De pennenvriendjes ontmaskeren Tegenwind en het gevoeg van Poetin

Geen journalist schrijft zo snel, of de pennenvriendjes lezen het wel! Alhier wederom – en ondanks uw smeekbeden – toch weer de wekelijkse conversatie van de helden van de foute actua grap.

Beste afwezige Erwin,

Daar stond ik zondagmiddag dan aan de Sint-Jobsesteenweg, manmoedig alle marginale hangsnorren en getatoeëerde extreem-rechtse wappies rondom mij negerend, in het vooruitzicht op een lekker Gronckelbier van het vat. Drie keer raden wie er niet waren op de boekvoorstelling van ‘Tegenwind’? Meneer Vanmol en zijn vat Gronckel. Je hebt me daar nochtans een evenement gemist, Molmans! Vooral dan het groepsgesprek met de erudiete wetenschappers uit Tegenwind.

‘Er zijn twee dingen die ik zeker weet,’ begon Sam Brokken. ‘Dat corona een creatie is van de Cabal, en dat de aarde zo plat is als een pannenkoek.’ Groot applaus.

Statisticus Maurice De Hond sprak dat meteen tegen en begon met veel cijfers aan te tonen dat hij ‘patiënt zero’ had gevonden: de allereerste mens ter wereld met covid-19. Hij kwam uit op 20 januari 1982 bij ene Ozzy Osbourne die toen tijdens een optreden de kop van een levende vleermuis af beet. Op een latere tournee in Azië moet het virus overgesprongen zijn op een Chinese eenzaat die er veertig jaar mee rondliep tot hij in Wuhan in het gezicht hoestte van een marktkoopman. De rest is geschiedenis.

‘De rest is geschiedenis?! De rest is fake news! Het is allemààl fake news!’ riep geluksprofessor Lieven Annemans. ‘In scène gezet door dezelfde mensen die ons deden geloven dat er mensen op de maan zijn geland en dat Bob Dylan kon zingen!’ ‘Hier neem ik mijn aluminium hoedje voor af’, sprak Theo Schetters. ‘Maar ik moet nu naar binnen, want zometeen vliegt vlucht RYR25C uit Malaga over met chemtrails die ons immuunsysteem aantasten.’ Daarna zong Stef Kamil Carlens over Reptilianen die kinderbloed drinken en zo werd het toch nog een mooie dag. O ja, en Alain Grootaers liep daar ook rond. Geen idee wat dié er mee te maken had.

Beste alomtegenwoordige,

Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. Ik had het aan mijn rug, aan mijn been en aan mijn vrouw beloofd dat we voor vaderdag iets gingen doen met de kinderen. Los daarvan, Stef, spijt het me zeer dat ik er niet bij was. Ik kan mezelf niet in duizend stukken kappen. Daarvoor is het wachten op een bionische arm die mijn doodsreutel zal negeren terwijl hij zijn voorgeprogrammeerde taak uitvoert.

Ik ben sowieso een grote voorstander van complottheoriën. Geef mij een complot en ik geloof er in! Weet je wat het ook is? Er zitten wel wat lekkere wijven in die complot-kringen. En je kan die alles wijsmaken, he Stef! Dat wij fotografen van Vogue zijn bijvoorbeeld. Want waarom zouden wij geen fotografen van Vogue kunnen zijn? In deze tijd waar vrouwen mannen zijn en mannen sissies, en koelkast een gender is? Foto’s van lekkere wijven nemen, kan iedereen. Je moet gewoon goed opletten dat ze het niet merken. En nu moet ik je laten want er stopt een politiewagen voor de deur.

Licht ontvlambare Vanmol,

Soms is het nieuws al zo grappig van zichzelf, dat je er met satire amper overheen kan. Neem nu dit: Als Poetin ergens naar het toilet is geweest, neemt zijn entourage de uitwerpselen in zakjes mee naar huis. Alsof ze een hond uit laten. Je kan daar vanalles achter gaan zoeken, natuurlijk. Bijvoorbeeld dat niemand Vlad’s uitwerpselen mag onderzoeken om te kijken of hij kanker heeft of vlektyfus, tering of de pleuris. Zou kunnen.

Ik zie zelfs nog een andere mogelijkheid. Sinds McDonald’s weg is uit Rusland, zijn die restaurants omgebouwd tot Russische fastfoodtenten. Met heerlijke burgers als de Royal Stalin, de Cheese Lenin en natuurlijk de Big Poetin. En wat is van die laatste het geheime ingrediënt? Aha!

In het altijd grappige Nederland lees ik dan weer dat een aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk vlam vatte. Al voor de zoveelste keer, trouwens. Ik denk, Erwin, dat daar meer aan de hand is. Volgens mij zijn die bedrijfsbranden pure marketing. Tenslotte is er geen beter bewijs voor de effectiviteit van je aanmaakblokjes dan het pure feit dat je fabriek voortdurend in de fik staat!

Beste lachend kakje,

Je kan zeggen van Poetin wat je wilt, maar in karakter blijven kan hij wel. Wie is de gebeten hond van de internationale politiek? Poetin! En wat neem je mee als je de hond uitlaat? Een kakzakje! Poetin lijkt ook wel een beetje op een hond. Zo’n Japanse. Een shiba inu. Dat is trouwens ook een cryptomunt. En Poetin is een crypto-tsaar. Toch raar, he Stef, hoe dingen blijven kloppen.

Dear pussy Vanmol,

Het leven lijkt nu toch alweer een maand of vier nogal normaal. Je mag met je blote mond de supermarkt in en hier en daar zijn er zelfs zotten die weer culturele evenementen bezoeken. De drie V’s (Van Ranst, Van Gucht en Vandenbroucke) zien het met lede ogen aan en voelen dat ze moeten ingrijpen. Daarvoor kunnen ze altijd rekenen op de vierde V: de VRT. En dus krijgen we koppen als deze: Het coronavirus is vermoedelijk overdraagbaar van kat op mens. Mooi! Er kan immers nooit paniek genoeg zijn. De term ‘paniekvoetbal’ betekent niet voor niets dat men koelbloedig en verstandig bezig is.

Nu meen ik te weten dat jij een katachtige hebt rondlopen in huis. Ik geloof zelfs dat die de meeste van jouw cartoons tekent. Dus je weet wat gedaan: stuur je kat naar de dierenwinkel om mondmaskertjes. Jaag hem dagelijks een PCR test door de kattenneus en vooral: vaccineren, hervaccineren en boosteren! Stel voor alle zekerheid een schutkring in rond poezemans. En als dat allemaal niet helpt: preventief ruimen. De kat in de zak methode schijnt nog steeds effectief te zijn. Wel voldoende verzwaren met stenen.

Beloof je me dat, Erwin? Of wacht… ik zie net een artikel uit Knack… Blijkt dat het virus vaker van mens op kat wordt overgedragen dan omgekeerd. Owkee… euh… Erwin, je weet dus wat gedaan. Een veel grotere zak zoeken!

Beste felis feliks Steffis,

Het is geen groot geheim dat ik een kattenmens ben. Een hondenmens ook trouwens. Zou het ten andere geen goed idee zijn om honden met katten te kruisen? We noemen het een ‘hat’ voor de West-Vlamingen, en een ‘kond’ voor de rest van het land.

Stel het u voor. Een hond die in de bomen kan kruipen om zichzelf er uit te jagen. Dat zou hilarisch zijn. Stel u ook het karakter voor. Een dier dat u trouw belooft zo vals mogelijk te zijn.

Een hond die spint, ’t zou wat zijn. Of waarom ook niet meteen katten en honden kruisen met spinnen? Zo elke avond uw hat of uw kond een web laten weven aan de voor en de achterdeur. Wanneer een onverlaat uw woning zou dorsten te betreden, zou hij verstrikt raken in het web, verlamd gebeten worden door het spingedeelte, afgeblaft worden door het hondgedeelte en genegeerd worden door de katfactor.

Weet je, ik zou eigenlijk een betere god zijn dan God. Ik zou bijvoorbeeld een Tyrannosaurus Rex uitvinden die dienst kan doen als garçon op terrassen en die met zijn korte pootjes maar één pintje tegelijk kan brengen. En dan maar foeteren ‘wij hadden er tien gevraagd! En ge zijt de nootjes vergeten! De service is hier prehistorisch!’



Ik zou een goede god zijn, maar geen welwillende.

Tot volgende week, Azteek!