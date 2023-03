De pennenvriendjes willen op die manier ook wel op pensioen

Stel: de pennenvriendjes gaan op pensioen. Waarmee zouden zij dan hun dagen vullen? De gazet lezen, natuurlijk. En overal commentaar op geven. Het zou kortom geen hol verschil maken. Verdorie, toch.

Beste Erwingewest,

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goede nieuws: Vincent Van Quickenborne zit in de gevangenis. En nu het slechte nieuws: ‘t is maar voor een televisieprogramma. Grapje, he Erwin. Alleen maar een grapje, hoor. Hallo Staatsveiligheid: ik wil natuurlijk niet écht dat die fidele kerel van een Vincent Van Quickenborne in de gevangenis vliegt, ook al omdat ze tegenwoordig voor minder je voordeur komen inbeuken en je doodschieten, waarna de onderzoekscommissie die er nooit komt, concludeert dat ‘ze hem (de schutter) hadden geduwd’.

Neen, zeg, uiteraard heb ik het grootst mogelijke vertrouwen in de nobele bedoelingen en dito handelingen van al onze politici en tevens van al hun sociale partners. Neem nu het immer vrolijke lachebekje Marc Leemans, voorzitter van het ACV, de vakbond die opkomt voor solidaire inkomensverdeling, sociale zekerheid en een stevige eerste pensioenpijler met haalbare pensioenleeftijden, rekening houdend met lengte en zwaarte van de loopbaan.

Kennelijk moet het voorzitterschap van het ACV een bijzonder zware loopbaan zijn. Altijd een zuur gezicht trekken, dat is voor niemand gemakkelijk, Erwin. Want kijk: voor Marcske van FC De Middenveldkampioenen ligt de haalbare pensioenleeftijd blijkbaar op 62 jaar. Alleen moet hij nu wel een trucje uithalen om op brugpensioen (SWT) te kunnen gaan. Eigenlijk neemt hij ontslag, maar dan zou hij geen recht hebben op een SWT, en dus laat hij zich ontslagen. Als sociale partner, Erwin, moet je het goede voorbeeld geven. We wensen Marc nog veel plezier als pensionado en zijn benieuwd welke jonge god (m/v) met aanminnige gelaatstrekken hem zal opvolgen.

Beste Staakstef!

Het is me wat met die lepe lobbal van Leemans. ‘Als ik scoor, scoor ik in eigen doel’ zal hij gedacht hebben. Niet dat men vakbondsvoorzitters van veel schroomvalligheid moet verdenken, denk maar aan ‘notionele Rudy’. Erger nog, manmoedige Marc leek er zelfs fier op. Hij straalde zelfs een onmiskenbare ‘wie doet me wat?’ uit. En geef hem eens ongelijk Stef. Wie ongestraft wegkomt met ARCO komt met alles weg. En zo zal ook blijken.



Meteen buitelden politici van verontwaardiging over mekaar, met Egbert Lachaert op kop. Dat het niet netjes is wat de verrijkende vakbondsman daar probeert te fixen zal je me nooit horen ontkennen. Maar als er nu één bevolkingsgroep is die moet zwijgen over zelf opstappen en toch dikke vergoedingen cashen, dan zijn het wel politici. En de liberalen nog het hardst van allemaal!

Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout – altijd al de sloomste van de bende – had niet meteen door dat er zich fecaliën aan de knikker bevonden en feliciteerde de vakbondsbons uitgebreid, waarschijnlijk op het verkeerde been gezet door het frisse ACV-groen.

De inkt van de opinie van de van leer trekkende Lachaert was nog niet droog of het werd al wereldkundig dat ouwe Croo en Herr Siegfried zich aan de Ringelingschat der pensioensfondsen gelaafd hadden. Ouwe Croo viel als een doorgewinterd stuntman van zijn vergulde regency stoel. ‘Dat hij zich van geen kwaad bewust was’ en ‘hij zijn uittreksels van de bank nooit nakeek’. Eerlijk is eerlijk, dat hij die op tot op een paar duizend euro’s precies weet wat er elke maand op zijn rekening gestort wordt de eerste steen werpt!

Ik kijk trouwens zelf ook nooit naar mijn rekening, maar dat is enkel om ter vermijden in bittere tranen uit te barsten.

Waarde vogelaar Vanmol,

Omdat onbekommerd geluk met alle mogelijke middelen bestreden dient, poogt De Morgen ons onrustig te maken over een nakende vogelgriep-pandemie. O jee, als dat virus vleugels krijgt, zou het wel eens kunnen overwaaien. Je merkt: de journalistieke woordspelerij biedt al meteen tal van mogelijkheden.

De vraag die de krant opwerpt is: ‘Hoe hard moeten we bezorgd zijn over vogelgriep?’ Wel, Erwin, ik heb daar lang en diep over nagedacht – geheel tegen mijn gewoontes in. Gebaseerd op recente ervaringen met een pandemie gedurende de voorbije 3 jaren, denk ik de volgende inschatting te mogen maken.

Als experts straks verschijnen en ons verzekeren dat de vogelgriep ‘maar een griepje’ is, dan moeten we ons ernstig zorgen beginnen maken. Wanneer daarentegen de experts zeggen dat we vogelgriep ernstig moeten nemen en harde maatregelen invoeren zoals lockdowns, schoolsluitingen, horecasluitingen, zitverboden-op-bankjes-in-het-park, toiletinstructies bij tuinfeestjes en drones met warmtesensoren over bungalowparken, dàn mag je er gerust in zijn: dan is het écht niet meer dan een onbeduidend griepje.

Ik ben nu bezig met mijn theorie zelf te peer-reviewen, want als je daarvoor moet wachten op andere wetenschappers, kan het nog lang duren.

Beste kakelbonte kippige!

Je merkt aan alles dat de covid-pandemie tot op de draad versleten is. Nu de FBI komt vertellen dat het virus hoogstwaarschijnlijk uit een Chinees labo afkomstig is, heeft de laatste wap gelijk gekregen.

Hoog tijd voor een nieuwe dus! En waarom gewoon onze goeie eigen vogelgriep niet? Kiekens genoeg in dit land! Als die vogelgriep nog maar het effect heeft dat de kakel-gilde der kwekganzen die we ook journalisten noemen een maand zijn bek houdt, dan is dat al puur winst! Dat zou eens een maand leven zonder opgestoken vingertje betekenen. Eerst hadden we ‘dry january’, dan was het ‘tournee minérale’ met een hele maand lang – élke godganse dag – een donderpreek over alcohol. En nu in maart moeten we ons ‘vlezeke’ laten staan voor de ‘veggie challenge’.

Als die vogelgriep een beetje aantrekt en de persen stilvallen dan kunnen we misschien dra spreken over ‘april begin van betere tijden’, ‘laat mei gerust’, ‘moei juni’ en ‘ juli zaken niet.’ Stel u de hemelse rust voor!

Alles komt wel goed Stef. Met tijd en boterhammen, liefst met preparé!

Besfte Errrvfwin Fvvvanmol,

Het is dat ikzelf niet drink (ok, behalve dan wijnen, bieren of binnenlands gedistilleerd) of ik zou mij opwinden over de plannen van Frank ‘Waar-is-da-feestje’ Vandenbroucke om de verkoop van alcohol aan 16-17-jarigen te verbieden. Blijkbaar acht men 16-jarigen wel in staat om op evenwichtige wijze te kunnen oordelen over ingewikkelde binnenlandse politieke aangelegenheden en hen derhalve stemrecht te verlenen, maar hen laten beslissen om een pintje te drinken of niet, ho maar! Dat kunnen die kinders niet aan.

Hetzelfde geldt voor dat rare voorstel van Mathieu ‘ik-zit-hier-ook-maar-vanwege-onze-papa-en-mijn-broer’ Michel om online toegang tot porno onder de 18 te verbieden. Dus vuile politiek moeten ze al doorzien op 16, maar propere seksvideo’s niet? Daarbij, hoe gaan ze dat controleren? Met een leeftijdscheck? Hoe zit dat dan met de privacy? Zelf ben ik uiteraard een volslagen leek op het vlak van pornografie, maar is het niet raar dat ik mij eerst moet identificeren alvorens ik kan genieten van een Interracial Reverse Cowboy Triple Penetration Cream Pie Snowbal? Genant, hoor. Vooral omdat iedereen weet dat ik op dieet ben.

O, nog een vraagje, Erwin. Heb jij soms het autobrouwerij-syndroom? Dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt en je daardoor een te hoog promille kan hebben bij controle? Of dat je een brouwerij hebt in de auto? Zou ook kunnen.

Beste binge-bink!

Dat fascinerende fenomeen van het autobrouwerij-syndroom is mij niet onbekend. Ik heb het helaas niet onder de leden. Helaas, inderdaad. Want zelf beschikkend over een bescheiden brouwerij weet ik uit eerste hand dat brouwen veel werk is. Vooral afwassen en schoonmaken. Activiteiten die niet mijn jongensdromen vervulden, om het zacht uit te drukken. Hoe makkelijk zou het zijn moest mijn lichaam zomaar zelf alcohol produceren. Niemand zou ooit nog zeggen dat ik moet stoppen met zeiken!

Niet dat er zich geen andere merkwaardige fenomenen manifesteren in de tempel die ik mijn lichaam noem. Zo kan het al eens gebeuren dat de vrouwen in mijn nabijheid onverklaarbaar knap worden. Dat ik ineens alle wereldproblemen in drie zinnen kan oplossen. Dat ik op onverklaarbare wijze van mijn fiets geheven wordt of dat er plotsklaps een grindoprit mij in het aangezicht slaat. Vele malen heeft dit bloederige stigmata opgeleverd. Tekenen van een heiligenleven.

Ik hoor u tot hier bedenkelijk fronsen goede vriend, maar dat mijn echtgenote met grote regelmaat ‘JEZUS CHRISTUS!’ roept als ze mij ziet, kan ik niet anders interpreteren dan als bewijs.

Als halve heilige is de consumptie van pornografie iets dat niet tot mijn sacrale ingesteldheid behoort. Doch hierin ben ik vrij gerust. Tot een verbod komt het nooit. Daar zal onze premier wel een – komt ie – ‘stokje’ voor steken!

Tot in den draai, Evelynneke Dellai!