De pennenvriendjes ontmaskeren de Sint, De Wever en de Musk-rat

Ze hebben een pen en ze zijn vrienden. De rest is geschiedenis. Vanmol en Durnez fileren wat hen opviel in de media in deze correspondentierubriek die zo wekelijks is dat ze zelfs om de zeven dagen verschijnt!

Goede Erwoke Vanmol,

De buurman van Mevrouw Leemans zaliger wordt door linksdraaiende deugtoeters vaak smalend ‘burgemeester van Antwerpen’ genoemd. Alsof dat een oneerbaar ambt zou zijn. Ach, ik weet het wel: Antwerpen is vanzelfsprekend een unaniem neonazi bastion en eenieder die nog maar een licht Antwerps accent laat horen, is zo onuitstaanbaar arrogant dat zelfs Kanye ‘Ye’ West zou zeggen: ‘Damn, Bro, you is way too presumptuous.’

En Bart De Wever blijft maar provoceren. Hij is gestart met een reeks lezingen over woke. Bespottelijk! We weten immers allemaal dat woke een ingebeeld probleem is, compleet uit de lucht gegrepen en verzonnen door ultraconservatieve trollen onder aanvoering van Gert Verhulst. Gelukkig is er opiniemaker Bart Eeckhout om ons daarop te wijzen. ‘Sla er alle enquêtes maar op na: bezorgdheid over woke staat nergens in de lijstjes met kopzorgen en prioriteiten van burgers,’ kopt hij.

Zo is dat. Ok, er zijn wel mensen met een sterke mening over het n-woord, het bijna cancelen van Pipi Langkous, of het aanpraten van genderdysforie aan onze kindjes op school. Of over de LGBTQIA+ woordenschat, het verbannen van afleveringen van De Kampioenen en het herbenoemen van Zigeunersaus, Negerzoenen en Kerstmarkten of het ons aanpraten van schuldgevoelens over ongeveer alles – van kolonialisme tot het onverantwoord omgaan met pompoenen.

Je hoeft in eender welke omgeving maar een half woord over zo’n onderwerp te zeggen, of er ontstaat een hoog oplaaiend gesprek dat uren kan duren. Maar ‘woke’,? Nee, hoor. Bestaat niet. Allemaal inbeelding. En daarbij: niémand heeft het er ooit over. Dus wat bezielt De Wever dan?

In al zijn genialiteit doorziet Eeckhout diens smerige strategie: hij wil de aandacht afleiden van de échte problemen en van zijn zwakke Vlaamse regering! Aha! Nu hebben we ‘m! En nog erger – het is De Standaard die er ons op wijst – ook Tom Van Grieken van de NSDAP het Vlaams Belang heeft eerder dit jaar een speech gegeven over woke! Zie je nu wel! Q.E.D., zoals ze dat zo mooi zeggen in het Duits.

Beste goedgelovige vriend,

Elke keer de Mr. Proper van De Morgen een stukje pleegt en mensen er zich over opwinden, verwondert het mij ten zeerste dat zij niet doorhebben dat het hier pure en ongezoete satire betreft. Het ligt er nochtans vingerdik op.

‘Mensen geven in een enquete nooit aan dat ze wakker liggen van woke’, aldus Bart. Hahaha! Tophumor toch? Wanneer je de gemiddelde Vlaming vraagt wat ‘woke’ betekent zal die veelal enkel ‘wuk?’ antwoorden. Dat is als zeggen dat mensen niet wakker liggen van ‘nocturnale incineratie van utilitaire structuren’ en daaruit besluiten dat mensen niets hebben tegen brandstichting bij nacht.

Nog een voorbeeld: wanneer jolige Bart zegt dat ‘in onze door mannen gedomineerde geneeskunde aandoeningen waaraan vooral vrouwen lijden, veronachtzaamd zijn’, bedoelt hij eigenlijk ‘mannen, fabriceer eens een pilletje tegen zagen’. En de afsluiter is al helemaal een weggever: ‘er valt voor de progressieven weinig winst te halen uit de polarisatie die voorkomt uit het hevige debat over identiteit.’

Komaan Stef! Dat is het slag volk dat voor elke gemoedstoestand een gender verzint!

Satire zeg ik u!

Waarde nittwit Vanmol,

Ooit was Elon Musk een fidele kerel. Wat zeg ik: een bevlogen ecologische voortrekker met zijn Tesla’s en redder van de mensheid met spaceX, mocht er onverhoeds een mondiale catastrofe zich voltrekken. Bovendien voorzag hij Oekraïne met Starlink van internetcommunicatie in de strijd tegen Poutain. Maar nu? Nu is hij de baarlijke duivel, Erwin. Niet alleen is de productie van die Tesla’s nefast voor het milieu, zijn die raketten van hem maar vieze fallussymbolen en helpt hij de nazi’s in Kiev met Starlink…

Nee, nog erger: da menneke neemt twitter over en wil dat er daar terug meer vrije mening mogelijk is! Elon Musk. Klinkt die achternaam niet als een soort rat? En Elon, is dat geen anagram van Leon, als in ‘Degrelle’? Bovendien, Erwin, die mens is rijk en wit en heeft een Zuid-Afrikaanse achtergrond. Hoeveel bewijs heb je nog nodig? Iedereen voelt op zijn klompen aan dat Twitter het exclusieve terrein moet blijven van Rien Emmery en zijn vrienden van de enige onbetwistbare waarheid. Het was al erg genoeg dat een alt.right figuur als Rik Torfs nog toegang had tot Twitter. Straks geeft Musk ook nog eens vrij spel aan extremisten als Mia Doornaert! Het is gebeurd, Erwin. Laat ons massaal wegblijven van Twitter en enkel nog lezen wat de overheden en hun promotoren van de pers willen dat je leest. ’t Is voor ons eigen goed.

Beste tweetie,

Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar de overname van Twitter door Musk moet zowat de beste realityshow van het moment zijn. Hilarisch! Teslaman zelf knalde het feest in gang door met een pompbak de kantoren van Twitter binnen te stappen met de frase ‘let this sink in’.





Daarop ging woketwitter meteen door de grootste lintenfabriek die je je kan voorstellen. Het beterde niet toen Musk aankondigde dat een blauw vinkje op Twitter voortaan 20 dollar zou kosten. De linkse griezelschrijver Stephen King liet daarop weten dat hij die 20 dollar nooit zou dokken, sterker nog dat Musk hém zou moeten betalen! Waarop SpaceX-dude vroeg of hij dan zou instemmen met 8 dollar, in één beweging King in zijn hemd zettend als de vrek die hij is.

‘ Dat het om het principe gaat’ brieste King ‘en dat hij dan wel een ander platform zou opzoeken. Eentje dat het nog gratis doet!’

Daarop besloot heel de goede kant van de geschiedenis over te stappen naar Mastodon, linkse politici en journalisten – krenten by nature – op kop.

Mastodon, Stef, dat is een soort Twitter van dunaldi. Het werkt langs geen kanten en er is er zo leeg als het zilverfonds. Maar er heerst een stevige poco-censuur en dat vinden sneeuwvlokken en slachtofferschapsstapelaars naturlijk heerlijk toeven. ‘Kom er bij, het is hier ook gezellig’ tweette Joel De Ceulaer, daarbij bewijzend dat hij van zijn eerste leugen niet gebarsten is.

Want is ook nog zo’n fenomeen. Blijkbaar is het daar zo gezellig dat ze elke scheet die ze laten op Mastodon ook meteen moeten komen tweeten op Twitter. Het is een beetje als een man die een nieuwe vriendin heeft en die haar komt ophemelen bij zijn ex in de hoop dat ze jaloers wordt. Ik geef het je op een blaadje Stef, binnen de zes weken is de laatste ‘twexitter’ terug, met een kutsmoes van olifantenproporties.

Ondertussen is het er héérlijk genieten van de rust.

Brave Vanmol,

De Sint komt op 12 november naar Antwerpen. Schandalig. Typisch voor dat neonazi bastion dat ze die discriminerende schijnheilige weer feestelijk binnenhalen. Of was je vergeten hoe hij vorig jaar alleen maar wou spreken voor kindjes wiens ouders braaf gevaccineerd waren? En nog erger: tegenwoordig mogen er geen zwarten meer voor hem werken. Alleen nog maar witte mannen met wat vegen op hun gezicht. En dat zal eens gaan bepalen welke kindjes braaf zijn en wie de roe verdient? Buiten met die aangespoelde racist, zeg ik. Daarbij: Antwerpen heeft historisch gezien al genoeg last gehad met volk dat uit Spanje komt.

Beste Roetstef,

De komst van Sinterklaas dreigt stilaan overschaduwd te worden door de jaarlijkse traditie van de pietendiscussie. ‘Zie ginds komt de woke-boot uit woke-land weer aan, hij brengt ons stromannen, scheve vergelijkingen en historische anomaliën, ik zie het al aan…’

Het is elk jaar dezelfde gore ellende, terwijl er eigenlijk niets meer over te vertellen valt. De ene zegt zus, de andere zegt ‘persoon met een baarmoeder ontsproten aan een gedeelde persoon met een baarmoeder’.

Niet dat het vroeger allemaal rozengeur en maneschijn was. Toen ik nog van sint-gelovige leeftijd was keerde de Goedheiligman ieder jaar weder, maar nooit zonder kleerscheuren. Ofwel had ons vader een vreselijk ongeluk gezien, waar iemand met een rode mantel en een wit paard bij betrokken was. Ofwel had hij een dito figuur gruwelijk van het dak zien schuiven, waarna ze de ongelukkige met de ambulance moesten afvoeren.

Wij hadden dan wel onze schoen gezet, op dat moment zat er enkel nog moed in. Vrezend als wij waren dat het dit jaar noppes ging zijn. Uiteindelijk kwam het allemaal wel in orde en bleek de ‘schoon kamer’ als bij wonder gevuld met chocolade en speelgoed en badend in een zoete mandarijnengeur. De Sint liet dan nog snel een kattebelletje na met enkele puntjes van kritiek waar we de komende 365 dagen moesten aan werken. Sint ondertekende met een handtekening die verdacht sterk op die van ons vader leek. Voor mij het bewijs dat ze allebei hun autoriteit bij de Hoogste betrokken.

Eén keer kregen we daarvan dubbelop bewijs toen we plots oog in oog stonden met het infame duo. De Sint zelf klonk als mijn vader en Piet zag er uit als een zwarte versie van nonkel François. Dat die twee ook nog over een drankkegel van hier tot in Spanje beschikten maakte dat het hele verhaal sloot als een bus.

Toen was het leven simpel. Nu de mensen.

Tot volgende week!