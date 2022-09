De pennenvriendjes gingen voor u naar Westminster Abbey en naar de Lidl

Als kind hadden ze enkel ingebeelde vriendjes. Vandaag zijn ze pennenvriend. Wekelijks corresponderen ze over dingetjes die hen opvielen in de hoofdstroom-media. Als je eens wil lachen en als je hen kan vinden, huur lees dan het A-team! de pennenvriendjes!

Waarde anglofiele Vanmol,

Jammer dat ik je maandag gemist heb in Westminster Abbey. Het was een mooie begrafenis. Veel volk ook. Ik heb voor de zekerheid een extra prentje voor je meegenomen. Wel veertien uur voor moeten aanschuiven.

De dienst duurde lang. Zo lang dat Joe Biden vroegtijdig de kerk verliet want die behoefde dringend een verse pamper. Ik heb nog gewuifd naar Harry en Meghan. Leuk dat ze er waren, al wou zij eerst niet meghan. Ze heeft zich dan maar strategisch achter een grote kaars gezet, zodat het toch leek alsof ze een groot licht was. Prins Andrew had zijn lief niet meegebracht, want die moest naar een verjaardagsfeestje van een klasgenootje uit het vierde leerjaar.

Ook de rouwstoet verliep prachtig. De opkomst was enorm. Trouwens, die Camilla is toch populairder dan je denkt. Ik zag veel mensen in het publiek die haar spontaan wat haver en een klontje suiker toestopten.

Daarna begaf ik mij naar een tuinfeestje in Downing Street nummer 10. Dat liep geweldig uit de hand. Liz Truss had voor de gelegenheid Boris Johnson nog eens uitgenodigd die met een luid bulderend ‘Lockdown partyyyyy’ de sfeer er meteen in bracht. En toen moest ik dringend terug naar het oude continent want dinsdag is prinsjesdag en dat feestje wou ik ook niet missen.

Yo Stef Upperlip!

Je moet me vergeven maar ik heb naar heel dat circus niet gekeken. Je weet dat ik het niet zo heb voor rituelen. Er moeten al sloten drank, het offeren van maagden en gemeenschap met de Boze aan te pas komen voor het me een beetje kan boeien.

Wist je trouwens dat ik vroeger punker was? Niet dat ik bespijkerd en met een fluo hanenkam rondliep. Vader regeerde met harde hand en vestimentaire buitenissigheden waren even risicovol als je snikkel in een muizenval steken. (Of ik dat ooit gedaan heb laat ik in het midden, maar vrouwen roemen mij om mijn g-spot verwenning.) Ik hoefde ook geen houtlijm in mijn haar smeren om een punker te zijn. Ik was een punker in mijn HOOFD! Een anarchist!

Thatcher vind ik nog altijd maar zo en zo maar de Queen ben ik echt beginnen waarderen door haar acteerprestaties in ‘The Crown’.

Beste Zuiderbuur Erwin,

Je weet dat ik in Zeeuws-Vlaanderen woon en het was mij dan ook niet ontgaan dat de onvrede in ‘Olland’ groot is. De toeslagenaffaire, de draconische covidmaatregelen, de stikstofcrisis en de energiecrisis, ze hakten en hakken stevig in het moreel van de doorsnee Nederlander zodat het anders zo koningsgezinde volkje deze keer de Oranjes stevig begon uit te jouwen op prinsjesdag. Na de grote protesten twee weken geleden in Tsjechië, leek dit Nederlands gejoel mij behoorlijk betekenisvol.

’s Avonds zag ik er een kort item over bij ‘VRT Laat’. In plaats van feiten of commentaar te geven, had iemand in een dolle bui besloten om onder de beelden ‘My Name Is Prince’ van Prince te monteren. Xavier Taveirne sloot af met de opmerking: ‘Geen goede dag voor prins pils.’ Een mopje dat al in 1988 redelijk gedateerd was.

Wat doet die misplaatste joligheid eigenlijk in programma’s van VRTNWS? Kijk, ik herinner mij de jaren ’80. De toenmalige BRT had nog een monopolie en alle decors waren volledig opgetrokken uit asbest en grafzerken. Journaals bestonden uit ernstig kijkende mannen die hun papieren zo monotoon mogelijk voorlazen, want de geringste intonatie kon als een blijk van subjectiviteit gezien worden. Ik zeg niet dat we terug moeten naar die tijd. Maar de slinger slaat nu wel stevig door naar de andere kant.

(In een uitgebreide reactie op een e-mail liet het ‘nieuwsombudsteam’ mij donderdag weten dat een technische fout ervoor zorgde dat enkel de muziek te horen was in de reportage, en dat ze zelf de woordkeuze ‘prins pils’ ongelukkig vinden.)

Hey Willem van Trumpkleur!

Ik heb de beelden ook gezien. Niet die van de VRT. Ik kijk nooit naar de VRT. Ik heb besloten oud te worden, dus ik spaar mijn hart. Neen, ik heb de beelden gezien op de asociale media. Man, man, man, het koningspaar met prinselijke appendixen had het behoorlijk vlaggen. Omgekeerd vlaggen zelfs.

Die boerenprotesten blijven daar maar duren. Ook niet verwonderlijk. Agrariërs zijn mannen van de lange termijn. Die snappen als geen ander dat iets moet groeien. En dan droeg prinses Amalia nog een tailleurtje uit de Wibra om enige deemoedigheid te veinzen.

Ik kwam op diezelfde asociale media trouwens ook een filmpje tegen waarin bewezen werd dat de Van Oranjes eigenlijk ‘reptilianen’ zijn. Buitenaardse reptielen die ons willen onderwerpen door in de huid van onze leiders te kruipen. De Windsors ook trouwens. Ik ben daar eens beginnen over nadenken, Stef. Die van Oranjes en die Windsors dat zijn eigenlijk allemaal Duitsers. Net als onze ‘Van Belgiës’ trouwens. Geef toe, Duitsland als ‘heimat’ van een buitenaards reptielenleger is toch zo gek nog niet?

Die taal alleen al. Hoe die van het allerliefste woord een aanvalswapen weten te maken! Zeg niet vlindertje maar SCHMETTERLING! Zeg niet pen maar KUGELSCHREIBER! Zeg niet Assepoester maar ASCHENPUTTEL!

Als je onze koning Filip eens héél aandacht bekijkt dan ziet die er toch wel een beetje uit als een hagedis die zit te zonnen?



Beste Mollemans Vanmol

In plaats van altijd alles diepgravend (hahaha, een mol graaft ook diep, hilarisch!) te analyseren, moet je soms ook eens gewoon een grapje durven maken. Een één-lijner, zoals den Amerikaan dat noemt. Let op: hier gaan we:

Katholieke kerk richt aanspreekpunt op voor holebi’s? – Ik noem dat gewoon: verstandig personeelsbeleid. (Hohoho.)

Bedrijven zijn ervoor beducht dat thuiswerkers naar kantoor gaan komen om te besparen op verwarmingskosten? – Zo ver zijn we dus al: de werkgever is bang dat zijn werknemers komen werken! (Licht gegrinnik.)

Jef Elbers zet de Lidl in Knokke Heist op stelten? – Misschien waren er geen jonagoldens! (Gelach en applaus).

Wat denk je, Erwin, zal ik alvast de Arenberg boeken voor een eindejaarsconférence?

Beste franskiljongeling

Die Jef Elbers in de Lidl is toch hi-la-risch? Na jonagold-gate is dit het beste bewijs dat discounters de nieuwe cultuurtempels zijn voor het betere volkstoneel. Dat stuk van Jef Elbers kan meteen uitgewerkt worden tot een volwaardig blijspel. : ‘Gekibbel in de Lidl’ Met Jef Elbers. Regie en productie: Jef Elbers. Camera: vriend van Jef Elbers.

Openingscene: Jef stapt Lidl binnen.

Jef: Wat is me dat hier? Franse reclame voor koffie?! Wel potvolkoffie waar is mijn spuitbus dat ik die hier alras corrigeer!

Winkelbediende: Maar meneer, wat doet u nu?

Jef: (Op dreef, gooit display om) Dit is geen terrorisme! Dit is een daad van verzet tegen de verfransing!

Winkelbediende: Meneer stop ermee! Dit zijn geen manieren..

Jef: U raakt mij niet aan! Niemand raakt mij aan!

Winkelbediende: Meneer de etiquette gebiedt ons….

Jef: ETIQUETTE?! Nu begint gij nog Frans tegen mij te spreken ook ofwa?!

Winkelbediende: Meneer stop uw cinema!

Jef: (Door het dolle heen) CINEMA?!! CINEMA?!! FILMTHEATHER BEDOELT U!

Winkelbediende: Meneer het is niet de bedoeling dat u uw charge hier en plein public…

Jef: (Gaat door het lint en spuit spuitbus leeg in aangezicht winkelbediende) HIER SMERIGE TEEF! Verf in uw ogen!

Winkelbediende: (verbaasd) Maar meneer dit is geen verf, dit is crême fraîche, een delicatesse!

Jef: (deinst verward achteruit) Maar..maar… dit is du jamais vu…

Winkelbediende: Maar meneer nu begint u zelf. Voelt u zich wel goed? Kan ik u wat eau de cologne geven of een jus d’ orange aanbieden?

Jef: Excuseer? Wa..wat zegt u?

Winkelbediende: Odeklonje, zuderans.

Jef: (kijkt rond en ziet overal Franse woorden, cordon bleu, prêt-à-porter, ratatouille ) Maar…maar… al dat Frans…ik ben hier precies in ‘Olland. Dat is hier toch Knokke-Zoute?

Winkelpersoneel: (schiet in een onbedaarlijke lach) Maar neen, meneer, u bent in Zoutelande!

Jef: Je suis desolé…

Politie: (komt binnen en roept) De marechaussee…waar is de crisette?

Jef: Deze coup de théàtre was een cri de coeur, ik ben geen crapuul, meneer de flik.

Politie: Bien étonnés de se trouver ensemble, voor mijn voeten, en avant

Jef: Ja ja, excuses voor mijn démarche.

Winkelpersoneel: Au revoir!

Klanten: Chapeau!

Doek.

Tot volgende oueeque!