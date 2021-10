De pennenvriendjes en de mannen die de gas doen branden

Beste Erwin,

Ken jij Ludo? Nee, ik heb het niet over ‘de Ludo die in ieder van ons zit’ volgens de reclamespotjes. (Wat een rare reclame trouwens. Ik heb moeten opzoeken wie de adverteerder ook weer was, want de naam ‘Ludo’ blijft langer hangen dan de naam van de adverteerder: jobat.)

Maar nee dus, ik heb het over de Ludo die per ongeluk 750 euro betaalde voor twee broodjes bij de handelszaak ‘Hoegaards Broodje’ in Leuven.

De zaakvoerder ontdekte de vergissing te laat. Hij had een komma verkeerd gezet op de betaalterminal. De man riep Ludo op om zich te melden. Dat is inmiddels gebeurd en Ludo heeft zijn geld teruggekregen. Mooi.

Maar nu zit ik dus in spanning te wachten tot de gasleverancier mij oproept om mij te melden. Want ik moest deze maand plots 490 euro betalen in plaats van 290 euro. Dat moet toch ook een vergissing zijn? Ik ben er zeker van: die van het gas kunnen elk moment voor de deur staan met een stapel bankbriefjes en een hoop excuses.

Beste Stef,

ik heb die Ludo reclame nooit begrepen. Telkens ik hoor ‘er zit een Ludo in elk van ons ‘, voel ik me aangerand. En die Ludo is niet eens vriendelijk! Wat een bruut!

Als we dan toch een Ludo in ons moeten tolereren, verwacht ik toch ten minste wat hofmakerij. Een dineetje bij kaarslicht, een complimentje hier en daar, wat lieve woordjes. Maar nee. Ludo? #Metoo!

Die smeerlap doet mij denken aan de kleptocratische kakistocratie die wij ook wel eens België plegen te noemen. Want helaas beste Stef, die energiecentjes? ‘Die zien we nooit meer… teee-rug!’

Het energiebeleid op deze treurlap, gekneld tussen Luxemburg en Noordzee, is een hele slechte grap. Destijds opgestart door het tragikomische duo Verhofstadt – Vande Lanotte en nu na decennia zijn onvermijdelijke pointe bereikend met Gazprom Tinne.

De vaderlandse pers mag trouwens weer glimmen van trots. Ze waren nog niet goed uit katzwijm van adoratie voor de wandelende kinderpsychoses, Greta en Anuna of ze vielen als een blok voor Frenske ‘Bagwan’ Timmermans. Koolstofuitstoot zwaar belasten? Broeva haro! Kerncentrales sluiten? Ze moesten al toe zijn! Gascentrales zetten? Doe maar, gas kost toch niks!

Maar nu de rekening volgt proberen ze als de beste tafelschuimers te ontkennen dat ze dat allemaal besteld hebben. ‘Het is niet omdat we hoera riepen dat we akkoord waren he! ‘

Toen het gelag in het gelag betaald moest worden verstomde het gelach.

Geloof me Stef, binnen dit en een dik jaar rijden we allemaal terug met paard en kar, gesteld dat de wolf ze tegen dan niet allemaal opgebuffeld heeft.

Mon chèr compatriot Erouin Dumôle,

Ben jij ook zo’n fan van die kekke Emanuel Macron? Altijd breed glimlachend en steeds bereid om zijn volk op te offeren voor het grotere goed van de mondiale elite. Geef toe: toch knap hoe die handpop zo’n land in stand weet te houden ondanks de amechtig naar adem happende economie en de wekelijkse massademonstraties in elke stad.

Maar zie: die slakkenvreters houden zoveel van Macron dat ze uiterst joviaal met hem omgaan. Als oude kameraden. Zo kreeg de president onlangs nog een keiharde klets in het aangezicht. Het soort oplawaai dat je normaal enkel geeft aan je beste vrienden. En deze week gooide een andere fan uit zijn achterban een hardgekookt ei naar het presidentiële hoofd! Hoe hartverwarmend is dat! ‘Hier, Macron, mon ami, hier is je lunch! Gratis, van mij voor jou!’

Toegegeven: dat kan beter. Ik zou ook nog een blik tonijn naar zijn hoofd gegooid hebben, een bokaal olijven, wat sperziebonen en een vinaigrette. ‘Salade Niçoise pour notre président! Vive la République!’ O, en een literfles tafelwijn moet er ook nog tegenaan, natuurlijk. Het is en blijft tenslotte Frankrijk.

Beste Stef, enfant de la terrible,

je vergist je. Die Macron is maar rare figuur. Une figure drôle. Weet je dat die getrouwd is met zijn nanny? Ok, ik kan me voorstellen dat de kleine, zwaar gepeste Macron (met zo’n kop kan dat niet anders) troost zocht aan de boezem zijner min en daar de dure eed zwoer er later mee te trouwen. Een beetje vent groeit daar uit. Maar neen, niet zo petit Emmanuel. Ging toen voor de Rotschilds werken. Aangezien hij daar toch zijn ziel aan de duivel moest verkopen, besloot hij het onderste uit de kan te halen en zijn voedsters hand in het contract op te nemen. Haar voor eeuwig in lethargische staat aan zich bindend. Nu zijn die Fransozen een volk van wufte perverten maar dit gaat zelfs hen te ver.

Vandaar dat gekookte ei, Stef. Un oeuf = un oeuf!

Yo, Erwin, my bro’,

Moet je nu eens wat weten? De immer bescheiden Kanye West, tot voor kort wederhelft van de mediaschuwe Kim Kardashian, heeft een appartement gekocht in da hood van downton Wijnegem! Jazeker: Wij-ne-gem. Als in: shoppingcenter. Albertkanaal. Tram 5 en tram 10. Je raakt er langs de fietsostrade genaamd ‘Turnhoutsebaan’. Straf he zeg, dat je zomaar Kanye West kan tegenkomen in Wijnegem.

Oh, ik weet het. Onverwachte ontmoetingen met wereldsterren en publieke figuren komen vaker voor. Zo kan je in Merchtem al eens een Jo Vally aantreffen. En rond 2010 kon je ’s nachts in het Brusselse Warandepark onverwacht botsen op VS ambassadeur Howard Gutman. Maar toch. Kanye West, man. Dat is… dat is… ja, dat is dus wel een rapper he. En Afro-Amerikaan en al. En presidentskandidaat. En zo zot als een achterdeur. Wat gaan we in België nog allemaal meemaken, zeg? Beyoncé in Boechout? Ariana Grande in Aalst? Lady Gaga in Gent? Madonna in Madonna? (Geen grap, dat is een gehucht van Langemark-Poelkappelle in West-Vlaanderen, zoek het op!)

Ik heb horen zeggen dat je in Denderleeuw de beroemde brouwer cartoonist E. Vanmol tegen het lijf kan lopen. Maar ach, de mensen zeggen zoveel.

Yo Kanye Stef!

het zal wel zijn dat ik weet dat Kanye West in Wijnegem komt wonen. Wie kent koddige Kanye nu niet? In Wijnegem, zeg. Een wereldster zoals Kanye West! Ons allen bekend omwille van zijn wereldhits als…..euh als euhhh……je weet wel…..EEN WERELDSTER!

De mensen in Wijnegem kijken er enorm naar uit. Ze zeggen ‘de Kanye dat is ne plezante, daar kunde mee lachen!’

– Hey Kanye West hoe is het nog met uw broer? Kanye Oost?

– Excuse me?

– Mie? Kanye Mie? Da’s die van den beenhouwer.

– What?!

– Neen, wat koop je bij den apotheker, not then beenhouwer.

Waarna er een West-Vlaming bij komt staan die zegt ‘Kanye mie nie?’ en de verwarring compleet is.

En dan mogen we er nog niet aan denken dat hij in Wijnegem shoppingcenter gaat wiedergutmachungshoppen met Kim Kardashian en dat ze in de ICI PARIS XL alle dure parfumflesjes omverloopt met haar dik gat!

Die van Wijnegem, die gaan daar nog veel plezier aan beleven!

Wollah, Sabi Erwin!

De redding is nabij! De taliban kan elk moment omvallen!

Nee, niet door VN troepen, Chinese soldaten, Amerikaanse drones of Russische diplomatie. Maar door een draaimolen! Kijk zelf maar naar dit artikel! Het staat er gewoon!.De taliban leiders zijn bang dat hun troepen verwesteren. Zie hoe vrolijk ze daar in het rond zwieren! En dan hebben ze nog geen foto’s getoond van talibanstrijders in de rups!.En wat die allemaal durven doen als het zeil over de karretjes gaat. Rups-time Sexy time! En zoals die mannen verzot zijn op suiker, ze zullen zich zeker ziek eten aan ‘barbapapa’s’ en ‘pommes d’amour’.

Het was allemaal zo eenvoudig geweest, Erwin. Had kleine double you Bush in plaats van zijn troepen gewoon de sinksenfoor naar Kaboel gestuurd, was er al lang wereldvrede!

Salaam Stef,

het is me wat. Dan win je de twintigjarige strijd om alle vreugde uit het leven te knijpen, begint het voetvolk nog geen maand later zowaar plezier te scheppen in zijn existentie.

Dat is toch om uw tulband van op te fretten?

Maar waarom zou het van één kant moeten komen? Ik denk dat zo’n taliban-fashion-lijn wel eens ferm aan zou kunnen slaan in onze steden. Een zonnenbril van Tali-Ray-Ban voor die reli-gangsta-look? Stijlvol stenigen in uw outfit van Shariarmani en het uur van overlijden vaststellen op uw horloge van Rolexecute.

Ik heb er zelfs al een naam voor Stef. Sharia Chique!

Investeer nu, bedank mij later!