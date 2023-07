De pennenvriendjes willen meer privacy

Pennenvriend word je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen! Je correspondentie onderhouden, bijvoorbeeld. En goeie onderwerpen vinden. Gelukkig zijn daar de media die elke week weer trouw enige dwaasheden verspreiden om eens een boompje over op te zetten. Zeker in tijden van komkommer.

Beste bandiet Vanmol,

Kunnen we binnenkort nog eens afspreken om een juwelier te overva… Oh, nee, slecht plan, want die smeerlappen van kleine zelfstandigen durven al eens een onschuldige overvaller doodschieten. Laat ons maar een politiewagen aanva… Nee, ook niet goed want dan houden ze je hooguit een enkel nachtje vast. Potloodventen? Hm, de kans bestaat dat we dan in een open instelling terecht komen. Iets met zware drugtrafiek? Dat lijkt me de goede methode, Erwin. Dan kunnen we lekker lang naar die nieuwe gevangenis in Haren. Daar krijg je nieuwe kleren en spullen van Decathlon. Er is weliswaar een voetbalveld (wil ik niet), er zijn fitnessapparaten (wil ik zéker niet) maar: je hebt een douche in je cel, een koelkast, een magnetron en een tv met 80 gratis zenders waaronder twee pornokanalen. Verder kan je er ook een playstation bestellen en een computer.

Kortom: die gevangenis in Haren klinkt als een ideale plek om een tijd te zitten. Dat weet ik omdat een BS-er (een Bekende Snapchatter) erover getuigde in een Brusselse krant. ‘Het enige waar ik in Haren echt last van had,’ zei de BS-er nog, ‘waren de vele passages van vliegtuigen.’ Waarop Georges Gilkinet, Ecolo minister van mobiliteit, meteen overging tot actie en de nachtvluchten probeerde af te schaffen. Van politiek dienstbetoon gesproken!

Beste heetzak Stef,

Sta mij toe toch iets op te merken bij het aanbieden van pornokanalen in een ‘huis van bewaring’. Het ‘bondagekanaal’ zal sowieso een geboeid publiek kennen. Maar ik kan me voorstellen dat er op die manier heel wat minder druk op de ketel zit in een dergelijke instelling. En voor de gedetineerden gaat het ook wat sneller. De tijd slijt wanneer men de handkar rijdt.

Maar soit, alle gekheid in een sokje, laat onze aandacht van hete kanalen naar oververhitte mediakanalen glijden. Het lijkt wel of de gekochte pers een collectieve zonneslag gekregen heeft. Heb je ook die regelrechte doemberichten over de temperaturen in zuiderse vakantieoorden gezien?

Als je ze mag geloven moeten we straks verkoeling gaan zoeken op de zon. Toeristen die fonteinen leegdrinken, straatwerkers die vaporiseren op het asfalt, aflijvigen die spontaan cremeren op weg naar het kerkhof. ‘Onze steden worden een hel’. Dat waren ze de hele tijd al! Neem nu het tiendaagse ‘mislukte-selfies-met-lelijke-mensen-festival’, ook wel gekend als Gentse Feesten. Daar wil je toch niet dood gevonden worden?

Maar dramatisch is nog niet dramatisch genoeg – de hyperbool kan niet altijd ongespannen staan – dus is men de warme vlagen namen beginnen geven. En wat voor een namen. ‘Cereberus’ naar de driekoppige hellehond van de Griekse onderwereld. Dat kan tellen als beeldspraak. Maar het kan nog helser. ‘Charon’ omdat hij de schipper van de dodenrivier is en waarschijnlijk ook omdat hij maar één letter verschilt van charbon. Die hele warme bries is trouwens het resultaat van een hogedrukgebied boven de Sahara. Een meteorologische oorzaak dus. Maar ’t is komkommertijd dus zullen we komkommers vreten, desnoods aangebrand.

Over komkommernieuws gesproken.

Het Belang van Limburg wijdt een heel artikel over een Noord-Ierse bruid die opdaagde, zittend op een wel heel opmerkelijk voertuig: een tractor. Kijk Stef, ik ben een simpele jongen van de buiten en ik kan u een geheim verklappen. Ie-de-re boerentrien die trouwt rijdt ter kerke met een tractor. En iedere bruidegom zal schalks gniffelen ‘kijk daar komt mijn trekker aan’. Het is allemaal zo origineel als met een servet zwaaien op de tonen van ‘les lacs du Connemara’.

De krant wist ook nog te vertellen dat er gasten waren die het koppel nadien nog zagen poseren bij het voertuig voor enkele huwelijksfoto’s.

Zeg nu nog eens dat de onderzoeksjournalistiek dood is!

Beste viespeuk Erwin,

Geen idee of jij een slimme telefoon hebt. Wij, pennenvriendjes, zijn niet zo van de nieuwigheden. Wij schrijven onze correspondentie nog met een kroontjespen op handgeschept papier waarna een vriendelijke postduif ze komt brengen op je vensterbank. Mijn auto rijdt nog op stoom. Verwarmen en koken doen we op de Leuvense stoof. Bellen doe ik enkel met een geweldig domme telefoon. En ik ga zelden op het internet en dan nog uitsluitend met een Olivetti M20 schrijfmachine uit 1923. Onlangs hoorde ik dat ze tegenwoordig ook al water met broebelkes verkopen in flessen! Wat is er mis met de pomp op de koer, misschien?

Mocht jij – zwak van karakter als je bent – toch overstag gegaan zijn voor al die nieuwerwetse spielerei, zoals een slim telefonisch apparaat, moet ik je waarschuwen. Europa wil alle foto’s die je verstuurt met je telefoon scannen op kinderporno. Let dus op, vriend, en verstuur uw persoonlijke bakvis bibliotheek uitsluitend met voornoemde postduif.

Toch een opmerking: de EU, was dat niet de bedenker van de GDPR regels? De ‘General Data Protection Regulation’ of in het Nederlands: de Geweldig Dwaze Privacy Regels. Het was de bedoeling om persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk kwam het er vooral op neer dat je zes keer OK moet klikken op ongeveer elke website die je bezoekt en dat een aantal Amerikaanse sites niet meer beschikbaar zijn in Europa omdat je daar geen zes keer OK moet klikken. Ach, als dat nodig is om onze privacy te garanderen, het zij zo. Maar hoe rijm je die gegevensbescherming met het scannen van elke doorgestuurde foto?

Straks zijn de emails van Frank Vandenbroucke en Ursula Von der Leyen nog het énige wat privé is in heel Europa.