De pennenvriendjes over blote navels en een pornosnor

Cartoonist Erwin Vanmol en eindredacteur Stef Durnez zijn al enige tijd pennenvriendjes. Deze zomer elke maandag een verslag van wat hun opviel de voorbije week.

Beste Erwin,

waar komt al dat gelamenteer over een ‘kwakkelzomer’ toch vandaan? Fake News! Ik kan persoonlijk getuigen dat het woensdag een hele mooie zomerdag was tussen kwart voor twee en half drie. Ik heb toen zelfs twee van mijn benen kortstondig blootgesteld aan direct zonlicht.

Daarvan gesproken: heb jij ooit examen afgelegd met blote navel, Erwin? (Ik mag voor je docenten hopen van niet.) Ik zou het je afraden, want je kan daar nul op 20 voor krijgen. Hoewel. Misschien geldt de regel alleen voor meisjes. Het zou me niet eens verbazen. Bij de jezuïeten mochten we destijds veel dragen. Vooral hun psychische terreur heb ik nog jarenlang meegedragen.

Maar we moeten het dringend over het Belgische leger hebben en haar grote stommiteit. En nee, dan heb ik het niet over het feit dat jij er ooit werkte. Ik bedoel het verhaal van ene Bart die net als Jürgen Conings zijn veiligheidsmachtiging verloor en als straf de wacht moest houden in het munitiedepot. Dat is toch een beetje als Marc Dutroux een werkstraf geven als studiemeester bij de school van Alynka, niet?

Beste Stef,

dat is allemaal clickbait. Ik heb nooit een examen afgelegd met ontblote navel maar aan nullen op twintig nooit gebrek gehad. Nullen op twintig die ik gehad heb! Natuurlijk voor klassiekers als wiskunde, frans en fierljeppen maar ook voor ‘bord afvegen’ ( ik had ‘Bart afdreigen’ verstaan).

Nu ik er over nadenk, het enige waar ik ooit tien op tien voor haalde was het vak ‘nul op tien halen’.

Maar in het leger waren ze content over mij! Ze hebben dat gezegd. ‘Erwin’, zeiden ze , ‘we zijn content over u.’

Ik heb zelf ook een munitiedepot bewaakt. En nog veel meer ook!

Als ze het hadden, kon ik het bewaken! ‘Erwin’, zeiden ze dan, ‘gij kunt dat goed bewaken’.

Het leger Stef, dat waren mannen met inzicht!

Ik geef acht!

Waarde Erwin,

Vlaanderen kan opgelucht ademhalen. De kaasboerin in Mol, het epicentrum van de Vlaamse showbusiness, maakt een doorstart! Rond de eeuwwisseling was de Kaasboerin even wereldnieuws toen bleek dat het aanhoudende parlementair absenteïsme van onze frêle Margriet Hermans te wijten was aan haar vele optredens in voornoemde zaak. Nog een leuk weetje: vroeger stond op de website van de Kaasboerin dat je er ’s middags een lunch kon bestellen en ’s avonds een avondlunch. Ja, Erwin! Een avondlunch! Ik heb nog een voorstel: doe als vieruurtje eens een ontbijt. Of ’s morgens een middernachtbuffet. Niks is te dol daar in Mol.

Hadie Stef!

Weet je dat ik nog nooit in Mol geweest ben? Als ik mezelf voorstel zeg ik altijd ‘ik ben Vanmol maar niet van Mol’. De mensen trekken dan altijd een vies gezicht.

Wat is dat toch met de mensen tegenwoordig Stef? Zo zuur dat de mensen zijn.

Zou de Kaasboerin ook dat probleem hebben? Dat ze zich voorstelt met ‘Goeiedag ik ben de Kaasboerin maar er zit geen kaasboer in!’

Ik vind uw suggesties voor de eetformules niet slecht, maar waarom kiest de boerin niet voor een formule met echte formules? Met een botermes als toverstokje “ allus isus inus buffetvormus! “ of “ de mosterdus naastus de geperstus koppus! groetjus!

Erwinus

Beste Erwin,

Nu dit weer: onze schone Vlaamse tv-makers kunnen in Nederland niet meer anoniem over straat lopen omdat hun programma’s daar uitgezonden en druk bekeken worden Ik zal u zeggen waarom onze noorderburen zo gecharmeerd zijn van Arnout Hauben of Tom Waes: omdat Nederland zélf amper nog programma’s maakt. Zeker sinds de coronacrisis is het aanbod eigen producties karig in vergelijking met Vlaanderen. Dus kijken ze liever Belgjes met hun schattig accentje. Idee, vriend Mollemans, als ik nu eens met mijn smartphone een realitysoap van je leven kom filmen? Hilversum zal ervan smullen! En we laten ons betalen met crypto’s en bitterballen!

Beste Stef,

goed idee! Ik heb het meteen tegen Veerle gezegd “De Stef wil een realitysoap over mijn leven maken! “

– Een wat?

– Een realitysoap!

– Amai dat zal dan ook de eerste soap zijn die jij in jaren ziet!

Naderhand bekeken vind ik het niet zo’n goed idee, Stef

Beste Erwin,

Jammer. “De Vanmolletjes” zou nochtans ook onze eigen zenders helpen, want die moeten nu alsmaar programma’s herhalen. En daar zijn de bv’s weer niet gelukkig mee. De vraag of de kijker thuis er gelukkig mee is, wordt zelfs niet gesteld. Alle medeleven gaat naar de bv’s. Ik heb gehoord dat de opbrengst van de Warmste Week en Rode Neuzendag dit jaar geschonken wordt aan de bv’s. Toch een kleine troost.

Beste Stef,

van herhalingen gesproken, heb je dat ook gelezen van Markske van De Kampioenen? De ouwe bok lust wel een groen blaadje! En zijn koeketiene vindt dat leeftijdsverschil geen probleem he!

De sjansaar! En maar knabbelen en sabbelen aan dat groen blaadje. Alleen als zijn tanden naast het bed staan kan het problematisch worden.

Waarschijnlijk schrik dat hij van zijn groen blaadje dan een smoothie gaat maken.

Pas op ’t is hem gegund hoor. Want hij heeft het de laatste tijd ook niet gemakkelijk gehad met dat alcoholprobleem en die psychose.

Groene groetjes!

Erwin toch,

Je verwart Markske met Pico! Pico is die met het alcoholprobleem en het drugsprobleem en de psychose. Markske is die met de knappe, jonge vrouw. Boma is dan weer die met het seksprobleem. En Pol is die met de verstandelijke beperking weten we sinds hij opkwam voor PVDA. Kortom, Vanmol: Wel blijven opletten of dat wordt hier nog één groot misverstand.

Zelf verwar ik ook wel eens mensen. Ik dacht onlangs nog: wat ziet die Tom Selleck uit Magnum P.I. er nog goed uit, maar het bleek onze boreale narcissus te zijn. Thierry Baudet, de voorzitter en stilaan ook het enige lid van Forum voor Democratie, heeft zich namelijk een gloednieuwe pornosnor aangemeten. Als dat Alexander De Croo maar niet op ideeën brengt. (Idee voor Nederlandse tv-show: remake Magnum met Baudet en Theo Hiddema als zijn trouwe butler Higgins.)

Ook woorden verwar ik soms.

Zo dacht ik vorige zondag nog dat de WHO ons waarschuwde voor de lambada-variant uit Latijns-Amerika.

Een lambada variant uit Latijns-Amerika, stel u voor. Zo’n virus dat u doet slapen tot in de namiddag en dan caipirinha’s laat slurpen en sensueel dansen tot je erbij neervalt. Ach, het had zo mooi kunnen zijn.

Yo Stef!

die ‘pornstach’ van Thierry Baudet was me ook al opgevallen. Nu wordt wel vaak gezegd dat de politiek één groot bordeel is, maar dat Thierry er moet uitzien alsof hij op de set van Boogie Nights zit is er wat over.

Alhoewel, ik zie hier een patroon. Misschien wil Boreale Baudet wel een date met Eveline Dellai, je weet wel, die Italiaanse del waarmee onze premier wel eens wou figuurzagen.

Ik meen me te herinneren dat de heer Baudet reeds zwoele foto’s met ons deelde. In adamskostuum aan een zwembadrand, zijn uil van Minerva slechts met een achteloze hand aan het zicht onttrokken.

Misschien was dat al een sollicitatie bij de hitisige Italiaanse “ Hey Eveline, voor een cent mag je mijn uiltje eens zien. “

Een mens mag er niet teveel aan denken.

tot volgende week amigo!