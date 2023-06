De pennenvriendjes chaan Acid heilemaal taalshamen

Waar zouden wij zijn zonder onze media? We zouden niet eens weten dat het zo slecht gaat met ons allemaal. We kunnen de jongens en meisjes van geschreven en gesproken pers daar niet dankbaar genoeg om zijn. Toch ontwaren de pennenvriendjes wekelijks een paar kleine dingetjes die ze voor verbetering vatbaar achten. Leest u hun correspondentie rustig mee. Of doe iets anders, dat kan ook. Wie zijn wij om u iets te verzoeken?

Beste Eirwin,

Vergeif me dat mijn taalchebruik een klein beitje eichenaardich is, maar ik heb gekeiken naar YouTube videios fan Acid (spreik uit: Eicid). Dat deid ik vroecher auk wel eins, naar aanlijding fan een oorlochje in 2020 tussen Eicid en Cemi. Dat laatste staat voor ‘Celine en Michiel’. Die twei fabriceiren dan weir op youtube een soort low budget Studio 100-clipjes, niet chehinderd door einich spoor van talent. Wereldkampioen in het verkeird lechen van klemtonen in liedjes, om maar ein erchernis te noemen.

Nu, teruch naar Eicid. Vroecher maakte deze ‘Kwak-zonder-Boemel’ YouTube-filmpjes waarin hij chraach het kapoentje uithing. Beifoorbeild door chratis te chaan zwemmen in het zwembad op het dak van het hautel bofen het station van Blankenbeirche. Wohoo. Wat een durfer! Die doet wat oncheveir iederein die vroecher low budget op rijs ging alteid al deid.

Maar deize keir heift Eicid zein hand overspeild door de namen van Reuzechommers te expoosse. Sammi Meihdi fond dat kijchraaf. En Conner Roussauw en Sjors-Lowie Boucheiz auk. Veile chewone mensen vonden het choed dat Eicid de rijke eilite ging shamen. Want self is Eicid natuurlijk auk maar een arreme drommel. Hij ferdient zo wijnich dat hij niet eins een belastingaanchifte deid.

Maar wat leis ik daar? Zein adfocaat is Walter Fan Steinbrucche. Typisch zo’n choedkauwpe pro deio adfocaat fermoed ik. Heile chewone jongen. Totaal chein eilite. Trauwens: al wie commentaar geift op de taal fan Eicid, is auk een nazi. Een neo-taalnazi.

Guten Tag Überfreund Stephan!

Lenig als een gestoomde noedel glijd ik van de neo-taalnazi’s naar de gewone. Heb je ook gelezen dat de Teutoonse folkband Rammstein onder vuur ligt? Ik hoor je al denken, onder vuur liggen, staan, springen of met katrollen voortbewogen worden is bij die mannen zo courant als een schnitzel op een Duits bord. Maar dit keer is er meer aan de hand.

De zanger van Rammstein Till Lindemann blijkt zomaar meisjes uit het publiek te selecteren om later in de backstage von bil te gaan, om te rammpetampen zeg maar. Heb je dat ooit meegemaakt? Dat zouden die rocksterren in onze tijd nooit gedaan hebben! Denk maar aan de vrome Rolling Stones, de kindvriendelijke Jerry Lee Lewis, de verlegen George Michael, de beschroomde Freddy Mercury of de terughoudende Prince.

Maar eigenlijk kan zowat iedere (rock)ster in dat lijstje voorkomen. Zelfs Margriet Hermans bleek in staat haar sterrenstatus – op momenten als dit haat ik mijn talent om me de dingen hyperrealistisch voor te stellen – in copieuze hoeveelheden vleselijke vermaak te kunnen omzetten.

Wat me eigenlijk nog het meeste shockeert Stef, is dat dit artikel in Humo verschenen is. Alsof ze bij de Humo niet wéten wat voor smeerpijperij er backstage gebeurt. Ze hebben er verdorie decennialang een broodwinning aan gehad. Het was in Humo dat ik destijds met oren als rode kolen de avonturen van Mötley Crüe kon volgen in wekelijkse afleveringen. En als het dat niet was dan schreven ze wel over een Marilyn Manson of Ozzy Osbourne om de – euh- gaten te vullen.

Maar om terug te keren naar de Teutorockers van Rammstein. Als je als vrouw in de backstage uitgenodigd wordt door een band die liederen te berde brengt als ‘Buck Dich’, ‘Pussy’ en ‘ Dicke Titten’ – en die met een gigantische penis het publiek onderspuiten – dan is het toch vrij duidelijk dat het niet zal zijn om bloemkoolroosjes in cocktailsaus met Kidibul te nuttigen.

In de eerste zin maakte ik trouwens een fout Stef. Het is een algemene dwaling dat die van Rammstein van de nazistische persuasie zouden zijn. Niets is minder waar. Die Till Lindemann is eigelijk zo links als de pest. En zo past hij twee keer in het rijtje.

Beste velo-vriend Vanmol,

Ik geloof dat het nieuwe motto van deze generatie rockers en rockjournalisten als volgt luidt: ‘Abstinentie, thee & Rock ‘n’ Roll.’ Maar over naar belangrijkere zaken. Alexander De Croo is op zijn kop gevallen. Vriend en vijand waren het daar al lang over eens in de figuurlijke zin. ‘En blijven botsen’, zouden critici uit het Antwerpse er vermoedelijk nog aan toevoegen. Of is dat ook een uitdrukking in uw bucolische Denderstreek?

Maar nu is het ook letterlijk gebeurd. Sexy Lexy is van zijn fiets gevallen. ‘t Is weer eens wat anders dan van een paard. ‘Gelukkig had ik een helm op,’ zei De Croo. Waarop HLN prompt de vraag stelde: ‘Waarom is een fietshelm nog niet verplicht?‘

Welja, dat kan er nog wel bij. Doe nog wat meer verplichtingen. Fietsen hoeft helemaal niet laagdrempelig te zijn. Maak dat eens moeilijker. Trouwens, als mensen gaan joggen, kunnen ze ook vallen. Verplicht een helm voor joggers! En ouderen, hoe vaak vallen die? Ik zeg: helmplicht voor alle 65-plussers. Organiseer misschien een verplichte anti-valvaccinatie plus boosters! Nu ik erover nadenk, waarom niet al onze fietspaden, voetpaden en wegen aanleggen met rubberen tegels waarop het heerlijk zacht vallen is? Trouwens, de meeste ongelukken gebeuren thuis, dus ik zou zeggen: controleer met drones of de mensen binnen hun verplichte helm wel dragen. Zet daar hoge boetes op. Of gevangenisstraffen. Verbied trappen, douches en badkuipen. Ga eens allemaal stil in uw bed liggen en beweeg niet te veel! Wat is me dat nu! ‘t Is voor uw eigen goed.

P.S.: Wat gek dat nog niemand in de media verklaarde dat de dam in Cherson ontploft is door klimaatverandering. Of door een gebrek aan biodiversiteit in het meer. Gemiste kans alweer!

Verhitte vriend Stef,

Laat die ontplofte dam maar liggen. ‘Drop the dead donkey’. Er is veel groter onheil op komst. Er komt een hittegolf! Een hittegolf, Stef, dat is in België een ander woord voor vijf-dagen-aan-een-stuk-niet-doodgeregend-worden. Twee dagen 25° en dan misschien drie dagen 30°, aan de kust maar 24° met hier en daar een bui of een onweer, maar desalniettemin: naar de schuilkelders!

We hebben net een periode achter de rug waar de pers schoorvoetend begon toe te geven dat ‘omvolking’ wel eens een mogelijkheid zou kunnen zijn, maar dan vooral door maritiem leven. Een periode waarin mensen, Noach genaamd, overwogen om naar de Gamma te rijden en daarna van alle dieren een mannetje en een vrouwtje te verzamelen.

Twee maanden lang was ik de ongelukkige eigenaar van een binnenzwembad waar voorheen mijn kelder was. Dat water is amper een centimeter gezakt of we zitten al in de ‘waarschuwingsfase’ en het ‘federaal ozon-en hitteplan’ staat klaar om uit de startblokken te schieten.

‘Hou jezelf en je huis koel’, raadt de krant aan. Verder leert de krant ons nog dat ‘de ochtend en de avond de koelste momenten van de dag’ zijn en ‘de middag het warmst’. Voorts levert ze nog het nuttige advies ‘te drinken als men dorst heeft’.

Het is waarlijk een raadsel hoe de mensheid die 300.000 jaar overleefd heeft voor de uitvinding van de drukpersen.

Tot volgende week zonnesteek!