De pennenvriendjes lekken de debatfiches van Raoul Hedebouw

In een wereld vol razendsnelle communicatie is het goed om elke week even stil te staan en terug te blikken over de voorbije dagen en de belangwekkende dingen die er gebeurd zijn. Helaas moet het u ook deze keer weer doen met de correspondentie over onbenulligheden door pennenvriendjes Erwin Vanmol en Stef Durnez.

Waarde Erwin Vanschol,

Er ontstond deze week enige reuring in politieke en mediamiddens omdat er documenten uitlekten van Open Vld waarin staat hoe ze hun politieke tegenstanders zo efficiënt mogelijk kunnen uitmaken voor rotte vis. Ze werden gelekt door Theo Francken (kaal, impulsief, wildplasser). Een Nederlands marketingbureau had die debatfiches opgesteld.

Een paar voorbeelden. Over Bart De Wever: ‘ruziemaker, pessimist, falende falanx, mottige kostuums, plezanter toen hij nog dik was’. Over Conner Rousseau: ‘aandachtshoer, slechte dj, dure basketsloefkes, valt naar het schijnt ook op vrouwen’. Je kan je over zulke documenten opwinden, zoals de kranten deden. Maar de waarheid is: iedereen die een béétje vooruit wil in het leven heeft zo’n fichebak. Zo heb ik op jouw fiche onder meer genoteerd: ‘geen rijbewijs, geen richtingsgevoel, zijn kat tekent in zijn plaats, drinkt Gronckel quadrupel voor ontbijt’. En dat zijn dan nog de vriendelijke kwalificaties.

Heden kan ik onthullen dat ik ook de debatfiches heb kunnen bemachtigen die Raoul Hedebouw hanteert, opgesteld door een Noord-Koreaans marketingbureau. Over Conner Rousseau: ‘rijkeluiszoon, graaier, kapitalist’. Over Alexander De Croo: ‘rijkeluiszoon, graaier, kapitalist’. Over Jeremie Vaneeckhout (zijn vader is godsdienstleraar): ‘rijkeluiszoon, graaier, kapitalist’. En over Siegfried Bracke: ‘nouveau riche, supergraaier, rare snor, vuile rosse, kapitalist’. Die laatste fiche was trouwens beduidend langer dan die van de anderen, ik geef enkel wat opvallende punten.

Ach, wie daar allemaal niet tegen kan, hoort niet in de politiek en moet maar thuis blijven. Moeder heeft fiches gebakken.

Beste Stef,

Wat mij vooral opviel is dat die fiches geschreven leken te zijn op het niveau van vijfjarigen. ‘De Wever is STOM, Conner Rousseau eet zijn snottebellen nog op en Annelies Verlinden is superkeistom want die wil geen verkering met mij’. Neen, geef mij dan maar de nobele criteria die wij cartoonisten hanteren. De Wever: scheve mond en visogen. Calvo: bezemsteel in de reet, waanzinnige blik. Nadia Naji: meer tandvlees dan inzicht. Om maar te zeggen dat roddelen van alle rangen en standen is en geen enkele partij de eerste steen zal kunnen werpen.

Onze pornopiemel zit trouwens in New York, samen met de volgzaamste helft van de Vivaldi-ministers. Samen met een select gevolg van journalisten dat moest voldoen aan uiterst strenge criteria qua applauskunde, kritiekloosheid en afruimen van de glazen.

De premier heeft daar gespeecht voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de praktijk is dat voor het meegereisde gevolg en de portier, maar het levert mooie foto’s op en de binnenlandse pers kan weer wat drukinkt kwijt.

Alexander De Croo roept op tot optimisme over het klimaat. Dat is sympathiek van hem maar ook niet verwonderlijk. Onze premier is een zelfverklaarde PIP (een positief ingesteld persoon) in tegenstelling tot de kwaadaardige NIP (negatief ingesteld persoon, lees: mensen zoals jij en ik Stef). Lenige Lexi weet zichzelf als geen ander te profileren als onverbeterlijke positivo en volhardende verbinder. We weten ondertussen al hoeveel dat waard is. Wedden dat er straks een fiche uit een of andere aktetas valt met daarop: Ursula Von der Leyen: zuurkoolvretende faalschnauzer met een hooimijt op het hoofd. Charles Michel: Monsieur Patate in de puree. Roberta Metsola: Lekker wijf, telefoonnummer opsnorren.

Beste Oscar Vanmol,

Groot nieuws uit sterrenstad Hallywood, zoals wijlen Willy De Groot van Story het steevast uitsprak. Je herinnert je misschien nog de Oscars van 2022. Of liever: dat éne incident op de Oscaruitreiking van 2022. Want buiten Jan Verheyen en vier andere nerds herinnert niémand zich ooit nog iets van de Oscars.

Maar in 2022 maakte presentator Chris Rock een grapje over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith. Die lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij je plots kale plekken krijgt. ‘Jada’, zei Chris Rock, ‘ik kan niet wachten om je te zien in GI Jane 2.’ Waarna Will eerst lachte, Jada niet lachte, Will zag dat Jada niet lachte en Will het podium op stapte om Chris Rock een klap voor z’n kop te geven. Jaja, het zijn kapoentjes, die supersterren!

Maar nu komt het: Chris Rock was door het incident zo vernederd dat hij professionele hulp zocht. Je moet begrijpen, Erwin, zijn ouders en zijn dochters hebben die klap ook gezien. En dus moest Chris Rock met zijn dochters in therapie!

Het leven kan toch ongenadig hard zijn voor een 58-jarige komiek met drie Grammy Awards, vier Emmy Awards, een Golden Globe Award en een geschat vermogen van 60 miljoen dollar. (En dat is nàdat hij een scheiding van 40 miljoen dollar achter de rug had.)

O, en nog een onbelangrijk nieuwtje in de marge: de mentale impact van de covidlockdowns veroorzaakt een enorme stijging van antidepressiva gebruik bij jongeren. Weet je nog, al die gekke wappies die zoiets al in 2020 voorspeld hadden? Hahah, die gekke gekke gekke wappies! Niet dat de media veel bijgeleerd hebben, want meteen ging hun focus naar het voorschrijfgedrag van artsen en niet naar de dieper liggende oorzaak bij degenen die bijna 2 jaar normaal sociaal leven en scholing ontzegd werden tijdens een cruciale levensfase. Ach, een kniesoor die daarop let.

Wap Stef,

Vergeet de covidwappen, wil je als wap meetellen dan kan je nu school maken als seksuele voorlichtingswappie, beter gekend als de fapwap (‘to fap’ is Engelse slang voor masturberen). Seksuele voorlichting is heden ten dage onder de taalgrens – komt ie – brandend actueel! Geen school durft daar nog het heikele thema aan te raken uit vrees in lichterlaaie op te gaan.

Aangezien het protest uit moslimhoek kwam en de pers bij zulke feiten enorm pijn krijgt aan zijn cognitieve dissonantie werd er al gauw gesproken over een ‘bont allegaartje van moslims, extreem-rechtse anti-vaxers en extreme katholieken’, om de boel wat toe te dekken. Heb jij dat ooit al gezien Stef, een extreme katholiek? Ik ook niet. Ik stel me dan altijd een persoon voor die extra wangen op het aangezicht liet naaien teneinde ze vele malen meer te kunnen toekeren. Of iemand die totaal in het ongewisse verkeert over wat de linker- of de rechterhand gegeven heeft. Iets wat knap lastig kan zijn voor verpleegsters bijvoorbeeld, wanneer ze medicatie moeten uitdelen.

Bart Eeckhout liet er in De Morgen geen twijfel over bestaan. Terwijl de progressieve stedeling gezeten in de bolide van de ruimdenkendheid door de geluidsmuur van de seksuele bevrijding knalt, wordt die opeens op de rem getrapt door een vijfde colonne van onbelezen knurften wiens reproductieve mores stammen uit het paleolithicum. ‘Deplorabelen’ was als omschrijving nog te mild voor mensen die van mening zijn dat ‘koelkast’ geen gender is.

Maar kijk, in diezelfde De Morgen lezen we toch een kritische tegenstem. Volgens filosofe Griet Vandermassen is heel die Evras-gids ideologisch gestuurd. Dat kan je ook van andere dingen zeggen, De Morgen zelf bijvoorbeeld. Dyab Abou Jahjah stelde enkele dagen eerder in De Afspraak dat het onmogelijk was in een verkeerd lichaam geboren te worden omdat men zijn lichaam is. Ook Patrick Vankrunkelsven stelde dat er gevaarlijk geëxperimenteerd wordt met kinderen inzake gender. Dat wordt meteen problematisch voor Bart. Hij moet stilaan beginnen spreken over een bont allegaartje dat aangevuld wordt met, gematigd links, mensen met kennis van zaken en bezitters van gezond boerenverstand.

Kortom, het wordt stilaan woke tegenover al de rest. Daar zit je dan met je bolide, op je eiland.