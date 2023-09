De pennenvriendjes lachen met godvergeten Noord-Korea

Alles begint met feiten die in de media komen. En feiten die er niet in komen. En met de manier waarop de feiten die er wel in komen behandeld worden. En finaal hoe dat alles gelezen wordt door twee vileine ventjes die er met mekaar over corresponderen en dat nog wekelijks publiceren ook. Ziedaar de pennenvriendjes.

Dag Er Win Un,

Dat moet daar gezellig geweest zijn in Vostotsjny, het ruimtevaartcentrum in Rusland met een naam die klinkt als een Vlaams dialect waarin je ‘Versta je het niet?’ vraagt. ‘Ik ben blij je te zien’, zei Poetin tegen Kim Jong Un. ‘Dit is onze nieuwe Kosmodroom.’ Waarop Kim antwoordde: ‘Bedankt voor de uitnodiging, ook al heb ik het druk.’ Dat verzin ik niet, dat stond in de krant, dus het is mogelijk waar.

Waarmee Kim Jong Un het druk had, stond er niet bij. Met het executeren van hooggeplaatste ambtenaren? Met halfbroers vermoorden? Met Johnnie Walker drinken? Met luisteren naar lofliederen te zijner eer en glorie? Met het eten van 30.000 calorieën per maaltijd? Met rondrijden in één van zijn 100 Europese luxeauto’s naar één van zijn 17 paleizen? Met lachwekkende kapsels bedenken voor zijn volk?

We hebben er het gissen naar. Net als naar de reden van zijn bezoek. Ze zeggen dat Poetin graag Noord-Koreaanse wapens wil. Geloof jij dat? Dat wordt lachen, straks, als nonkel Vladimir een Noord-Koreaanse lange afstandsraket wil lanceren richting Brussel om vast te stellen dat die een minuut later neerstort op de stad Novomoskovsk in de Oblast Toela. In één klap 134.081 Russen met symptomen gaande van hoofdpijn tot rigor mortis.

Nee, Erwin, ik zeg altijd: als je een lange afstandsbombardement wil uitvoeren met Noord-Koreaanse wapens, dan kan je die bom beter lanceren per trein. Duurt iets langer, maar is ook beter voor het klimaat.

Stef Jong Sech,

Hoe diep moet je in de excrementen zitten om wapens te winkelen bij Kim ‘ik poets mijn tanden met foie gras’ Jong Un. Je bent bekend met het fenomeen van de militaire parades? Dat is een evenement waarbij een staat zijn puikste wapentuig breed laat hangen om de wereld én de bevolking te tonen dat men zich maar beter geen rare gedachten in het hoofd haalt.

Wel Stef, in Noord-Korea is de room van de room een hoop pvc-buizen op een stootkar, getrokken door een tractor. En dan spreken we niet over monsterachtige Lamborghini’s, neen dan spreken we over tuffende Lada’s van het huismerk. Iets zegt me dat de belangrijkste strategie van de Noord-Koreo’s eruit bestaat de oprukkende vijand moedeloos te maken door alle verkeer te blokkeren op landelijke wegen.

Je kan je al afvragen, als dàt het show-materiaal is, wat dan de echte wapens zijn waarmee het dieprode leger te wapen gaat. Een katapult? Een meetlat om tegen de benen te kletsen? Een hondendrol op een stok?

Als je het van een afstand bekijkt dan zie je gewoon dat het land van Kim ‘nog een hongertje’ Jong Un vol loopt met linkse gehersenspoelde zombies die oude meuk proberen te verkopen als was het de zon zelf. Eigenlijk lijkt Noord-Korea wat op een grote krantenredactie.

Eerwaarde Vanmol,

Mocht ik ooit op zoek zijn naar een goede communicatiemanager bij een ernstige crisis, dan zou ik toch niet al te hard durven rekenen op de diensten van de bisschop van Antwerpen Johan Bonny. Eigenlijk is Bonny de kwaadste niet. Hij besliste bijvoorbeeld tegen het Vaticaan in om huwelijken tussen koppels van hetzelfde geslacht te zegenen. Maar het interview dat hij op Radio 1 gaf in een reactie op de schrijnende Canvas-reeks ‘Godvergeten’ sloeg de bal harder mis dan die keer dat euh… iemand een bal eens episch hard mis sloeg. ‘Dat de kerk er al zoveel aan gedaan had en dat hij geen priester was geworden om met die zever bezig te moeten zijn en daarbij dat ze zo hard niet moeten zagen’. Het kan zijn dat ik wat overdrijf, maar daar kwam het toch ongeveer op neer. Al formuleerde hij het wolliger dan zeven maal zeventig wollige schapen op 21 juni, wanneer ze op hun wolligst zijn. Mijn advies aan de bisschop? 1 woord, drie lettergrepen: em-pa-thie. 100 keer schrijven tegen morgen en nooit meer vergeten als je in de media komt.

Maar nu snel iets vrolijkers: freelance journalist Pim Raes wist deze week te melden dat Amerikanen vriendelijke mensen zijn. En dat er zelfs Amerikanen zijn die voor Trump stemmen en toch vriendelijke mensen zijn! Wie had dàt ooit durven denken? Niémand, behalve iedereen die wel eens in Amerika was of met Amerikanen om ging.

Zouden mensen echt denken dat alle Trump-stemmers gehoornde sjamanen in berenvellen zijn, met een Dodge Ram vol munitie en witte pinnemutsen? Ik denk het niet, journalisten even buiten beschouwing gelaten.

O, en er is een biografie uit over Elon Musk. De messias van het progressieve Westen tot hij covid-lockdowns bekritiseerde, Twitter kocht, censuur afschafte en genderhysterie hekelde. Als verkneukelen een topsport was, ik zou olympisch goud halen telkens de man in de media komt.

Geen wonder dat er stemmen opgaan om hem te veroordelen wegens landverraad: één slimmerik noemt hem al de Prigozhin van Amerika! Ik zou maar oppassen, Elonneke! Straks val je nog pardoes van een balkonneke.

Yo Steffi Stallion

Je moet al een journalist zijn om Elon Musk die zijn satellieten weigerde te laten gebruiken voor bloedvergieten, te vergelijken met Prigozhin, de genadeloze massamoordenaar die zijn misdadige psychopathie wist om te zetten in een businessmodel.

Er zijn nog meer wel dingen die ik niet begrijp. Wat jezelf op een podium hijsen verkleed als een groteske karikatuur van een vrouw te maken heeft met ‘jezelf kunnen zijn’. Niet dat ik er iets op tegen heb. Ieder diertje zijn pleziertje. Maar is het concept van drag queens niet compleet het tegenovergestelde? Eens jezelf niet hoeven te zijn?

Wat ik ook niet begrijp is dat het weer trendy is om zich te laten ‘ontdopen’. Ten eerste kan het niet. En mocht het kunnen dan nog is het totaal nutteloos omdat de kerk geen subsidies ontvangt naargelang haar ledental.

Ook ik was behoorlijk aangedaan na het bekijken van de eerste twee afleveringen van ‘Godvergeten’. Maar die feiten waren ons al bekend sinds ‘Operatie Kelk’. En ook toen werd er flink ‘ontdoopt’. De kerk heeft het misbruik al lang aangepakt. En als er nu nog eens misbruik naar boven komt dan komt dat eerder uit die andere hoek, die ook wel eens als ‘kerk’ omschreven wordt.

Ook toen wisten we al dat het nutteloos was. Waarom dan nu opnieuw?

Ik ga het u zeggen Stef: deugpronken. Het valt me op dat het hetzelfde slag volk is dat indertijd ging ‘onttwitteren’.

Herinner u de massale uittocht van de moreel superieuren naar Mastodon? Toen Twitter in de handen kwam van Elon ‘kan ik u nog met iets op de kast jagen?’ Musk. Interessant concept wel dat ‘ontdopen’. Zo zou ik me wel willen laten ‘ontposten’ alleen al om die vervelende belastingbrief voortaan te vermijden. Of ‘ontweren’. Ik ben al dat geëmmer over het weer kotsbeu. Het is toch nooit goed dus schaf dat maar af.

In ieder geval Stef, als het met dat ‘ontdopen’ verloopt zoals met die exodus uit Twitter, zitten de kerken binnenkort weer vol.

Ave amigo, tot volgende week!