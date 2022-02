De pennenvriendjes steunen constructieve drugsdeal van Vooruit

Wekelijks doorploegen de pennenvrienden de kranten op zoek naar onderwerpen van groot maatschappelijk belang om daar enig satirisch genoegen uit te puren.

Beste pennenvriend Erwin,

Het is nog te vroeg op het jaar om al aan de Warmste Week te beginnen, maar misschien moeten we toch een benefiet starten voor een beroepsgroep die het zwaarder heeft dan ooit. En dan heb ik het niet over medewerkers in de zorg of de schoonmaakploeg van de parenclub. Neen, mijn gedachten gaan uit naar zij die het Vlaamse volk moeten verblijden met fratsen en zotternijen: de komieken. Niet alleen is de gulle lach in onze theaters lang verboden geweest, bovendien gaan onze overheden telkens weer met de beste grappen lopen. Geef toe: de plannen van onze Brusselse tunnels die door muizen opgefret zijn. Daar kan je als komiek toch niet over? Of de stadsdiensten van Dendermonde die de storm Eunice trotseerden om bladeren op te ruimen?

Zoiets verzint zelfs het schrijversteam achter Philippe Geubels niet! Alles wat ze daarover zouden zeggen, Erwin, is minder grappig dan het gebeuren zelf. De overheid pakt ons echt àlles af. Misschien is er meer inspiratie te vinden in de privésector? Even proberen: ‘Zeven mensen hebben een paar uur vastgezeten in een Plopsaland-attractie.’ Ah, kijk, ik heb meteen een schertsende repliek: ‘En dan? Gert Verhulst heeft ook lang vastgezeten in K3.’

De privé, Erwin, dat marcheert toch altijd beter.

Beste Stef,

Als ik het goed begrijp zijn de plannen van Brussels tunnels verdwenen in muizen-nissen. Symbolischer dan dat kan je het onmogelijk zelf verzinnen. Tunnels ondergraven geloofwaardigheid Brussels bestuur! Plannen overleven tand des tijds niet! Verdwenen plannen knagen aan Mobiel Brussel! Het is een onuitputtelijke bron voor allegorie en aforisme, de AA van de betere scherts.

Dat ze in Dendermonde tijdens de zwaarste storm in dertig jaar bladeren staan te harken, dat verwondert me dan weer niets.

Het zit zo, Stef, op mijn identiteitskaart staat bij geboorteplaats ‘Aalst’. Dat impliceert dat het mij met de paplepel ingegoten is dat mensen aan het einde van de Dender niet sporen. Waarschijnlijk omdat ze iets te veel vervuiling binnenkregen en dat sinds de middeleeuwen. Geef toe, als uw grootste verwezenlijking eruit bestaat van om de tien jaar een wormstekig paard uit te halen, er vier in blik verpakte jeugddelinquenten op te positioneren en vervolgens ‘Ons peird! Ons peird!’ te roepen. Dan kan je de stedelijke roem met een theelepeltje bij mekaar schrapen. Dat bladerraken gebeurde trouwens in Baasrode. ‘Bostroeï’ zeggen ze daar, wat zoveel betekent als ‘bosstro’. Dat is een woord dat niet bestaat Stef, ‘bosstro’ dat bestaat niet! Ik wou dat we hetzelfde konden zeggen over Dendermonde.



Arme Vanmol,

Zoals ik eerder al zei: de overheid pakt ons werkelijk àlles af. En het wordt steeds erger. Nu wil Jinnih Beels van Vooruit ook nog eens de business afpakken van hardwerkende kleine zelfstandigen uit de cocaïnehandel. De overheid moet zelf cocaïne dealen, vindt ze. ‘Want nu is de handel te veel in handen van criminelen.’ Ok, dat snap ik, maar als het niet in handen mag zijn van criminelen, waarom het dan aan de overheid uitbesteden?

Pas op, ik zie dat nog gebeuren, zo vlak voor zeven uur op één waar het journaal zo meteen begint van die reclamespotjes. ‘Cocaïne? Oké, maar dan wél van de Belgische Overheid.’ ‘Coke van de staat is beter dan die brol van op straat.’ ‘Als je wit spul snuiven gaat, wend je tot het staatsapparaat.’ ‘Er is altijd wel een ambtenaar-dealer in uw buurt.’

De begroting zou rap uit het rood zijn. En waarom zich beperken tot cocaïne? Wapenhandel gebeurt ook niet altijd door goudeerlijke mannen. Dus dat kunnen ze toch ook beter nationaliseren? En komt er al eens smeergeld aan te pas? Geen probleem: ook wat dat betreft kan de partij van Beels bogen op een ruime ervaring. Als ik er zo eens over nadenk: een visionaire politica, die Jinnih.

Yo chemical Stef!

Ik vind dat een geweldig idee. We kunnen gerust stellen dat de ‘war on drugs’ gewonnen is door de drugs. De beleefdheid zegt dan dat je de overwinnaar toch enkele privileges gunt. Wie kan trouwens beter de omkadering voor de verdeling van coke verzorgen dan de boven-ons-gestelden? Daar zijn heel wat excellenties bij die daar een neus voor hebben! Het is trouwens de ultieme kans ter rehabilitatie van Tanja Dexters op een of ander kabinet. Er is zoveel expertise die anders dreigt verloren te gaan.

De verdeling kan perfect via De Lijn. Je hoeft niets meer te veranderen, de naam dekt de lading. De logistiek kan verlopen via het ministerie van Binnenzakken, ik bedoel Binnenlandse Zaken of, waarom niet, Justitie. ‘Ik ga bij de rechter mijn gram halen!’ krijgt een mooie double entendre. Je hebt gelijk Stef, die Jinnih is een vrouw met inzicht. Ze houdt ons een spiegel voor en drukt ons met de neus op de feiten. Ze snijdt gevoelige materie aan en trekt rechtlijnige conclusies. Ik denk dat we die vrouw best in de gaten houden Stef. Deal?

Best machozwijn Erwin,

Vorige week was er een Afrikatop in Brussel, en ik las over een klein incidentje met Ursula von der Leyen. Die stond bij Charles Michel (Monsieur Patate) en Emmanuel Macron (Monsieur le chouchou van de lerares) om de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken te begroeten. Maar Odongo Jeje Abubakhar, zo heet die knakker, gaf Macron een hand, Charles Michel een kus, en Ursula negeerde hij.

Waarschijnlijk heeft Odongo etiquettelessen gekregen van Recep Tayyip Erdoğan. Of hij herkende Von der Leyen niet, zoals 90 procent van de Europese bevolking. Ik heb trouwens uit goede bron dat het daarna nog veel gênanter werd. ‘Breng eens een koffie, madammeke’, zei olijke Ogondo tegen Ursula. Waarop zij verbouwereerd vroeg: ‘Zwart?’ Dat vatte die Oegandees dan weer verkeerd op. Het kwam tot een fysiek handgemeen, ik moet er geen tekeningske bij maken, zeker? Daarbij: dat doe jij veel beter dan ik.

Beste softie Stef,

Ik heb dat schabouwelijke schouwspel ook gezien. Wat een gestampte boer is die ‘Charle-mi’ toch! Dat die Odongo Von Der Leyen voorbijloopt als was ze een vergeelde sanseveria, tot daaraan toe. Maar dat ‘big nose’ dat ook gewoon laat gebeuren is toch beneden alle peil? Zelfs ‘mad eye Macron’ vond het er over. Die had toch nog het fatsoen om die Oegandees er op te wijzen dat hij de voorzitter van de Europese Commissie voorbijgeteend was. ‘Eurrrr stat dar ook nog eunn vrouwtje…’

Natuurlijk zal Macron dat wel in het Frans gezegd hebben, maar in mijn hoofd is het grappiger als hij dat zegt met de stem van koning Filip.

Ik vind ook dat Ursula totaal miskend wordt. Is zij niet het belangrijkste staatshoofd uit de naoorlogse geschiedenis? Als Duits minister van Defensie heeft ze het Germaanse militaire apparaat in zo’n rampzalige toestand achtergelaten dat het deze keer niet de Duitsers zijn die Wereldoorlog Drie begonnen zijn, maar die rosse Rus met zijn slecht karakter. En… ze toonde ons hoe we onze handen moesten wassen. Daar kan de EU zijn voordeel mee doen als ze dat straks willen doen in onschuld.

Tot volgende week, cupcake!