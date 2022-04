De pennenvriendjes betonen oprecht medeleven met Chinezen en liberalen

Scherpzinnige inzichten, doorwrochte media-analyses, heldere conclusies… Daar zijn andere rubrieken voor dan deze wekelijkse correspondentie over gazettenklap tussen Stef Durnez en Erwin Vanmol.

Eerbare Erwin,

In een beschaafd etablissement (café De Nieuwe Sportvriend bij Ronny en Rita) nam ik deze week de krant door. Ik las iets over een video van gillende mensen in lockdown in Shanghai. Dus ik meteen drukken op die foto, maar de video wilde niet starten. Op de duur zat ik met mijn vinger door het krantenpapier! Thuis achter de computer lukte het wel. Wow. De video sneed door merg en been.

Toen bedacht ik mij de vraag van 1 miljoen bitcoins: kon het werkelijk zo zijn dat een regering haar bevolking zo lang en zo massaal opsloot in lockdown? Regeringen hebben toch altijd het beste voor met hun volk? Neem nu onze eigen regeringen. Je denkt toch geen moment dat die ooit een inschattingsfout zouden maken over een belangrijk thema als een gezondheidscrisis, een energiecrisis of een totale nucleaire vernietiging van alle leven op aarde? Welnee, die video moét fake zijn. Maar wie heeft dat dan gedaan?

Ik zie een paar mogelijkheden. Die dekselse Robin Ramaekers van VTM Nieuws heeft er ander geluid aan toegevoegd. ’t Zou niet de eerste keer zijn. Of de video is gemaakt door de neo-nazi’s in Oekraïne en persoonlijk ingegild door Zelenski en het Azov mannenkoor. Of misschien is deze diepe fake wel geproduceerd en verspreid door de Rus? Pas op, die goochemerds zouden ook nog durven een loopje met de waarheid nemen, hoor. We dreigen dat soms te vergeten door dat sympathieke gezichtje van Poetin.

Moest het niet zo ver rijden zijn, ik ging de situatie in Shanghai ter plekke controleren en ik nam een paar van die arme drommels mee naar hier. Mijn eigen persoonlijke meeneemchinezen.

Beste rijstlustige vriend,

Uw vraag van vermiljoen is terecht en het antwoord is simpel. Ja, een regering kan zijn bevolking zonder geldige reden in lockdown zetten op voorwaarde dat die regering bestaat uit klaplopers en lafbekken, geleid door een pure sadist.

Dat aan deze voorwaarden hier te lande voldaan wordt, staat buiten kijf. Ik stel me voor hoe Markies De Sade zich uit pure wanhoop door een schietgat in de Bastille wurmde om het verlossende einde toe te springen, nadat ze hem een half uur in één cel hadden gezet met Meester Frank.

Het coronabeleid in Shanghai is zo onmenselijk dat ik begin te vermoeden dat Vandenbroucke daar advies heeft geleverd.

Ik zie hem al met Xi Jinping kuieren door de verlaten straten van de stad. ‘Hoor eens, Xi, hoe de mensen zich van wanhoop de aangetaste longen uit de romp schreeuwen. Dat is verschrikkelijk. We weten dat. Hahahahaha! Mensen kunnen er niet tegen om opgesloten te zitten zonder reden. We begrijpen dat. Hahahaha! En dan kloppen we nog eens alle honden en katten dood! Dat is afschuwelijk! Ik geef het toe. Hahahaha! Maar we moeten het toch doen! Hahahahahaahaha!’

Die Xi Jinping ziet er misschien uit als Winnie De Pooh die een halve matras opgerookt heeft, maar vergis u niet, Stef, qua sadisme moet die niet onderdoen voor de grootste talenten in deze discipline, zoals Genghis Kahn, Pol Pot of Guy Verhofstadt. Maar bij meester Frank trok hij zo’n ogen! Het gerucht gaat dat Xi een snelle leerling is en in geen tijd afstudeerde aan de ‘F. Vandenbroucke school of heartless communication’.

Alleen dat sadistische grijnslachen heeft Xi nog niet echt onder de knie.

Olijke Erwin,

Even een luchtiger onderwerp tussendoor, want volgens het laatste GEMS advies mag er al eens gelachen worden. (Frank Vandenbroucke heeft dat nog proberen tegenhouden, maar er was een perslek.)

Maandag moest er een programmaatje van Play4 gepromoot worden en dus kopten alle kranten dat voormalige tv-freule Marlène de Wouters d’Oplinter de Bouchout de Carrefour de l’Archiduc twintig lichtjaren geleden opstapte bij VTM vanwege een #metoo probleem. Een getrouwde VTM-er (ze noemt geen namen) zou haar namelijk uitgenodigd hebben op een etentje! Stel je voor!

Het bedrijf kon meteen na publicatie het incident niet snel genoeg veroordelen. En dat zoiets nooit ofte nimmer nog mogelijk zou zijn binnen haar rangen. En dat ze altijd al tegen gemengde etentjes waren geweest.

Maar… en nu wordt het pas leuk: de dag erna schrijft HLN: ‘Haar vertrek had niets met ‘me too’ te maken’. En wie zegt dat? Iemand die het goed kan weten, namelijk haar toenmalige manager, Rick Tubbax. Hahaha! Of, wacht eens… was die Rick toen getrouwd? En hield Tubbax niet van een etentje op zijn tijd? Een onderzoekscommissie moet dat toch eens uitklaren!

WOAH Stef, moh, seg hey!

Dat kan kloppen want de Belgische pers doet het niet. In de realityshow genaamd Samson, u weet wel met die pluche hond en die lange wandelende me-too, was er aldoor sprake over een zekere ‘Marlèneke’. Binnenkanters (of hoe zeg je ‘insiders’ in het schoon Vlaams?) fluisterden mij in het goede oor dat er ooit sprake van was om de freule de Wouters d’ Oplinter von Chickensoup op te laten draven in bovengenoemd programma. En waarom ook niet. Iederéén dacht bij de naam Marlèneke reeds aan de ree-ogige brunette met de bezemsteel in de rug.

Het kwam zelfs tot een eerste draaidag. Iedereen was zo blij met de komst van de warm- en blauwbloedige verschijning dat niets aan het toeval werd overgelaten. De set was gestofzuigd en gedweild. Samson werd ontvlooid en Gert kreeg een kilo kamfer in zijn koffie. Marlène zelf was uitermate goedgemutst. Maar toen waren ze daar plots. De traantjes. Toen Marlène zag dat Danny Verbiest hand en voorarm begon in te vetten en Gert haar het contract nog eens met een brede grijns onder de wipneus duwde. Toen drong de afschuwelijke werkelijkheid alsmede de omvang van haar vergissing tot Marlène door.

Maar is dat #me-too, Stef? Neen dat is de kleine lettertjes niet lezen!

Kleine Zelfstandige Vanmol,

Ik zal eens iets bekennen. Ik heb ooit voor de liberalen gestemd. Weet je nog wat dat waren? Die hadden een partij en kwamen op voor de ondernemer en de vrije beroepen en de zelfstandigen. Die waren voor minder belastingen en meer vrijheid en nog allemaal van die zotte dingen die ZO jaren 90 waren, dat kan je je vandaag niet meer voorstellen.

Er schijnt van die partij nog iets over te zijn gebleven. Het noemt zich Open VLD en een zekere jongen uit Kortrijk met een achternaam als een hamburgerrestaurant wil dat lieve, kleine Open VLD-tje nu helemaal resetten. En er zelfs een nieuwe naam op kleven! Ik had meteen een suggestie: ‘Gesloten VLD’. Iemand stelde mij voor ‘Het Blauw Faillietje’. Maar een recente redactievergadering bij Doorbraak leverde nog een betere naam op: de OHK. Staat voor: ‘Onder Het Kiesdrempelken’.

Economische vluchteling Durnez,



Vroeger hadden partijen een duidelijk profiel, gekoppeld aan een duidelijke naam. De CVP was christelijk, check! Volks, check! En duidelijk ook nog een partij die naam waardig, check! De PVV was ook een partij, check! Voor de vrijheid – die sloegen toen nog alle kleuren uit bij het woord belasting – en voor vooruitgang, dus check en check!

Toen kwam de guitige spring-in-het-mijnenveld Bert Anciaux die besliste dat het hele universum onderschikt was aan zijn politieke koortsdromen. Hij hakte sneller partijen in twee dan een cohort Canadese lumberjacks het zou kunnen. En daarbij verzon Bert de potsierlijkste naamwoorden. Herinnert u zich deze nog? Van VU naar VU-ID, naar ID21, naar Spirit, naar VlaamsProgressieven? Indien niet, prijs u gelukkig. Uw gemoed kent een bezwaar minder.

Het erge was dat dit onzalige gedrag tot voorbeeld strekte. Caroline Gennez dacht met Bert een vette vis binnen te halen, een veronderstelling waarvan alleen het bijvoeglijk naamwoord klopte, en besloot van de weeromstuit de SP om te dopen tot SP.a. Eerst bedoeld als Socialiste Partij en Anciaux maar na een woedeaanval van de ouwe Tobback uitgelegd als Socialistische Partij Anders. Wat uiteraard nergens op sloeg.

In de politiek trekt een stommiteit stommiteiten aan en meteen besloot CVP dat CD&V zoveel beter klonk en de PVV, herdoopt als VLD, concludeerde dat de verwarring nog groter zou worden als ze er Open zouden voorzetten. Kortom: hoe diffuser het partijprogramma, hoe enigmatischer de naam.

Zou het niet simpeler en eerlijker zijn als de partijen er voor uitkomen dat ze verworden zijn tot inwisselbare eenheidsworst?

De N-VA mag de gele worst zijn, Open VLD de blauwe worst, Vooruit de rode worst met aan het hoofd de hansworst en de groenen de groene worst, maar dat mag gezien hun voorliefde voor taxatie ook de piksosis* zijn.

De politiek kan weer de juiste snaar vinden en ons kan het allemaal worst wezen.

Tot volgende week, hofmeestersteak!

* salami in het plaatselijk dialect