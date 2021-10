De pennenvriendjes doen iets aan de onderbevolking

Beste Erwin,

een klein vraagje: is er ergens iets aan de hand met de energieprijzen ofzo? Ik kan me sterk vergissen maar ik heb de indruk dat daar de laatste tijd her en der wel eens een artikeltje over verschijnt. Terwijl er zoveel belangrijkere zaken zijn in het leven. Neem nu: K2 zoekt K3, die prachtige show over het meidengroepje van de oude witte hetero man Gert Verhulst. (Overigens, de laatste keer dat ik Gert zag, was die best wel bruin. Dat krijg je met al die villa’s in Oostduinkerke en Saint-Tropez.)

In de betere rioolbladen en pulpkranten verschijnen regelmatig artikels over opmerkelijke kandidaten die een K3-tje willen worden. Zoals deze Olly. Olly is een non-binaire kandidaat, namelijk. Ik heb speciaal gekeken naar zijn deelname om te ervaren dat ‘heel slecht zingen’ blijkbaar een belangrijk symptoom is van dat non-binaire. Exit Olly.

Mij niet gelaten. Ik vond het wel amusant. En doe allemaal in godsnaam wat je wil met je gender. Wil jij een clitorisverlenging, zeven borsten, balzakbotox, perineumhaartransplantatie of een gemberneutrale linker hersenhelft zonder parabenen? Prima! Leef je uit! Maar één ding: stop asjeblief met die gruwelijke genderneutrale voornaamwoorden. Het Laatste Nieuws schrijft over Olly en ‘hun’ deelname. ‘Hen ‘gaat niet door naar de finale. Jaja, lieve kijkbuiskindertjes: ‘hen’ in plaats van hij of zij en ‘hun’ in plaats van ‘z’n’. Klopt helemaal niks van. Want ‘hen’ en ‘hun’ zijn geen nieuwe voornaamwoorden. DIE BESTONDEN AL. En die betekenen iets anders! Nogmaals: het maakt mij niks uit hoe vloeibaar je sexualiteit moge zijn, maar die verkrachting van onze taal, daar word ik kwaad van.

Beste ciskewiet,

ik versta dat allemaal niet meer man. Non binair zijn impliceert toch dat binair zijn ook bestaat? Volgens die genderdiffusen zijn er geen mannen of vrouwen. Maar waarom zijn er dan biseksuelen? Daar moet je genderstudies voor gestudeerd hebben. Vroeger heette dat trouwens gewoon ‘vrouwenstudies’

Kijk, dat is iets dat ik wel snap. Vrouwen zijn ingewikkelde materie. Om ze te begrijpen heb je al een half doctoraat nodig!

– ja = neen

– neen = neen

– misschien = neen

– doe maar = doe vooral niet

– wat wij nodig hebben = wat IK nodig heb

– we zullen samen kiezen = ik zal u zeggen wat het wordt

– maakt niet uit schat = je gaat er aan en je koi’s ook!

Vrouwen Stef, een goed gerief maar met een serieuze handleiding.

Waarde safari ranger Erwin,

we moeten het eens hebben over de olifant. Niet die in de kamer, want die wil toch niemand zien. Nee, het gaat om de olifant in Europa. Ik hoor je al schamper honen: ‘Stomme Stef, er zijn helemaal geen olifanten in Europa.’ Waarop ik dan weer moet denken aan het mopje van Urbanus die ‘poeier tegen olifanten’ strooide in de trein. Waarop de conducteur zegt: ‘maar er zijn hier toch geen olifanten?’ En Urbanus grijnst: ‘Goe poeier, hé.’

Je hebt volkomen gelijk, Erwin: behoudens enkele dierentuinen en pretparken zijn er op ons continent geen olifanten in het wild. Blijkbaar is dat een groot probleem voor ons ecosysteem. Dat beweren onderzoekers in de Journal of Animal Ecology. Daarom willen ze concrete proefprojecten om olifanten uit te zetten bij Kopenhagen. Schitterend. Maar waarom weer Kopenhagen? Waarom niet bij ons? In Denderleeuw, ofzo. Ik zeg maar iets. Weer een gemiste kans. Olifanten in het wild? Ik ben helemaal ivoor! Of zet ze in Limburg. Met wat geluk vertrappelen ze de wolf.

Beste Stef D’Oerwoud,

olifanten in Vlaanderen? Geweldig! Een ecosysteem kan niet divers genoeg zijn. Je beseft toch dat zo’n olifant énorm afslankt. Zelfs naast een jonkie lijkt een hardleerse pintelierder een droogetrainde athleet.

En wat met de olie? Ik weet niet of er veel olie in zo’n fant zit maar alle beetjes helpen met die losgeslagen energieprijzen.

Ook in het Franstalige landsgedeelte kunnen ze van onschatbare waarde zijn. Stel dat er nog eens een stuwdam ambtenaar tijdens zware regenval ligt te pitten. Die beesten kunnen iedereen probleemloos evacueren.

En in Limburg zouden ze waarschijnlijk nog het welkomst van al zijn met het formaat vlaaien dat die achterlaten!

My precious Erwin,

Ik ga iets bekennen. Ik heb geen enkele van de Lord of the Ring-films gezien. Fantasy is niet mijn genre. Ik vind het zo weinig realistisch. Maar daar schijn ik me in te vergissen. Want kijk: die ork uit de film, die is dus wel degelijk gebaseerd op een bestaande figuur, namelijk op de oude witte hetero man Harvey Weinstein. Wel grappig, als je er even over nadenkt.

Zulke dingen gebeurden natuurlijk altijd al in de filmwereld. Iedereen weet dat The Incredible Hulk gebaseerd is op Jean-Marie Dedecker en Markske van De Kampioenen op Wouter Beke. Maar wist je ook dat Harry Potter gebaseerd is op Cathy Berckx? Dat Mrs Doubtfire gemodelleerd werd naar Petra De Sutter? Forest Gump eigenlijk Pieter De Crem is? Piraat Jack Sparrow Annemie Turtelboom? Maverick uit Top Gun in feite Conner Rousseau? En dat je Sophie Wilmes en Patrick Janssens nooit in dezelfde kamer zal zien omdat ze vertolkt worden door één en dezelfde acteur? Iemand moet dat toch eens verder uitspitten.

Beste Stefolas,

Was het niet Maverick van Vooruit die verklapte dat onze minister van toerisme en pfos-onderzoek Zuhal Demir bijklust als Bond girl? Zoals onze politici de mandaten aan mekaar rijgen waarom zouden ze ook niet in die sector een poot in de pap hebben?

Ik ben zeker dat ik Johan Vande Lanotte al in de Muppet Show gezien heb. Guy Verhofstadt zat ontegensprekelijk in Who framed Roger Rabbit. En je moet al stekeblind zijn om niet te zien welk personage Charles Michel vertolkt in Toy Story!

Beste pappie Erwin,

VTM pakt binnenkort uit met een nieuw programma waarin mensen geholpen worden bij het realiseren van bewust co-ouderschap. Geen idee waarom dat een ding is, maar het bestaat dus en het heet : Ik wil een kind. Schande, roepen olijke moralisten in de media al bij voorbaat. Ze vergissen zich. Dat gaat keihard tegenvallen want ze gaan dat vast weer verantwoord aanpakken en integer produceren met zorgvuldige casting en psychologische nazorg en dat soort flauwekul. Pfff. Ik val NU al in slaap. Maak daar toch een grootse talentenjacht van!

My genes got talent. Eerst allemaal blinde audities. Met Gordon in de jury om iedereen te beledigen en Karen Damen om af en toe eens goed te janken. Ik hoor haar al snikken: ‘Oh, dees pakt mij na, se!’ En daarna volgen de battles tot er uiteindelijk kindjes verwekt worden in de finale. En let op: hier komt het geniale van mijn plan: je kan anderhalf jaar later een grootse follow up show maken, om de verwekte kindjes weg te stemmen als ze wat tegenvallen. Dàt is een format. Sorry, Erwin, ik moet nu dringend weg, even John De Mol bellen. Als ik straks stinkend rijk ben, ken ik je niet meer. Je hoeft niet aan te dringen. Doei!

Hey stinkende Stef,

er zijn te weinig mensen op de wereld. Zo’n programma kan dat oplossen. Waarom zijn de energieprijzen zo hoog? Te weinig afname. Met meer afname zouden de prijzen drastisch dalen. De klimaatverandering. Je kan proberen in je eentje zo zuinig mogelijk te leven, maar stel je eens voor dat we de wereldbevolking kunnen vertiendubbelen? Hoe zuinig zouden we DAN leven! Minstens tien keer zo zuinig!

Idem dito met die plastic rietjes. Stel je voor dat we tien keer meer géén plastic rietjes gebruiken!

‘Ga en bevolk de Aarde’ sprak de Heer en gelijk had ie! Het is de hoogste tijd!

Dat bevolken gebeurt met Dina Tersago he? Ik ben al vertrokken, doe geen moeite.

Slome!