De pennenvriendjes horen het in Teheran donderen

De pers is de vierde macht die de trias politica in het oog houdt. Maar wie houdt de pers in het oog? Maak kennis met pennenvriendjes tot de vijfde macht. Twee mannen, één motto: de toestand is hopeloos maar niet ernstig.

Kameroed Erwin,

Ik ben recent niet meer in Brussel geweest, maar hangen er intussen al bordjes met het opschrift: ‘Bruxelles, jumelée avec Teheran?’ Het zou een mooi vervolg zijn op het prachtige initiatief van Pascal Smet en Hadja Lahbib, de Martien en Erika Meiland van de Belgische politiek, naar aanleiding van de Brussels Urban Summit 2023. Dat is een congres over gelijkheid en diversiteit in grootsteden en dus is het niet meer dan logisch dat je daar de burgemeester van Teheran, de goedlachse moordenaar Alireza Zakani, bij wil.

Zakani wordt ook ‘de slachter van Teheran’ genoemd, en is niet uitgerekend Brussel dé stad waar ze culinair creatief omspringen met slachtafval om er pensen, kipkap, andouillettes en ‘choesels’ van te maken? (Choesels is een vooroorlogse stoverij met nieren, ossenstaart en kalfstestikels).

En als het over gelijkheid gaat: wat is er gelijker dan àlle vrouwen van kop tot teen te hullen in zwarte textiel, tot zelfs de vrouw van de Iraanse president Raïssi toe? Is dat gelijk of is dat gelijk? Ook inzake diversiteit scoort Teheran. Van de 9,5 miljoen inwoners leven er 4 miljoen in informele residenties, lees: krotten van asbestplaat, terwijl in een paar wijken juist ook superrijken wonen. Hoe divers is dàt!

Ok, den Alireza heeft ook zijn kleine kantjes. Hij stopte ooit Darya Safai (N-VA) in een isoleercel. Zijn meegereisde alte kamerad Abdolmotahar Mohammadkhani stond haar vorige week doodleuk te filmen in Brussel om ze, eenmaal terug in Teheran, te brandmerken als ‘anti-revolutionair’, waar in Iran de doodstraf op staat. Maar dat Darya daar dan zo’n spel van moet maken. Dat is toch altijd iets met die vrouwen!

Dat de slachter van Teheran voor de Revolutionaire Garde destijds wel eens studentenopstanden bloederig liet neerslaan, kom, zand erover. Daar hebben ze er in Iran toch genoeg van. Daarbij: ze hebben allemaal bloed aan hun handen in die regering, dus waar hebben we het dan nog over? En dat den Alizera en den Abdolmota in Teheran niet investeren in infrastructuur maar in affiches om de hijab te promoten, och: bij ons geven politici ook veel geld uit aan TikTok.

Toegegeven, je zou er wat van kunnen vinden, maar te laat: die knakkers waren nu eenmaal uitgenodigd in Brussel en dus moest Hadja Lahbib maar visa uitreiken, vond Pascal Smet. Alsof zo’n uitnodiging een spontaan ontstaan fenomeen is, gevolg van een natuurwet waar de mens niets tegen vermag. Even had lepe Lahbib nog overlegd met onze oppermoraalridder De Croo die er ook geen graten in zag en nog liever heel België vernedert dan Iran een strobreed in de weg te leggen. Gek genoeg heeft tot nog toe alleen Pascal Smet de eer aan zichzelf gehouden. Heel naar voor die arme man en allemaal de schuld van de kritiek door oppositie en media.

Weet je, Erwin, misschien moeten we die deontologische Vivaldi code van De Croo – zwijgen of opstappen – uitbreiden naar alle andere regeringen én naar de oppositie én naar de media. Alleen als we allemaal onze mond houden, komt er nooit narigheid naar buiten en hoeft niemand zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat is veel beter voor iedereen. En ja, dat geldt zéker ook voor de media. Mag geen probleem zijn. Tijdens de coronacrisis gaven die spontaan al geen enkel woord van kritiek, dus ze kunnen het wel als ze maar willen.

Beste ontketende Stef,

Lees ik daar in uw laatste zin een zekere onvrede met de crèche voor zwakbegaafden die wij ook wel eens de populaire pers noemen? Kom kom, zoveel hoon verdient die nu ook weeral niet. Neem nu het bericht over het feit dat we helemaal geen grondstoffen genoeg hebben om massaal over te schakelen op batterijwagens. Dat weten we nog maar een jaar of vijf he! Je kan toch niet verwachten dat journalisten zò kort op de bal spelen.

Dat De Croo zo onbetrouwbaar is als een briefje van 73 euro is iets dat we pas sinds dag één konden weten. Dat Conner Rousseau zo gay is als een zakboekje vol regenbogen, kon alleen iedereen merken met een sociale media-account.

Dat de boven ons gestelden ons probleemloos verkopen voor een bord linzen in de vorm van internationale deugpunten die als glijmiddel dienen voor een lucratieve EU-betrekking, dat is maar algemene kennis. Dat zijn allemaal feiten waarmee je een doorsnee perspiemel niet mee moet bezwaren. Die heeft het al druk genoeg met essentiëlere artikels zoals ‘veilig op pad gaan met je elektrische fiets’

Duizelingwekkende inzichten worden ons daarbij ontvouwd. Zo draag je beter een helm, is het aangeraden voorzichtig te vertrekken en je remmen te onderhouden. Feiten die staan als huizen! Zelf had ik nog enkele andere dingen toegevoegd. Zoals ‘vermijd de Marianentrog, fiets niet tussen hyena’s en in het stuur bijten kan de tanden schaden.’

Voorts moeten onze persijverigen – perslui klinkt zo lui – over een betonnen maag beschikken, gezien de dagelijkse portie goorheid die ze voor de kiezen krijgen.

In Bilzen bijvoorbeeld – ik hoop dat je neerzit Stef – is op het kerkhof zowaar een bloemstuk gestolen. Op het kerkhof! Een bloemstuk! Wat zal het volgende zijn? Iemand in Schalkhoven die ‘potjandosie’ gezegd heeft? Iemand uit Niel-bij-As die aan een lekstok gelikt heeft en terug in de kast gelegd heeft? Iemand uit Stokrooie die de kat van de buren beledigd heeft?

Staak uw kritiek op de bedrukte pers, die heeft het al kwaad genoeg!

Beste stuwdamvriend Vanmol ,

Eindelijk hebben we zekerheid, Erwin. Dagenlang hebben we vertwijfeld gesjiekt op die éne vraag: hoe komt het toch dat de Nova Katchovka stuwdam in Oekraïne het begaf? Maar nu bewijzen beelden dat er een auto vol explosieven op de dam stond, enkele dagen voor de vernietiging. HLN kopte meteen: ‘Werd Oekraïense stuwdam dan toch opgeblazen?‘

Helemaal zeker ben je nooit, maar ik ben geneigd om ‘ja’ te antwoorden. Dat sluit meteen mijn drie andere theorieën uit. Eén: de dam is spontaan ingestort door de opwarming van de aarde. Of twee: de dam is spontaan ingestort door een gebrek aan biodiversiteit in het stuwmeer. Of drie: de dam is iets minder spontaan ingestort door nevenwerkingen van het covid-vaccin.

Wat dat laatste betreft is er goed nieuws: Meester Frank – de grijnzende gesel van Volksgezondheid – gaat 6 miljoen vervallen covid-vaccins vernietigen. Ach, het overkomt ons allemaal wel eens dat onze ogen groter zijn dan onze buik. Niet erg: die vaccins werkten toch amper en al zeker niet tegen besmetting. En zoveel is 6 miljoen ook weer niet. Dankzij Eva De Bleeker, staatssecretaris volksgezondheid in 2020, weten we dat de prijs van een vaccin schommelt tussen de 1,78 en de 18 euro. Afhankelijk van welke we precies vernietigen ligt het verlies dus ergens tussen de 10,68 miljoen en de 108 miljoen euro. Een kniesoor die daarop let.

Licht gekantelde Stef,

Mieke, hou je vast aan de takken van de bomen, want de echo van de ene onheilstijding is nog niet uitgestorven of daar schuift weer een andere aan. De Aarde kantelt Stef! En wij zijn de schuldigen! Dat zijn we sowieso en aan alles, maar dit keer hebben de scenaristen-des-doem toch enige blijk van creativiteit aan de dag gelegd. Niet dat duffe bericht dat Europa twee keer sneller opwarmt dan de rest van de wereld. Iets dat ook met regelmatige intervallen beweerd wordt over alle andere plekken ter wereld.

Neen, nu is de Aarde gekanteld doordat we massaal grondwater oppompen! Nu hoor ik je denken ‘ de Aarde is een kleine 13.000 kilometer doorsnee, een gemiddelde waterput is 10 meter diep. Dat opgepompte water dringt ter plekke terug de bodem in aangezien we nog niet over de technologie beschikken om het in de ruimte te schieten. Dat water maakt dus slechts een cirkelbeweging van enkele meters of voedt in het ergste geval een lokale sloot. Daar kan de planeet helemaal niet van kantelen’.

Helemaal fout Stef! De planeet kantelt als een pilsje aan onze lippen! Erger nog, al dat grondwater doet de wereldzeeën stijgen. Met wel ZEVEN MILLIMETER! Weet je wat dat is Stef, zeven millimeter? Er zijn vissen aan het verzuipen op die eigenste moment!

Het goede nieuws is dat de stijging van de oceanen helemaal niet de wijten is aan het smelten der ijskappen of urineren vanop het strand. En al dat kantelen blijkt eigenlijk ook maar normaal te zijn en de seizoenen gaan er niet door verschuiven. Dus eigenlijk kunnen al die klimaattaksen meteen de composthoop op.

Als dat geen goed nieuws is. Zeg nu nog eens dat het één en al doem is in de Fabeltjeskrant.

Oogjes dicht en snaveltjes toe

Zo gaat het best, zegt Alexander De Croe

Tot volgende week!