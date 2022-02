De pennenvriendjes leven innig mee met Bart, Conner en meester Frank

Beste hardwerkende Erwin,

Maak jij je ook, net zoals elke hardwerkende Vlaming, zorgen over de koopkracht? Ik wel. En met name over de koopkracht van Bart De Wever. Kijk, we weten al een hele tijd dat hij enkel Cola Zero drinkt omdat dat goedkoper is dan wijn en bier. En dat hij zijn kostuums in de solden haalt bij de Outlet in Himmelreich, Salzburg. Ik zeg ‘kostuums’, maar het is in feite één enkel kostuum dat je om de andere dag binnenstebuiten draait zodat het lijkt alsof het er meerdere zijn. O, en dat hij naast Mevrouw Leemans is gaan wonen, Erwin, dat is ook geen toeval. Het motto van BDW is de laatste jaren niet voor niets: ‘Lenen bij Mevrouw Leemans, is lenen bij de geburen’.

Maar nu zag ik dat De Wever zelfs een Romeinse munt, een erfstuk van zijn vader, moest verkopen op Plee 4 (het vroegere Vier, tevens het voormalige VT4). Hij werd er zowaar emotioneel van. Wij hielden het thuis ook niet droog. Dat de inflatie ook de N-VA-voorzitter zo hard treft, zeg! Eén troost: gelukkig vindt hij op zijn oprit al eens een voedzame varkenskop, aldaar discreet gedeponeerd door een anonieme weldoener die weet dat er op dit adres in stilte honger geleden wordt.

Beste deeltijds werkende Stef,

Dat met die varkenskop was destijds wel lachen! En maar speculeren wie het geweest was. ‘Het waren islamitische terroristen, omdat De Wever de moslims beledigt!’ Yeah Right! Die mannen snijden koppen af van alles wat een hartslag heeft, behalve van varkens! Dat weet het kleinste kind!

‘Het was de Albanese maffia!’ Echt? Die granatengooiers zouden ineens op varkenskoppen overschakelen?

– Valmir, wat gingen we doen?

– Euh…een aanslag plegen?

– Zeer juist Valmirke, en wat gingen we niet doen?

– ….Mompelmompelmompel.

– Luider Valmir!

– Langs de slager gaan…

– WAT DOET GIJ HIER DAN MET EEN VARKENSKOP??!!

Weet je wat ik denk Stef wie het geweest moeten zijn? De Sint Antoniusgilde! Die zijn na de jaarlijkse varkenskoppenverkoop ter ere van de patroonheilige van de verloren voorwerpen die kop op De Wever zijn oprit gaan leggen. Het begeleidende briefje waarop stond ‘Sint Antonius, goede vriend, zorg dat Bart de grondstroom weer vindt’ is waarschijnlijk weg gewaaid.

Romeo Vanmol,

Nee, we gaan hier niet lachen met onze nationale Twitter Swindler Conner Rousseau. Het is niet omdat hij van zijn valentijnsdate een grootse mediastunt gemaakt heeft, dat het daarom geen heel persoonlijk en intiem gebeuren is geworden. Ik las dat hij uiteindelijk een afspraakje had met 5 vrouwen en 1 man, dus er zal toch wel iéts bij geweest zijn naar zijn meug. Naar verluidt is kassamedewerkster Deborah alvast stikjaloers, dus de kans bestaat dat Conner bij een volgend supermarktbezoekje een beurtbalkje geramd krijgt in een onnoemelijk lichaamsdeel.

Julia Durnez,

Dat ze 1.800 zielen gevonden hebben die willen gaan eten met Conner Rousseau toont toch vooral aan dat de mensen tegenwoordig serieus honger lijden. En dat er mensen bestaan die stilaan tot alles bereid zijn om nog eens een deftig maal voorgeschoteld te krijgen. En wie weet hoe de avond uitdraait? Sinds het begin van de coronacrisis is algemeen bekend dat Rockin’ Rousseau kan feesten als de beesten! Lockdown, avondklok, mondmasker, 1,5 regel, Conner lapt ze met graagte aan zijn designersneakers. Risicoloos op de lappen gaan met een ‘boven ons gestelde’, wie laat die kans aan zich voorbijgaan?

Bovendien is Poverello voor gratis maaltijden geen alternatief meer sinds we weten hoe die organisatie gerund wordt. Je moet al vrij moedig zijn om daar een voedselvergiftiging te riskeren met al die goedkope meuk. Neen, dan liever een uurtje naar de kin van Conner kijken en gedwee zijn TikTok-avonturen aanhoren. Ik weet niet of je dat kent, Stef? TikTok dat is Tik Tak maar dan voor de iets oudere kindjes. Het ideale medium voor infantiele oneliners. ‘Oogjes dicht en snaveltjes toe!’ Of nee, ik ben abuis, dat komt uit de Fabeltjeskrant. Dat is meer iets voor meester Frank.

Maar nu we toch in romantische sferen vertoeven: Antwerpen krijgt een pornofilmfestival. Nu heb je wel spijt dat je daar niet meer woont, zeker? Hoeveel ongeluk kan een mens hebben? Zonder schwanzen, wat lees ik? Ze willen porno uit de taboesfeer halen! Uit de taboesfeer dan nog wel! Porno is na lucht het meest geconsumeerde concept ter wereld! De hedendaagse jeugd heeft op zijn twaalf al meer schunnigheden gezien dan een schandknaap in een Romeins badhuis! En weet je wat hun slogan is? ‘Beter, heter’. ‘En dat is het resultaat van een brainstorm’! Een brainstorm!!

– Bij porno denk ik altijd aan ‘heet’.

– ( schrijft driftig neer ) Goed! Heel goed! Blijven gaan Jos!

– Euh…en beter?

– DAT IS HET! GENIAAL! Ik zou u de hand willen schudden, Jos, maar ik weet waar die gezeten heeft.

Het eerste idee was trouwens ‘diverser, inclusiever en geiler’. Dat ontbrak er nog aan. Woke porno! Tegen dat ze uitgemaakt hebben wie welk geslacht heeft, zitten ze al aan de aftiteling. Neen Stef, ik ben meer voor het ambachtelijke. Voor stevig handwerk!

Ongelovige Erwin,

Porno, zeg je? Ken ik niet. Moet ik toch eens opzoeken. Bedankt voor de tip. Maar nu over naar een wat ranziger onderwerp: de immer enthousiasmerende Frank Vandenbroucke. Op advies van mijn therapeut kijk ik nooit naar De Zevende Dag. Nu las ik deze week nogal wat commentaar op de passage aldaar van Meester Frank. Dus ik de informatiesnelweg op, de afrit vrtnws gekozen en met eigen ogen gekeken.

Vandenbroucke was op dreef, grijnslach inbegrepen. Maar dan begon die dekselse Lieven Verstraete over het ‘vrijheidskonvooi’. En plots gebeurde het: een miraculeuze transformatie. Frank’s pupillen veranderden in banbliksems, zijn mond spuwde vuur en zijn handen veranderden in gigantische klauwen. ‘Het recht om andere mensen te besmetten, vindt u dat een burgerlijke vrijheid?’, bulderde Frank. ‘Ik vind dat geen vrijheidskaravaan, hoor. Mijn recht om u te besmetten, grote burgerlijke vrijheid? Nie me mij, hé.’

Het werd weer stil. Lieven Verstraete, die al onder zijn stoel gekropen was, kwam even piepen en zag tot zijn opluchting dat het vreselijke monster voor hem weer veranderd was in de gewone Frank, minzame missionaris van het CST-geloof. Iedereen in de studio was dusdanig onder de indruk, dat niemand durfde op te merken dat het net zomin een recht is om iemand ziek te maken, als dat het een recht is om niet ziek te worden. En dat wel of niet ziek worden dan ook niks te maken heeft met rechten. (Het was Doorbraakmedewerker Roan Asselman die dàt opmerkte op Twitter.)

Te laat. Het spektakel was voorbij. Netflix heeft de filmrechten gekocht. Studio 100 werkt aan de musical. En Joël De Ceulaer heeft de heiligverklaring van Sint-Frank aangevraagd bij de paus. ‘Maar Frank is toch geen katholiek?’ hoor ik u denken. Maakt niet uit. Dat is deze paus ook niet.

Tot volgende week!