De pennenvriendjes overzien de ellende van 2022

Een groot wijsgeer zei ooit: ‘Humor is lachen om iets dat grappig is’. Elke week ondernemen de pennenvriendjes daartoe een amechtige poging, mekaar wijzend op de ongerijmdheden in de hoofdstroommedia. Zelfs in het vooruitzicht van alweer een ongetwijfeld ellendig jaar. Met dank aan u, goede lezer, die daar ook allemaal niet om gevraagd heeft.

Beste Erwon Vanmolde,

Vergeef me dat ik je even in de verleden tijd aanspreek, maar het eindejaar schijnt een mooi moment te zijn om terug te blikken. Er is iets voor te zeggen om zulks met Pasen te doen, of zelfs – ik zeg maar iets – op een willekeurige 23ste oktober. Waarom niet? Doe eens zot!

Maar neen, conformistisch als wij zijn, hou ik het bij een eindejaarsoverzicht met eindejaar. Waar zullen we eens beginnen? Eerst was er januari. Dat werd gevolgd door februari. Sneller dan verwacht kwam maart er aan en dat ging zo maar door tot het uiteindelijk december werd. Waren er ook gebeurtenissen, hoor ik je vragen. Ja, dat zal wel. Dat heb je vaak in de loop van een jaar, maar ik probeer die doorgaans te negeren.

En dan nu over naar de eindejaarsvraagjes:

– Beste actrice: Sihame El Kouakibi met ‘Wat ik in het parlement achter gesloten deuren zei’.

– Slechtste zanger: Alexander De Croo met ‘De Vlaamse Leeuw’.

– Beste film: Jef Elbers in de Lidl.

– Beste stand-up comedian: Tine Van der Straeten met de voorstelling ‘Op mijn inititiatief, op mijn vraag’.

– Beste auteur: Elon Musk op Twitter.

– Belangrijkste evolutie: de daling van de koopkracht die gelukkig gecompenseerd wordt door de hoogste belastingdruk in vijf jaar.

– Invasie van het jaar: 1) De Nederlanders in lockdown die naar de solden kwamen in Antwerpen, 2) De Russen die Oekraïne binnenvielen.

– Lul van het jaar: het klimaat dat alsmaar meer belastingen opeist en daarvoor alsmaar minder wil veranderen.

– Beste politicus in een safehouse: Vincent Van Quickenborne.

– Decadentste feest: de afterworkparty in Downing Street nr. 10. (Net buiten de top 10: de Zillion afterparty)

– Beste buitenlandanalyse in Doorbraak: ‘Waarom Poetin Oekraïne niet zal binnenvallen’ (15 januari 2022)

Tot zover mijn overzicht. Meer kan ik er ook niet van maken, want eerlijk gezegd: de ellende is niet te overzien.

Hey fluitende oplijster!



Met veel plezier las ik uw hoogtepunten van het jaar en het vermoeden dat altijd in mij sluimerde dat u een erudiete en met goede smaak behepte verlichte geest bent, is hierbij wederom bevestigd.

Sta mij echter toe ook mijn duit als zakje te doen.

– Onnozelste pose: Vincent Van Quickenborne die, sinds hij minister van Justitie is, op elke foto probeert te lijken op het liefdeskind van Pedro Falcone en Joseph Stalin.

– Beste serie: Zijn er nog jonagoldens in de Aldi? (De herhalingen op Youtube)

– Beste standup comedy: Elke Vlaamse comedian die besluit thuis te blijven.

– Snor van het jaar: Tinne Van der Straeten.

– Meest door de monarchie gekelderde Congocommissie: De Congocommissie onder leiding van Wouter De Vriendt.

– Meest debiele redding van de monarchie die de Congocommissie kelderde: Tom Lanoye in Humo die stelt dat het aan de monarchen die afstammen van Leopold II is om excuses te uiten.

– Hardste strijd geleverd in Europa dit jaar: Ursula Von Der Leyen die uit de handen van corruptieonderzoekers probeert te blijven in verband met de Pfizerdeal.

– Beste column: Mijn deel van de pennenvriendjes.

– Slechtste boek: Dat kleine dat mijn vrouw steeds over mij dreigt open te doen.

Beste FilmstErwin Vanmol,

In mijn favoriete seksboekje ‘Het Laatste Nieuws’ las ik een schrijnend verhaal over mistoestanden in de filmindustrie. De heer Jake Gyllenhaal, acteur te H. in de VS, vertelt in een onthutsend interview dat zijn seksscènes met Jennifer Aniston een marteling waren. Mevrouw Aniston is u wellicht bekend van de situatiekomedie ‘Vriendjes’. Maar dat geheel terzijde. Een marteling, zeg!

Ik zie in die ontboezeming van de heer Gyllenhaal J. praktische toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij het terrorismeproces in Brussel.

‘Ha zo, meneer Abdeslam, u weigert mee te gaan naar de rechtszaal? In dat geval zien wij ons verplicht u te veroordelen tot een seksscène met Jennifer Aniston.’ Hij zal daar rap staan, in zijn beklaagdenhokje, de Salah!

Beste cinefilou

Nadat ik Horrible Bosses en Horrible Bosses 2 bekeken had, heb ik even de aandrang gevoeld om wederom in loondienst te gaan werken. Al is de kans dat er op de werkplek een nymfomane Jennifer Aniston-lookalike zou aanwezig zijn zo goed als nihil. Dat wil niet zeggen dat die kans er niet zou zijn! We spelen tenslotte ook allemaal wel eens op de lotto.

Van mevrouw Aniston’s optreden in de de serie Friends herinner ik me vooral dat heur ‘pluimvee’ geregeld voor de draad stond. De serie mag dan wel wat gedateerd zijn ondertussen, Jennifer’s kiekens nog lang niet. O ja, en Gyllenhaal is een janker.

Beste OvErwinst Vanmol,

Voel jij het ook zo knetteren? Dat is al de energie die De Croo nu samen met Tinne Van der Straeten aan het steken is in een deal met Engie om de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden. Morgen moet het zover zijn. Of misschien is het al zover op het moment dat deze tekst online gaat.

Het zal hen ongetwijfeld lukken. Immers: heb je ooit een ingewikkeld dossier gezien dat de overheid in ons land niét tot een goed einde heeft gebracht?

Ok, behalve dan de begroting, de migratiecrisis, de vergrijzingsfactuur, de zorg en een paar pietluttigheden bij politie, justitie en hier en daar een verarmende middenklasse en wat gezeur over nog steeds niet betaalde slachtoffers van een aanslag van 7 jaar geleden en een overstroming van anderhalf jaar geleden, maar een kniesoor die daarop let.

Nee, dat komt helemaal goed bij die onderhandelingen met Engie. Tenslotte weet iedereen dat je meer kansen tot slagen hebt als de andere partij alle zogenaamde ‘leverage’ in handen heeft. En als Engie onredelijk blijft, he, dan… dan…. wel heu… dan, he… dan zal De Croo het eens ferm zeggen, zie! Ha! Als ’t nog lang gaat duren zal het rap gedaan zijn! Allez, Tinne, zegt gij nu ook eens iets!

Stralende Stef,

Waar de componist Vivaldi vooral beroemd is om zijn vier seizoen zal het federale gedrocht met dezelfde naam vooral bekend staan om zijn zeven oenen. ‘We bungelen op elke lijst onderaan, maar de wereld staat op zijn kop dus eigenlijk staan we overal aan de top.’

Reeds lange jaren kijken wij met puur afgrijzen naar een verschrikkelijk accident dat zich in slowmotion voor onze radeloze ogen voltrekt. De gruwel begon met de uitverkoop van alles van waarde onder Verhofstadt, en escaleerde verder tot het punt waarop we nu staan. Met onze rug tegen de muur en onze neus tegen een deadline.

‘Ideaal onderhandelingsmoment’, moet de tandem Lexxi-Tinne gedacht hebben. Als je maar lange genoeg wacht komt alles in orde. Voor de Fransen.

Ondertussen draait de bevolking op voor deze Burj Khalifa van stommiteiten. We zitten met een capaciteitstarief omdat – wat iedereen wist behalve Lexxi-Tinne – ons elektriciteitsnet de elektrificatie van alles niet aankan. Er wordt gedreigd met draconische boetes voor wie zijn tochtkot niet tijdig naar een passief-huis weet te transformeren. En ondertussen beginnen de kopers van de door de overheid doorgeduwde warmtepompen door te hebben dat ze harder bij hun pietje genomen zijn dan een mannelijke acteur door Jennifer Aniston in Horrible Bosses 1 en 2.

We zijn zwaar gejost Stef, en ’t is niet door ons Jennifer!

Tot volgende maal Gyllenhaal!