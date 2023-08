De pennenvriendjes ontdekken nauwelijks verholen nazisme op elk huwelijksfeest!

Je zal maar een arme pennenvriend zijn in een land vol rijkste inwoners ter wereld. Met de laatste munten uit je sok ternauwernood nog een krantenabonnement betalen, enkel en alleen om de Doorbraak lezers te onderhouden met dwaze commentaren erop. Helden zijn ze! Dat kan niet genoeg gezegd worden.

Ola, Don Erwin,

Investeer je nog niet in een groot vakantieresort in Teralfene? Zelf overweeg ik een gigantisch all-in hotel te starten, maar ik twijfel qua locatie nog tussen Belsele of Zemst. Je hebt het toch ook gelezen? Er komt een gigantische instroom van Zuid-Europese toeristen in België door de klimaatverandering! Zelfs Tui zegt het, volgens de gazet van Arrogantegem aan de Schelde.

Terzijde: ik weet niet heel zeker of Tui dat écht vindt, of dat de journalist bleef aandringen: ‘Denkt u niet dat er massa’s toeristen uit Zuid-Europa zullen komen? He? He? He? He? Denkt u niet? Ja, toch, he? He? Ja, he?’ Waarna de man van Tui even ‘mwoh’ mompelde, waarop de journalist: ‘IK WIST HET!’

Het gaat wat worden, Erwin. Al die Kretenzers en Maltezen en de ‘people from Ibiza’ die met propvolle chartervluchten naar ‘little Belgium’ komen om te genieten van dat typisch Belgische ‘dolce far troppo’. 14 dagen heerlijk stressen! Genieten van het uitzicht op het viaduct van Vilvoorde! Kijken naar steekincidenten aan de verlaten stations! Met eigen ogen zien hoe kinderdagverblijven gesloten worden! Afkeurende blikken beleven bij het betreden van een dorpscafé in het Waasland! Op huizensafari gaan en de ‘Big 5’ spotten: 1) het karrewiel in de gevel, 2) de ‘haag’ van stenen in een stalen kooi-constructie, 3) de pastoriewoning met disproportioneel grote poort die eigenlijk een kleine voordeur blijkt, 4) de witte doos die een villa herbergt, vermomd als kantoorgebouw 5) de zeldzaam geworden jaren ’70 bungalow.

Nu ik erover nadenk: best wel opwindend, zo’n vakantie in België. Maar één ding snap ik niet. Enerzijds gaan die allemaal naar hier komen door de klimaatverandering, en anderzijds warmt België ook 2 keer zo snel op als onze buurlanden? Moeten die Zuid-Europeanen het niet nog noordelijker gaan zoeken? Ik denk aan het zonnige Spitsbergen of het bruisende Ittoqqortoormiit in Groenland?

Yo Stef Durnos!

Het is niet verwonderlijk dat al dat volk naar hier komt. De Spanjolen plaatsen valse waarschuwingsborden op hun stranden. Daarmee willen ze op Mallorca de toeristen wegjagen. Simpele boerenkinkels zoals wij, en dan vooral jij, denken dan: ‘Maar léven ze daar niet van de toeristen? Dat is toch niet logisch?’ En dat is het ook niet, maar weet je wat ik denk? Dat onze zuidwaarts gevlogen politici daarginds uit balorigheid het Belgische model een beetje uitdragen.

Dat zo’n Spanjool dan zegt: ‘Onze toeristen wegjagen terwijl we van toeristen leven? Dat is toch niet logisch?’ En dat zo’n Tinne Van der Straeten dan antwoordt: ’Ik ga de vraag beantwoorden zoals ge ze stelt, he. Hoe onlogischer, hoe beter! Ik heb bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot te beperken alle CO2 neutrale energiebronnen gesloten en vervangen door CO2 brakende gascentrales. En iedereen vindt mij de bekwaamste minister van energie die er ooit geweest is.’

‘Jamaar’, zal de arme man stamelen, ‘Van lege stranden kan men toch niet eten?’ Waarop Zuhal Demir antwoordt: ‘Eten is heel belangrijk, je kan dat niet genoeg hebben. Daarom sluiten wij alle grote boerderijen en vervangen ze door oneetbare heide. Het is compleet onlogisch dus het werkt!’

‘Maar…maar…de toeristen zullen massaal hun reizen cancelen,’ stoot de verbouwereerde Mallorcaan vervolgens uit. ‘Cancelen daar weet ik alles van,’ zal Bart De Wever daarop antwoorden. ‘Wie cancelen zegt, zegt woke en ik heb een boek geschreven tegen woke. Het moet duidelijk zijn dat de N-VA een partij is die staat voor conservatie en traditie. Het Vlaamse kerngezin is heilig voor ons.’

‘Heel mooi, meneer De Wever’ knikt de getaande Mallorcaan dan instemmend. Waarop De Wever onverstoorbaar verder gaat: ‘Om dat te onderstrepen lopen wij met een pluim in ons gat alle pride-manifestaties van Europa af en delen we condooms uit waar iets recreatief met een hol en een leeuw gesuggereerd wordt. Geen kat die snapt waarmee wij bezig zijn. En zo is het goed. Politiek is er niet om te begrijpen. Politiek is er om van te houden.’

Waarde Evidentwin,

Veel du-uh nieuws de laatste tijd in de kranten. Je kent dat: van die krantenkoppen waarbij je je moet inhouden om niet luid en verbeten te roepen: ‘IK HAD HET TOCH GEZEGD!’

Neem nu het bericht dat de Belgische stroomproductie plots veel meer C02 uitstoot sinds sluiting kernreactoren. Du-Uh! En ook wel: No shit, Sherlock! Of voor de oudere één kijker: ‘Echt waar, Witse?!’

En dan deze: twee jaar na machtsovername door Taliban koestert geen enkele Afghaan nog hoop. Kapitein Nogalwiedes nog aan toe! Ik blijf mij verbijsterd de krantenkoppen herinneren van twee jaar geleden waarin men bijna lovend schreef over de nieuwe Taliban 2.0 die écht waar veel menslievender en vrouwvriendelijker zou zijn. Ik kan mij niet inhouden. Ik ga toch even roepen. ‘IK HAD HET TOCH GEZEGD!’

Gelukkig is er ook nog grappig nieuws. 10.000 Amerikanen willen hun naam veranderen in ‘Subway’ om levenslang gratis broodjes van deze keten te krijgen. Ik ga die mensen niet uitlachen, Erwin. En ik zou graag hebben dat je mij in het vervolg aanspreekt als ‘Double Whopper with Cheese Durnez’.

Hey big makker!

Volgens mij bevat het lessenpakket van de cursus journalistiek zeker en vast enkele uren ‘totaal uit de lucht vallen bij het vernemen van dingen die elk ander persoon ondertussen al lang zelf uitgevogeld had’. Ik herinner me ook nog goed dat men – terwijl mensen zich in doodsangst vastklampten aan de vleugels van opstijgende vliegtuigen – sprak over de oprukkende Taliban als waren het plotsklaps verlichte geesten met een niet onsympathiek project weliswaar op een zekere conservatieve leest geschoeid. Exotische geklede hipsterbaarden met een voorliefde voor vieren- en autodelen. De Taliban 2.0 laten we maar zeggen. Een beetje rechts-ig, maar belange zo rechts niet als Michel Sardou bijvoorbeeld. Want wat lezen we in de bedrukte pers? ‘Les lacs du Connemara’ is rechts!’

Dat zeg ik niet, dat zegt een Franse zangeres met een naam als een plakkerig aperitief, Juliette Armanet. Volgens de demoiselle is het chanson van Sardou zo nazistisch dat het Horst Wessellied er bang van is. ‘Terre Bûlée’ zingt Sardou als opener. Is dat geen referentie naar ‘de tactiek der verschroeide aarde’? Ok, dat was wel een dingetje van de Sovjets, de communisten dus, maar dat zwaaien met die servetten dat is toch je reinste gesublimeerde vendelzwaaierij?!

We moeten het niet verder gaan zoeken. Iets verderop springt ene Maureen poedelnaakt het meer in. Iedereen weet dat het vrouwelijk naakt een belangrijke plaats innam in de beeldcultuur van het Derde Rijk. Het moge duidelijk zijn, Michel is een weerzinwekkend creatuur. Sardou is dan ook niet voor niets Frans voor ‘Sardonis’.