genderneutraal te maken, maar dat is op zich al grappig genoeg. Toon mij een wokie en ik toen u hoe die telkens weer in de eigen voet schiet.

Beste ingedaalde vriend,

Het is me wat met al die genderneutrale zever. Wat iedereen met een gram verstand zag aankomen is dus ook, euh, uitgekomen. Je moet weten, ik ben verre van een feminist. Voor mij is het enige recht van de vrouw het aanrecht. Ik moet alleen zien dat mijn vrouw dit niet leest of de rapen zijn gaar.

Laten we eerlijk zijn. Mannen verslaan vrouwen op elk niveau. Is het niet in sport dan is het wel in wetenschap. Erger nog. Mannen verslaan vrouwen zelfs in het vrouw zijn! Miss Universe was een omgebouwde vent. Hoe affrontelijk is dat? Niet dat ik iets tegen vrouwen heb. Verre van! Het is een gerief in huis en dat is proper op zijn eigen. Nu ik er over nadenk, je gaat dit toch niet op Doorbraak zetten he?



Beste Erwin,

Geen zorgen. Alles wat wij hier schrijven blijft onder ons. Ik las ook dat het Europees parlement dan toch geen gezondheidswaarschuwingen wil op wijnetiketten zoals op pakjes sigaretten. Wel overwegen ze om bij elk glas een veiligheidshelm te

verplichten. En wist je dat klimaatverandering zorgt voor een toename van huiselijk geweld? De buurman zei het nog deze week: ‘Ik heb die van ons nog eens van de trap geduwd vanwege de verdwijnende gletsjers in het Andes gebergte.’

Overigens: van corona zijn we ook nog niet af. Volgens Gazet van Antwerpen is ‘het virus nog van alles aan het uitproberen.’ Aan de foto te zien is het virus nu een terrasje in Antwerpen aan het uitproberen. Volgende week gaat het Disneyland Parijs eens uitproberen. Morgen die nieuwe Vietnamese noedelshop in Gent. En vanacht het lief van Dennis Black Magic.

Ik weet niet wat er in het drinkwater zit op al die redacties, maar gezond kan het niet zijn.

Beste Stef,

Een virus is iets raar. We weten dat het niet leeft want het is dood. Maar dat belet het niet om op uiterst irritante wijze van vorm te veranderen zoals het hem uitkomt. Daarom denk ik dat een virus eigenlijk een Knackjournalist is. Dat muteert maar alsof het niets kost. Dat duwt mensen in de miserie en helpt ploerten aan de macht. Nu kan je zeggen over Knack wat je wilt – dat ze mij buiten smeten, bijvoorbeeld – maar je moet wel toegeven dat ze een minimumstandaard hebben, anders werkte Joel De Ceulaer daar nog. Joel De Ceulaer dacht daar een grappige column te schrijven maar iedereen weet dat Joël enkel grappig is wanneer hij dat niet probeert te zijn. Eigenlijk he, en ik durf het bijna niet uitspreken, is De Morgen zo een beetje de beschutte werkplaats van de pers.

Tot volgende week, hagepreek!

Duurzame herbruikbare Erwin,

Die kleine van Van der Straeten heeft weer iets gezegd. ‘Ons land is maar voor 4% afhankelijk van Russisch gas,’ verklaarde koeke Tinne bij Terzake, in De Afspraak, in De Standaard, Het Laatste Nieuws, bij Ketnet en in de Lunch Garden tegen Van Peteghem. De CREG liet weten dat het in werkelijkheid om 40% gaat. Ach, petat-patat. 40% of 4%, wat maakt het uit? Daarbij: de CREG is ook maar de commissie voor regulering van elektriciteit en gas. Wat weten dié daar nu van?

Het voorval doet denken aan die keer dat Meyrem Almaci bij Lieven Van Gils aan het uitleggen was dat ze geld had vrijgemaakt voor een energierenovatiefonds. ‘Zeshonderdduizend euro’, zei ze fier. Om een half miljoen woningen te renoveren. Van Gils kon zijn oren niet geloven. Meyrem bleef volhouden. ‘Zeshonderdduizend euro’. Toen kwam een enigszins verbijsterde Geert Noels tussen: ‘Ik denk dat het niet over zeshonderdduizend euro gaat maar over zeshonderd miljoen euro.’

’t Is dat het publiek bij Van Gils & Gasten steevast in coma lag, anders was hun lachsalvo tot op heden nog niet uitgestorven.

Ik zie Wouter Devriendt al op de koffie bij Almaci een tand stuk bijten op haar zelfgebakken cake: ‘Oei, het is wel hééééél erg gesuikerd.’ Waarop Meyrem: ‘Het is nochtans volgens het recept: 100 kilogram suiker.’ Devriendt: ‘Weet je zeker dat het geen 100 gram moest zijn?’

Ik ben blij, Erwin, dat zo’n mensen niet verantwoordelijk zijn voor écht belangrijke zaken in ons land. Zoals energievoorziening of overheidsbedrijven. Of mobiliteit in Brussel, Ik zeg maar iets. Ik hoor Elke Van den Brandt al: ‘Vanaf morgen is heel het Brusselse gewest overal 3 km-zone.’

Wat zal het volgende week weer allemaal zijn?

* De ‘n’ in verzinne’ is om rijm- en humortechnische redenen met opzet achterwege gelaten.