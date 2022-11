De pennenvriendjes gaan als een raket!

In de tsunami van bullshit is er één zekerheid. Eén rots in de onstuimige branding. De wekelijkse en tevens zevendaagse verschijning van de correspondentierubriek waarin de pennenvriendjes de mediastormen bespreken.

Goedlachse Erwin Vanmol,

Het was weer overal dolle pret de afgelopen week. Gelachen dat we hebben! En met velen ook, want vanaf nu zijn we met 8 miljard mensen op de planeet, of zoals Jeff Hoeyberghs het zou formuleren: 4 miljard luie wijven die hun benen nie willen opendoen en 4 miljard mannen die geen vent meer durven zijn! Ja wadde, 8 miljard. Sommigen vragen zich af of de planeet dat wel aan kan. Ik niet. Ik vraag mij af of de Antwerpse ring dat wel aan kan.

Ook in Kiev was het weer aanschuiven, trouwens. Zelfs Sean Penn ging op audiëntie bij de goedheilige Zelenski. Sean Penn, begot. Zo’n beetje de minst populaire acteur van Hollywood. Wie is de volgende? Animal van de Muppet Show?

Nochtans, toen ik er eens diep over nadacht, begon het mij te dagen. Zelenski heeft die Sean Penn natuurlijk laten komen omdat die nog getrouwd is geweest met Madonna. En of meneer Penn bij haar wou onderhandelen en zorgen dat Madonna zeker NIET haar tieten komt laten zien in Oekraïne. Het land heeft het al moeilijk genoeg.

Buurland Polen ook. Die knakkers kregen onverhoeds een raket op hun kielbasa. Een spannend moment, want Polen is een Navo land, dus dit zou eventueel tot een rechtstreekse en openlijke oorlog tussen de Navo en Rusland kunnen leiden, in tegenstelling tot de onrechtstreekse stiekeme oorlog waar we al een tijd mee zitten.

Gelukkig sprak onze jeugdige held Joe Biden meteen geruststellende woorden. ‘Het is onwaarschijnlijk dat deze raket vanuit Rusland is afgevuurd,’ zei de immer alerte president, die er aan toevoegde: ‘Ik zal de kwestie meteen bespreken met Leonid Breznjev.’ Het is duidelijk: wie dat ding ook afvuurde, het narratief luidt: ‘zeker niet Rusland.’ En als ze het toch waren, dan luidt het: ‘Ze hadden hem geduwd, meester.’

Weet je wat ik denk, Mollemans? Ten eerste denk ik inderdaad dat die raket daar per ongeluk is terecht gekomen. Maar ik denk ook: zelfs mocht ze uit Rusland komen, aangedreven zijn met Russissche wodka, onderweg de kozakkendans uitvoerend en met op één van de scherven het opschrift: ‘From Russia to Poland with love’, dan nog zouden ze ontkennen dat het Russisch vuur was. Want echt veel zin in dat artikel 5 van het Navo handvest heeft niemand. Terecht. Hoe ik dat zo zeker weet? Alexander De Croo twitterde dat ‘de Navo meer dan ooit verenigd’ is en ‘klaar om iedereen te verdedigen’. En als Alexander iets zegt, dan is de realiteit steevast het tegenovergestelde.

PS: Ik heb nog een ideetje voor een realitysoap, naar analogie met die Hollandse losers in ‘oh, oh, Cherso’, een jaar of tien geleden. Wat zou je denken van: ‘Oh oh, Cherson?’

Beste Stafstef,

Het is altijd een beetje huiveren wanneer Alexander De Cringe grote uitspraken doet. Lexxie doet me altijd denken aan een uk die een naderende pandoering probeert af te wenden met de kreet ‘mijn vader is polies’.

Volgens Mart de Kruif, ex-luitenant-generaal van de Nederlandse strijdkrachten, kan Europa ongeveer 24 uur vechten. Als ex-korporaal van de Belgische strijdkrachten zal ik u verklappen dat die 24-urige strijd onderbroken zal worden door vier plaspauzes, tien rookpauzes, drie maaltijden en een verkwikkende nachtrust van acht uur.

Daarna zullen de middelen, net zoals onze dappere strijdkrachten, uitgeput zijn. Er zal niets anders overschieten dan een slopende guerilla. Het Belgische leger/ armée Belge zal zijn expertise in het veld moeten aanwenden door Russische tanks te behangen met droge heide en er vervolgens een brandend konijn naar te gooien. Hierdoor zal de Russische beer zo van zijn Russische melk zijn dat hij rokend als een gascentrale van Tinne het hazenpad kiest. Niet lang daarna worden Vlaamse Leeuw en Waalse haan vervangen door één verbindend nationaal symbool: het Knetterende Keun!



Beste klimaatje Erwin,

Vorige week vroeg jij je nog af waarom België 25 miljoen geeft aan Mozambique voor ‘klimaatinvesteringen’. Ik denk dat ik net een mogelijk antwoord las op jouw vraag. Want nu voeren die Mozambikkels toch toevallig plotsklaps een eerste lading LNG uit naar onze contreien, zeker?!

Ondertussen beloven de Ganz Verrückte Bumba’s van Ecolo nog een miljoen extra ‘herstelbetalingen’ aan ontwikkelingslanden omwille van de klimaatschade die wij daar zouden veroorzaken. Toevallig net op het moment dat Di Rupo een nieuwjaarsbedelbrief voorlas aan suikernonkel Europa omdat hij geen geld heeft voor klimaatinvesteringen in Wallonië. Goeie timing van die Ecoloco’s. Heel haalbaar voorstel ook.

En nog een dingetje, wat die ‘herstelbetalingen’ betreft. Dit kaartje toont wie de grootste uitstoters van C02 ter wereld zijn. Die in het donkerste rood: de VS en China. Met Rusland op een verdienstelijke derde plaats. Alles welbeschouwd, moeten wij dus herstelbetalingen vragen aan de VS, China en Rusland. En daar dan eventueel een procentje van doorstorten aan Soedan, Somalië en het sympathieke Afghanistan. Juist is juist!

Beste Stripstef,

Nu we het toch over falende staten en achtergesteld gebieden hebben: het is weer hommeles in Brussel. Deze keer niet omwille van ‘diverse feiten’ zoals het neersteken van agenten, terroriseren van hulpdiensten of lastigvallen van alles met twee x-chromosomen. Neen dit keer gaat het over écht onrecht. De Brussele stripmuur! Voor je je onvoorwaardelijke steun uitspreekt Stef, het betreft hier niet een vitrine in de Rue D’ Aerschot maar een muraal eerbetoon aan de grootheden van het Belgische beeldverhaal.

De iconoclasten van dienst zijn deze keer een verzameling door hysterie geplaagde zeurwijven genaamd Noms Peut-Être. Een collectief begijnen dat de Brusselse stripmuren onder de electronenmicroscoop gelegd heeft om toch maar de steen des aanstoots te vinden waarmee ze het mythische ‘patriarchaat’ hopen te stenigen. Op die manier hebben ze wel dertien stripmuren gevonden die dienen te verdwijnen. Dertien Stef. Dat zijn er evenveel als er apostelen waren, als je de jobhopper Judas meerekent. Niet toevallig ook allemaal venten!

Dan denk je dat een beetje Brusselse overheid eens minzaam glimlachend schokschoudert om zoveel malligheid. Neen, de Ecolo soyboy van dienst gaat QR-codes plaatsen op de muren om de vertwijfelde toeschouwers te onderrichten in de zuiverste der bedoelingen.

‘Deze Afrikaans uitziende man heeft dikke roze lippen omdat hij fillers heeft laten inspuiten in de laatste fase van zijn/haar transitie’. Zoiets.

De Noms Peut-Être, die uit de psychiatrie ontsnapte theekrans, ijvert voor meer vrouwen in het straatbeeld. Daarmee bedoelen ze niet dat er eindelijk een einde mag komen aan het naroepen, bepotelen en bespuwen van het esthetisch bevoordeelde geslacht. Neen, er moeten meer straatnamen komen waarin vrouwen zich herkennen.Ik zal dan meteen enkele suggesties meegeven. Wat denk je van de ‘Avenue Migraine’? Of de ‘Opdeventenslaan’ of nog beter de ‘Allemannenmoetenweg’?

Waarde royalistische vriend,

Heb je het clipje gezien waarin Koning Filip Martinez ontvangt, hem tips geeft en op het einde zelfs een Rode Duivels tatoeage toont? Ikzelf mag dan wel een groot deel van mijn beroepsleven gewijd hebben aan het lachen met prins en later koning Filip, maar nu moet ik toch toegeven dat Herman Liebaers misschien ongelijk had toen hij in 1991 over zijne nationale houterigheid zei: ‘Hij kan het niet’. Eén ding is zeker: de koninklijke dienst communicatie kan het wél. Geniaal toch? De enige twee symbolen die de Belgen nog met mekaar verbinden, samen in één spotje! De koning en het voetbal. Komt nog eens bij dat de Fluppe tegen Martinez Engels kan spreken, zodat er geen communautaire taalrel van hoeft te komen. Topidee. Wordt een onvergetelijke Belgenfeestje! Allen naar het fandorp!

Chère Stephane Tousensemble,

Ik weet niet of het je het al is opgevallen, maar sinds Jupiler het Belgisch nationalisme uitvond, is de de animo voor onze nationale schenensjotters nog nooit zo laag geweest. De belangstelling is in die mate afwezig dat de voetbalbond zelfs de gratis vip-plaatsen van het WK-fandorp niet vol kreeg.

Een beetje observator meent daaruit op te maken dat de persoon met de pet – die doorgaans over meer ethisch besef beschikt dan Berten die Bultinck heten hem/haar toedichten – het misschien wat hypocriet vindt van onze nationale knielbinken om hun kunstjes te gaan vertonen in grote gebouwen die op ambachtelijke wijze door slavenarbeid opgetrokken zijn.

‘Klinkt als iets dat ze bij ons in de familie zouden doen’ dacht onze koning. Daarop besloot hij de koninklijke schouders onder dit sympathieke project te zetten. Het moet gezegd, onze gekroonde vertoonde meer acteertalent dan al onze regeringen samen. Misschien is dit de start van een nieuw elan voor onze vorst. Volgend seizoen in The Masked Singer! Als Conner Rousseau het mag, dan hij ook!

Ik zie de verbazing al voor me als onthuld zal worden wie de ‘Zingende Hark’ was met zijn cover van Leopold Drie en zijn koortje van Afrikaanse personen met lipfillers in de laatste fase van hun transitie.

Tot volgende week ontwikkelingsstreek!