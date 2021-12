De pennenvriendjes onthullen: VRT = Vivaldi ReddingsTroepen

Waarde wattman Erwin,

heb jij wel eens overwogen om van het net te gaan? En dan bedoel ik niet het internet, want dat hebben wij uiteraard nodig voor al onze professionele activiteiten, meetings en vrijetijdspornografie. Ik bedoel: het elektriciteitsnet. ‘Off the grid’ gaan, zoals ze dat in de lingua franca van het wereldwijde web wel eens zeggen. In het licht – of liever: in de duisternis – van de nakende kernuitstap, begin ik dat een steeds beter idee te vinden. Maar het prijskaartje kan stevig zijn. Ik verklaar mij nader. Nabij het exotische Tielt in West-Vlaanderen ligt een boerderij, en dat komt daar wel vaker voor, maar deze heeft een windmolen staan. Heeft 75.000 euro gekost, maar zou in 8 jaar terugbetaald zijn.

Persoonlijk vind ik dat te duur en ik verbruik zoveel stroom niet. Maar ik heb een strak plan. Zodra de regen stopt (dus ergens in juni, ofzo) ga ik eens op kernuitstap, met de fiets richting Doel en daar aanbellen om te vragen of ik niet een reactor mag overnemen voor een prijske. Ze moeten hem wel aan huis brengen, want dat kan niet in mijn elektrisch autootje, denk ik.

Dag Stefcontact,

ik zeg altijd ‘een mens moet een Doel hebben in zijn leven’ . Stilaan mogen we dat interpreteren als: zet een privé-kernreactor in uw lochting. Op het sociaal mediaplatform Twitter las ik onlangs de geslaagde grap dat men een standbeeld ging oprichten voor Jan Jambon, dat men er nog niet uit was hoe hoog het moest worden maar dat het sowieso 180° moest kunnen draaien.

Geslaagde humor noem ik dat. De heer Jambon zal dit waarschijnlijk catalogeren onder ‘negatieve energie’, maarrrrr Stef, negatieve energie is òòk energie! Stel u voor dat we de energie die de sociale media opwekken zouden kunnen aanwenden, ze zouden in Frankrijk geen euro meer aan ons verdienen! Gewoon nog maar de verhitting van de gemoederen bij elke tweet van Van Ranst! De verzamelde oogrollen wanneer Tinne Van Der Straeten iets de ether instuurt of de verschroeiende hersenactiviteit wanneer de grote massa de zinsconstructies van Annelies Verlinden probeert te ontwarren.

De energie ligt voor het oprapen, maar je moet je willen bukken!

Maar nu iets anders. Heb je dat ook gezien? De VRT stapt de de coronabetoging in met anonieme microfoons. ‘Voor de veiligheid van onze journalisten’. Een betoging die voor 90% bestaat uit gezinnen met kinderen. En daar ben je bang voor? Dan heb je volgens mij een heel slecht geweten.

Nu is het al een tijdje overduidelijk dat VRT staat voor Vivaldi ReddingsTroepen. Maar met de coronabetogingen maakte onze staatsapparaatzender het wel heel bont. Zo bont dat nertsen er schrik van hebben! Dagen er 70.000 bezorgde burgers op, de VRT: ‘Drie man en een paardenkop!’ Laten ze een manifestant aan het woord: ‘ wij zijn niet tegen de vaccins, we zijn enkel bezorgd om het totalitaire karater van de coronamaatre…’. De VRT: ‘ALLEMAAL ANTIVAXXERS!’. En als het dan dunnetjes door de broek loopt, snel het logo van de microfoon halen. Leugenaars waren het al. Nu ook laffe leugenaars!

Weledele wijze Erwin,

Te horen aan de hoeveelheid zeemzoete drek op diverse radiostations, komen de kerstdagen er snel weer aan. Je kan dan twee dingen doen: ofwel ga je helemaal mee in de kitsch van lichtjes en kerstmannen en kalkoenen anaal beginnen vullen met truffelgehakt, eenzamen uitnodigen en ruzie maken met de zatte nonkel aan een overladen tafel. Meestal ben ik zelf de zatte nonkel, maar dat doet nu even niet terzake. Ofwel ga je je afzonderen van de hele kerstsfeer en kijken of er iets op tv is.

De Nederlandse zender SBS6, van de niet geheel onbemiddelde mediamagnaat John De Mol, heeft nu iets bedacht waarbij je de tv kan combineren met het familiale kerstfeest.

SBS6 gaat namelijk op kerstdag een gezellig knetterend openhaardvuur uitzenden. Veel beter voor het klimaat dan een echt haardvuur. Ik heb helaas iets anders te doen, dus voor mij zit er niks anders op dan uitgesteld te kijken. (Vraagje aan mijn Nederlandse vrienden: verklap asjeblief geen spoilers. Dank u.)

Hey Steffed turkey,

een knetterend haarvuur op de treurbuis lijkt me een serieuze upgrade. Want voor de rest knettert daar niet veel. Neem nu de Slimste Mens Ter Wereld. Daar wordt de spoeling van slimheid zo dun dat het programma stilaan homeopathisch mag genoemd worden. DIW mag zijn naam veranderen van De Ideale Wereld naar De Instant Wegzap. En dan zwijgen we nog over het journaal waar ene Fatma Taspinar presenteert alsof ze net te horen kreeg dat alle hoofdpunten haar schuld zijn.

Neen geef mij dan maar een gezellig knetterend haardvuur. Maar let op dat de gesteld lichamen er geen weet van krijgen of ze durven er nog een fijnstoftaks voor aanrekenen!

– Maar ‘t is een digitaal haardvuur.

– Een digitale fijnstoftaks, dan!

Beste ballenman Vanmol,

Leuk nieuws: de slechtste slogan van het jaar is gekozen. Er is namelijk een platform waarop Nederlanders en Vlamingen de slechtste kunnen kiezen uit een lijst van 10 genomineerden. De winnaar dit jaar is een vleesgroothandel met de slogan ‘mijn ballen wegen 130 gram.’ Ik vind dat niet zo’n heel slechte slogan. Op zijn minst is hij informatief te noemen. Zelf heb ik mij ook wel eens bezondigd aan buitengewoon slechte slogans in een lang vervlogen verleden. ‘Het ruimerke, het idool van uw riool’, was zo’n beetje mijn ergste. En dat is geen grap. Echt gebeurd.

Als ik dit jaar had mogen kiezen, ik zou ‘Voed je weetlust’ nomineren. Dat is de nieuwe campagne van De Standaard. Op zich is die goed gevonden en de woordspeling is niet al te woordspelerig. Maar wel heel misleidend. Want het enige wat je tegenwoordig weet als je De Standaard leest, is wat de regering wil dat je weet. En die pap, die lust ik niet.

Yo Stefgozer!

onlangs kreeg ik van een vooraanstaande politicus te horen dat hij liever Doorbraak leest dan de druksels van de grote mediahuizen, zijnde de gazetten. Ik antwoordde dat dat logisch was aangezien hij dat nieuws daar waarschijnlijk zelf geschreven had. Hij streed het niet eens af!

Maar los daarvan, Stef. Zouden we in plaats van de slechtste slogan niet beter een prijs uitreiken voor de correctst geschreven Nederlandse zin? Wat een mens tegenwoordig aan taalkemels tegenkomt in de vaderlandse pers. Dat is om zo’n hete tranen te schreien dat uw oogbollen koken!

Eerst was er ene Sylvia die na tien dagen coma meteen ‘een pik wou’ dan was er de overheid die Sylvia wou tegemoetkomen door ‘een boosterpik’ te leveren. Vervolgens kwam Wouter Beke die Angela Merkel ‘PROTretteerde’. Alhoewel ik van dat laatste vermoed dat het niet echt een typo is gezien de artistieke mérites van de Michelangelo van Leopoldsburg.

Heb je dat portret gezién Stef?! Stel u voor dat Chamberlain indertijd met zo’n portret naar Hitler gestapt was. Ze waren nu nog aan het vechten!

Zoals ze in Gent zeggen: ‘Make love, not war, waar!’

Erwinski,

nu begeef je je op glad ijs, want geen enkel medium is vrij van schrijffouten. Ook Doorbraak niet. Maar het klopt wel dat er blijkbaar een generatie is die vindt dat ‘spelling niet boeit’. Zelfs die ellendige zin ‘dat boeit niet’ is al een taalfout, want het moet zijn ‘dat boeit mij niet.’ Of: ‘dat is niet boeiend.’ En wat Wouter Beke betreft: ik vind het moedig dat hij zijn enorme afkeer voor Angela Merkel van zich af heeft geschilderd. Maar geopolitiek gezien is dat schilderij wel een gevaarlijke zet. Daar gaan vodden van komen.

Zoals ze in Duitsland zeggen: ‘Hasta la vista!’ Tot de volgende.