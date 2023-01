De pennenvriendjes, de Rousseau, de Weyts, de Rutte en de omgekeerde vlag

Dit is het verhaal van 2 jongens, een pen, papier, een klavier. En vooral: bizarre hersenkronkels bij wat hen opviel in dagbladen, op tv en op de dichtslibbende informatiesnelweg. Dit is het verhaal van… de pennenvriendjes.

Ha de Vanmol,

We moeten het eens hebben over onderwijs en Weyts Ben. (Sorry, ik blijf onderwijs voor eeuwig associëren met de belachelijke gewoonte om de achternaam voor de voornaam te zetten.) Omdat 1 op de 4 kleuters onvoldoende Nederlands kent, lanceerde den dorstige een plan om de schooltoelage afhankelijk te maken van de taalvaardigheid van de kinderen.

Vrijdag bij De Vadder Ivan noemde Rousseau Conner dat een ‘debiel’ voorstel. Dinsdag in Terzake bij De Smedt Pieterjan blies de Rousseau in het bijzijn van de Weyts al een toontje lager. Zelfs letterlijk. Zijn mediacoach was er blijkbaar in geslaagd om het stemtimbre van de Rousseau een octaaf lager te zetten en aldus – net als bij Leterme Yves destijds – extra empathisch en presidentieel te klinken.

Overigens zou ik Canvas aanraden om zo snel mogelijk de Rousseau als schermgezicht aan zich te binden met een exclusiviteitscontract, anders zit Conner-boy élke dag op élke zender. Zondag nog bij De Zevende Dag op één en maandag bij de Verhulst op Plee4. Daar had hij zijn mama Geerts Christel meegebracht. Die was op haar kop gevallen. Slechte karakters zouden zeggen dat dat geldt voor elke sos, maar het bleek hier te gaan om een echte valpartij bij het uitlaten van de hond Blacky.

Maar terzake: terug naar Terzake. De warme alt-stem die de Rousseau voor de gelegenheid had aangeleerd, werkte zo goed dat het er volstrekt niet meer toe deed wàt hij zei. En gelukkig maar, want dat sloeg zelden ergens op.

‘Ik heb de koala test ingevoerd en ik wijs op het engagement van de ouders’, zei de Weyts. ‘Ik vind Nederlands op spoed ook belangrijk’, antwoordde King Connah. Huh? Wat? De sneakerkoning vervolgde: ‘Ik vind kindergeld afnemen een slecht idee.’ Weyts keek verschrikt. Ging het ineens over kindergeld? Hij had toch gesproken over de schooltoelage, niet over kindergeld? Maar dat maakte niet meer uit.

‘Waarom is mijn voorstel debiel en dat van u toppie?’ vroeg een wat rood aanlopende Weyts zich af. ‘Wat is het verschil?’ De Rousseau lachte eens spottend, als naar een lastige peuter met domme vragen. ‘Het verschil is,’ sprak de warme alt, ‘dat u kindergeld wil afnemen, terwijl wij kiezen voor sancties.’ Toen de presentator durfde vragen wat voor sancties, zag je Connerman een klein beetje zijn geduld verliezen. Wat doet dat er nu toe? Gewoon: sancties, he. ‘We moeten daar open over babbelen,’ besloot hij enigmatisch.

Het zou mij niet verbazen als vanuit het Vooruit hoofdkwartier aan de Grasmarkt in Brussel meteen een stevig telefoontje volgde naar de VRT-top. Wie die Pieter-Jan De Smedt wel denkt dat hij is, zomaar beginnen met concrete vragen aan onze voorzitter? Dat was niet de afspraak, en dat het niet meer te dikwijls gebeurt. En o ja, of Conner niet mee mag doen in ‘Dagelijkse Kost’, ‘Thuis’, ‘Kaatje en Kamiel’ en ‘Like me’. Of misschien kan hij ‘Colleke’ van Nicole en Hugo vervangen?

Hey Crocodile Durnez!

Geen idee wat die koala test inhoudt maar het klinkt ongelofelijk grappig. Ik stel me crêches vol kindjes voor die vredig aan takken hangend eucalyptusblaadjes knabbelen en het klokje rond schattig zijn. Je hebt er geen omzien naar en er is door al die eucalyptus geen kindje dat uit de bek meurt.

Wie ik er wel van verdenk met een dood musje in de mond door het leven te gaan, is de reeds door u geviseerde Conner Rousseau. Telkens als ik die afgelikte posterboy aan het werk zie, heb ik het gevoel dat het zaakje stinkt. ‘Die is te glad’ denk ik dan, ‘voorzichtigheid geboden hier!’. Dat denk ik ook wanneer mijn oprit bevroren is en mijn voorgevoel heeft me nog nooit bedrogen.

‘De heer Rousseau is deze week in elk programma opgedaagd behalve het weerbericht’ sprak ene Van Grieken T. Ook partijvoorzitter maar u totaal onbekend wegens nooit op tv. Ik weet niet of het een partijlijn is, maar als er één lijn zat in de tv-optredens van het mateloze mateke dan was het die van de absolute leegte.

Ben W.: Waarom is mijn voorstel debiel en dat van u toppie?

Conner R.: Utopie?! Ge zijt zelf een utopie!

Maar van Koala-land naar Nieuw Zeeland, is maar een korte reis. Die heiligverklaring van de afgetreden premier Jacinda Ardern mag wel eens stoppen. De neergekogelde hoofdvogel kwam deze week van Marc Coenen die van mening was dat ‘als ons Jacindaatje sprak, de zon begon te schijnen’. Zeg anders eens op een beleefde manier dat mevrouw een paardenbek heeft. Jacinda is net als Conner een sociaal democraat. Beiden genieten een onpeilbare idolatrie bij de pers. De gemiddelde Kiwi/Menapiër ziet het moedeloos aan.

De om haar empathie geroemde Ardern blonk vooral uit in het tegendeel, toen ze coronamaatregelen doorvoerde die zo draconisch waren dat zelfs de Australiërs – en als ex-strafkolonie wil dat al wat zeggen – er schrik van hadden. Mevrouw Koele Kiwi verlaat nu het zinkende schip, haar krediet op twee jaar tijd volledig opgesoupeerd. Daarbij steekt ze vrouwen, kinderen en opvarenden – waarvan de meerderheid het zelfs niet eens was met de gekozen koers – voorbij in de race naar de sloepen. Ze verdeelde de Nieuw-Zeelandse bevolking in twee kampen: de gevaccineerden (elfen) en de ongevaccineerden (melaatsen). Onze Conner is daar even leentje-buur gaan spelen met zijn ‘ laat de ongevaccineerden nergens meer binnen’, al zal hij dat nu proberen te minimaliseren. ‘Ik heb niet gespiekt meneer, echt ik zweer het u!’

Beste Erwoke,

Het was weer een mooie week in onze strijd voor een wereld zonder systemisch racisme, en sexisme. In Nederland heeft een rechter beslist dat roddeltante Yvonne Coldeweijer een dwangsom moet betalen als ze nog eens de term ‘gecremeerde kroket’ gebruikt om Rachel Hazes, weduwe van André sr., te omschrijven.

Nochtans: bak een Hollandse vleeskroket maar eens te hard af zodat de korst begint te barsten. Je ziet meteen de treffende gelijkenis met het gezicht van Rachel Hazes. Ach, we kunnen er om lachen, maar waar gaan we naartoe als rechters zich nu ook al gaan bezighouden met de exacte formulering van creatieve beledigingen? Is aangebrande kroket ook strafbaar?

Verder leerden we deze week dat koffie de meest vervuilende drank is voor het milieu en dat we collega’s niet mogen trakteren op zoetigheid. Wie stuurt dat soort krankzinnige flutartikels eigenlijk aan? Want vergis je niet: zulke stukken verschijnen steevast gelijktijdig in honderden kranten over de hele wereld. Zouden ze gegenereerd worden door ChatGPT, die nieuwe Artificial Intelligence toepassing? Hoewel: in dit geval eerder Artificial stupidity. Eerlijk, Erwin, ik wantrouw AI al sinds die paperclip van Microsoft Office ’97. Bovendien is een paperclip per definitie ‘verbindend’, en bij dat woord gaat mijn woke-melder af!

Yo toffe tulp!

Er zijn vele dingen waar ik het Nederlandse volk niet om bewonder. Hun cuisine bijvoorbeeld. Of hun bergbeklimmer-skills. Ook hun uitspraak van volksvreemde talen vind ik nogal aan de povere kant. Waar ik hen wel énorm om bewonder is hun talent om creatief te schelden. Wat een finesse, wat een pallet! Als je daarmee het armoedige gescheld op Vlaamse bodem vergelijkt is dat toch meer een zaak van schorren en slikken. Je kan bij onze Noorderburen de kop niet boven het tulpenveld steken of je krijgt premium-kwaliteitsdrek tegen de snufferd. Ok, voor de getroffene is dat niet zo prettig, maar voor ons, verworpenen der aarde, is dat vooral genieten.

Wat te vinden van minister van financiën Sigrid ‘Kaagedis’ Kaag? Of van Gideon ‘complotmarmot’ van Meijeren? Of neem de Nederlandse premier, die heeft er wel enkele. Van Teflon Mark en Rubberen Rutte over Kwark Rutte, Flut Rutte, Shark Rutte tot Markie Harkie. En hij zelf is niet te beroerd om tegenstanders al eens uit te schelden voor ‘toedeledoki’ of ‘achterlijke gladiool’.

Rutte was trouwens deze week in het land. Een bezoekje aan zijn blauwe vriend Alexander ‘geildweil’ De Croo. Die bedankte Mark ‘karnemelkkop’ Rutte voor zijn aanwezigheid door de Nederlandse vlag omgekeerd te hangen. Een grove belediging aangezien de vlag in zijn omgekeerde vorm de vaan is van de boeren- en antiregeringsprotesten. ‘Een materiële fout’ als het ware. Net zoals de ‘materiële fout’ van Eva ‘kapot-telraam’ De Bleeker die er nu geen blijkt te zijn. De put van 760 miljoen van Vincent ‘Harry-Potter-als-sadist ‘Van Peteghem blijkt wel degelijk te bestaan.

Maar om terug te komen op de omgekeerde Nederlandse vlag, Alexander “het-braaksel-van-Brakel” De Croo laat weten dat alles rechtgezet en omgekeerd zal worden. De vlag omgedraaid, het protocol beloond en de poetsvrouw ontslagen. Eind goed, al goed!

Tot volgende week apestreek!