De pennenvriendjes vragen wappies begrip: fouten covidbeleid ‘wellicht per abuis’

U kent het probleem. Elke dag weer verschijnen er dagbladen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, staan er ook telkens nieuwe artikels in! Het is niet bij te houden. Maar geen paniek. De pennenvriendjes hebben de oplossing. Alles wat u écht had moeten lezen, bundelen zij in deze handige conversatierubriek op vrijdag. Dank u, pennenvriendjes!

Beste Erfwin,

Jazeker, via een slinkse speling van het woord, maakte ik van je voornaam een allusie op het begrip erfzonde. Ik heb lang gedacht dat de erfzonde te maken had met de belastingen die je op een erfenis moet betalen. Geef toe: dat is altijd zonde. Maar neen. De erfzonde is de zondigheid die ons allen aankleeft ten gevolge van de zondeval van Adam en Eva uit het Aards Paradijs. Klinkt als onzin, maar is geen onzin. Het is religie.

Nu zijn er wel eens vuige lieden die ook de klimaatkerk ‘een religie’ noemen. Overdreven, dacht ik, maar nu begin ik toch ook te twijfelen. Ik las deze week namelijk dat de historische uitstoot van broeikasgassen de erfzonde van het Westen is. En dat we die maar beter afkopen door herstelbetalingen aan minder ontwikkelde landen die getroffen worden door klimaatrampen die wij, smerig Westen, hebben veroorzaakt, met onze vileine welvaart en schofterige vooruitgang.

Neem nu Pakistan: daar vonden in augustus zware overstromingen plaats. Door onze schuld, dat spreekt. Daar hoeft toch echt niemand aan te twijfelen. Behalve dan preppers, antivaxers en Vlaams-Nationalisten. Dus is het logisch dat wij de Pakistanen daarvoor betalen.

Ik snap de redenering, maar ik heb toch een paar vraagjes. Heeft Islamabad bijvoorbeeld een lage emissie zone? Was het buitenverblijfje van Osama Bin Laden aldaar klimaatneutraal? Hoeveel warmtepompen staan er in Karachi? Hoeveel laadpalen vinden wij in Muzaffarabad? En zou het kunnen dat de open koolmijnen in Sindh een zekere hoeveelheid fijn stof uitstoten?

In afwachting van een snel antwoord, verblijven wij inmiddels, hoogachtend.

Beste kasjmierenneuker,

De Pakistanen moeten niet te veel praat hebben. Heel mijn studententijd heb ik dat ondankbaar volk gesponsord. Minstens driemaal weeks teende ik naar de nachtwinkel om daar goedkope wijn alsook de nodige calorierijke knabbels te betrekken. Denk je dat die ooit ‘dankuwel’ gezegd hebben? Ze brabbelden wel wat in het Urdu of Kasjmiri maar dat kan evengoed ‘niet opnieuw in de bloembak kotsen, meneer’ betekend hebben.

Belast met de erfzonde was ik toen al. Niet alleen volgens de christelijke traditie waar ik in opgebracht ben. Ook door het bezitten van het hormoon testosteron. Dat had ik als twintigjarige adamsappelbezitter nog in overvloed door de aderen stromen. Volgens de Nederlandse Massapsycholoog Jaap van Ginneken is testosteron dé erfzonde van de mensheid.

‘Daarom zouden er minder mannen en meer vrouwen in de politiek moeten’ aldus deze soyboy met een hernia. Dat zowat alle hoge posten die er toe doen – zoals de EU en de ECB – bezet zijn door vrouwen en dat we ons desondanks aan de vooravond van een derde wereldoorlog bevinden, is Snugger Mac Snuggerface waarschijnlijk ontgaan.

De kracht van de vrouwelijk toets in de politiek mochten we nog heel recent aanschouwen bij de doortochten van de roofretriever Sihame– het moet niet altijd sjoemelpoedel zijn – en sociaal incapabele Kitir. Trouwens, misschien zijn er wel méér vrouwen in de politiek dan we vermoeden? Heeft iemand ooit al Tinne Van Der Straeten en Kristof Calvo in één kamer gezien?

Beste Erwappie Vanmol,

Vrienden die het goed met mij menen – zo heb ik er ook – waarschuwen mij dat jij je wel eens covidkritisch durft uit te laten. Kijk, dat begrijp ik niet. Ok, er gebeuren soms kleine foutjes en slordigheidjes in de uitrol van de vaccins. Zoals onlangs nog toen ze brieven stuurden aan Vlamingen van alle leeftijden waarin ze de herfstbooster ‘aanbevolen’ in plaats van ‘aanboden’. Je begrijpt toch dat zo’n typefoutje gewoon kan gebeuren door autocorrect, daar moet je echt niets achter zoeken.

En toen vorige week in het nieuws kwam dat duizenden Belgen geen aangepaste herfstbooster hadden gekregen, maar gewoon nog het vintage vaccin naar oorspronkelijk recept uit begin 2021. Kijk, dat kàn erg lijken, maar een zeer betrouwbare bron, namelijk vrtnieuws.be, meldde deze week dat 100.000 Belgen een herfstbooster kregen die wellicht per abuis als oud coronavaccin is geregistreerd. Dus het wàs helemaal geen oud vaccin, maar een zot goed aangepast vaccin dat wellicht per abuis administratief geregistreerd stond als oud.

Geef toe, Erwin, dat klinkt toch superbetrouwbaar, mega objectief en keigeloofwaardig? Als de journalisten het al zeggen! Je wéét toch hoe kritisch die zijn tegenover het beleid. Neem nu Joël De Ceulaer, altijd de eerste om elke covidmaatregel te wantrouwen. Ook hij geeft nu toe dat het dragen van mondmaskers in de buitenlucht wellicht per abuis overdreven was. Erika Vlieghe zegt het ook.

Je weet wel: Erika Vlieghe die eigenlijk nooit akkoord ging met Van Ranst en altijd al had gewaarschuwd voor tunnelvisie.

Nee, Erwin, wees gerust. Ik slaap op mijn twee oren. Maar nooit op allebei tegelijk

Beste Stikstofstef,

Die van WC-Eend draaien weer overuren om die van WC-Eend aan te bevelen. Maar dat is in het buitenland, voor u het binnenland, zoals Nederland niet anders. Daar wil men wel eens weten wat de reden is van de fameuze oversterfte. De grootste oversterfte die ik opmerk is die van de journalistiek deontologie en elementair fatsoen.

Zo dreigde de Nederlandse politicus Thierry Baudet de NS publieksprijs voor het beste boek te winnen met zijn ‘Coronacomplot’. Meteen werd de bewuste prijs afgeschaft. Zogezegd omdat er gemanipuleerd was met de stemmen, maar dat werd in een praatprogramma op de Nederlandse Publieke Omroep tegengesproken. Men had naar eigen zeggen gewoon geen zin om hem te laten winnen. Het doet een beetje denken aan de heisa die ontstond toen de coronakritische documentaire reeks ‘Tegenwind’ een Ultima won. Zoveel democratie, daar waren de verdedigers van de democratie niet op voorbereid.

Meteen vlogen de verwijten, in de beste Hollandse traditie met veel gevoel voor creativiteit, heen en weer. Zo noemde FVD politicus Gideon van Meijeren de journaliste Merel Ek een ‘rioolrat’ waarna Gideon op zijn beurt de stempels ‘heliumhamster’ en ‘complotmarmot’ kreeg. Prachtig vind ik dat, Stef!

Hoe triestig is het bij ons gesteld, waar men qua inventiviteit niet verder komt dan ‘een Zuhalleken doen’.

Beste kijker Vanmol,

Ze zijn aan het staken bij Thuis! Naar verluidt huilt zelfs Simonneke nu tranen met tuiten. Frank Bomans gaat minstens drie weken lang niet ‘neffen de pot pissen’. En Kaat Bomans dreigt zich terug te transformeren in Franky Bomans.

Ik geef de stakers groot gelijk. Hoe is het mogelijk dat een openbare omroep een totaal onrealistische soap met vergezochte verhaallijnen en mottige decors dreigt uit te besteden aan een privé productiehuis. Terwijl iedereen weet dat zoiets behoort tot de kerntaken van de openbare omroep! Net als de zoektocht naar een nieuw lief voor Junior Planckaert trouwens.

Kortom: ik hoop dat ze nog héél lang staken.

Beste zeepseriemoordenaar,

Ik moet u bekennen dat ik een totale leek ben in zeepseries. Ten eerste omdat ik vrijwel nooit tv kijk, maar ook omdat zeepseries doorgaans bevolkt worden door zeepsmoelen. Mijn vrouw kijkt er ook niet naar. Naar eigen zeggen is het al erg genoeg dat ze op één zeepsmoel moet kijken. Ik weet niet wie ze precies bedoelt maar de kat en ik bekijken mekaar steeds meewarig.

Ons moeder, die was er wél weg van. Vaak moesten we in de auto aanhoren hoe ze ons vader uitgebreid inlichtte over de exploten van de weinig tot voorbeeld strekkende protagonisten. Al even vaak ging ze er zo erg in op dat niet alleen zij maar ook wij van de realiteit losgekoppeld werden.

Moeder: Heb je het al gehoord? Peter zit in het leger!

Wij: Huh? Die is toch al naar het leger geweest?

Moeder: Dat denk ik niet want hij moet toch naar het leger.

Wij: Maar jawel hij is samen in het leger geweest met de Marc.

Moeder: Wat komt de Marc daar nu bij doen?

Wij: Over welke Peter heb je het eigenlijk?

Moeder: PETER VAN FAMILIE TIENS!

En dan keek ze met de blik van een moeder die zich afvraagt hoe ze ooit zoiets dom op de wereld gezet heeft.

De strafste stoot was toen ze me opbelde om te zeggen dat Nonkel François in de kliniek lag.

Ik belde meteen mijn tante op om haar mijn medeleven te betuigen maar de hoorn werd opgenomen door mijn nonkel François zelf.

– Ah nonkel, ligt gij niet in de kliniek?

– Waarom zou ik in de kliniek liggen?

– Euh ik dacht dat.

– Erwin…

– Ja?

– Zuip wat minder.

Toen ik daarna boos naar moederlief belde om te vragen of het weer over iemand van Familie ging kon ik haar misprijzen door de telefoondraad heen voelen.

Tot volgende week, wijnbibliotheek!