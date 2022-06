De pennenvriendjes zitten op hete kolencentrales

Wie de kranten leest, denkt soms: veel zotter moet het niet worden. Maar dat is natuurlijk buiten pennenvriendjes Erwin en Stef gerekend.

Waarde OstradErwin,

Zomaar wat dingen voorspellen zonder enige basis, dat is mij te min. Daarom heb ik vanochtend de ingewanden van een jonge duif bestudeerd, koffiedik gelezen, numerieke analyses van willekeurige woorden gemaakt en de stand van de planeten bestudeerd. Derhalve kan ik dus nu met wetenschappelijke zekerheid zeggen dat we dit najaar weer te maken gaan krijgen met potsierlijke corona-regels.

Dinsdag was Steven Van Gucht bizar genoeg de luisteraars van Radio 1 nog aan het geruststellen. ‘Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen’, zei onze wereldkampioen oogknipperen.

Maar we weten allemaal dat Steven een olijk kapoentje is en deze uitspraak maar een afleidingsmanoeuvre. Nee, Erwin, we zullen er weer aan geloven. Ze gaan weer prikken met dat vaccin tegen tienduizend covid-varianten geleden. Die spuit waarvan we inmiddels ook weten dat ze geen enkel verschil maakt qua besmettingsgraad, en integendeel misschien juist doorbraakinfecties uitlokt. Maar toch moeten ze erin, die vaccins. Hoe booster, hoe woester! En waarom? Omdat ze er nog zoveel hebben liggen? Dat is toch geen argument. Die massa’s vaccin tegen de Mexicaanse griep van 2009 hebben we toch ook gewoon in de vuilnisbak gepleurd? Welaan dan! Laat het pleuren thans aanvangen!

Beste Stikstef,

Weet je wat ook gepleurd werd deze week? CO2! Je weet wel: koolstofdioxide. Het gas dat verantwoordelijk is voor zowel de klimaatsverandering als de proletariaatsverarming. Het befaamde ‘broei-en-vuller-van-de-staatskas-gas’. Geen enkele stof slaagt er in om zo vlot uw zuurverdiende kluiten over te hevelen naar bodemloze projecten waar fondsenslurpers zich mateloos laven. Op voorwaarde natuurlijk dat er genoeg paniek voorhanden is.

En die paniek wordt op de meest waanzinnige manieren opgedreven. Ik breng ter illustratie even een artikel van een paar jaar geleden in herinnering over een waarschuwing van de NASA. Ik verzin het niet. Volgens de ruimteflurken moeten we de CO2 beperken – Stef, hou u vast aan de takken van de bomen – om geen oorlog met de aliens uit te lokken! Ik weet niet of je dat weet Stef, ‘maar CO2, nen alien heeft dat nie gèren’ ( vrij naar Willy’s en Marietten ).

Wanneer aliens ons zouden bezoeken zouden ze namelijk behoorlijk uit hun hum zijn wanneer ze zien dat onze CO2 productie de diversiteit ondermijnt. Aliens – zoals iedereen die niet van deze wereld is – zien diversiteit namelijk als het allerhoogste goed. Maarrrr…zij zouden dwalen! Net als de NASA’s trouwens. Want wat is het nieuwste nieuws?

HET IS ALLEMAAL NIET ZO ERG!

Nadat men ons lange jaren met doembeelden, na de LEZ-zone na de CO2-taks, na een lawine van bemoeizucht en regelneverij, gevolgd door de debielste pestbelastingen heeft murw geslagen, komt men ons doodleuk vertellen ‘dat het allemaal niet zo erg is, dat het allemaal reuze meevalt.’ Gij se, panikeur!

Nadat men de CO2-neutrale kerncentrales sloot heeft men – om de CO2 te verminderen -gascentrales gezet. Dat die wél een boel CO2 uitstoten daar ligt alleen een kniesoor wakker van.



Maar wat blijkt? Dat gas kwam uit Poetinstan! En die ligt nu even in een héle slechte schuif bij het malle Westen. Dus is men nu overgeschakeld op massaal CO2-uitstotende kolencentrales. Iedere normale mens ligt nu van verbazing van zijn stoel. Niet de vaderlandsche pers! Gezagsgetrouwer dan een labrador met een speklap voor de neus schrijft die heel braaf dat het echt allemaal wel meevalt met wat CO2 meer! Het is steenkool. Dat is niet erg. Die perverse houtskool waarmee je viervoetige methaanverspreiders bakt op uw barbecue, die is erg!

Kort samengevat hebben we de kerncentrales (geen CO2) vervangen door gas (wel CO2). Maar omdat we gas (wel CO2) moeten kopen bij Poetin gaan we dat vervangen door steenkool (waanzinnig veel CO2). Het enige probleem is dat we steenkool (waanzinnig veel CO2) ook kopen bij Poetin.

Dat klinkt als waanzin en dat is het ook. Maar waanzin is nu eenmaal onze modus operandi.

Goede gedenazificeerde heer Molvan,

Op zoek naar een leuk uitje dit weekend? Waarom eens niet een tripje naar het mooie Kiev waar de grote vedettenparade weer rondgaat? Deze week was het de beurt aan Ben Stiller om wat nietszeggende clichés aan te bieden aan zijn collega-acteur Zelenski. Benieuwd wie er volgende keer allemaal komen. Dolly Parton? Dimitri Vegas? Scarlett Johansen? Fabrizio van ‘The Bachelor’? Eveline Dellai? Jo Vally? Ze zijn allemaal welkom op de grote vedettenparade in Oekraïne.

Op één voorwaarde: als ze maar niks bij zich hebben dat op enige wijze Russisch gerelateerd is. Want Zelenski en de Zijnen hebben strenge beperkingen opgelegd inzake Russische boeken en muziek. De zogenaamde operatie ‘derussificatie’. Nu wil ik niet vervelend doen, maar is dat wel verstandig? Tenslotte was Rusland bezig in Oekraïne met een operatie ‘denazificatie’. En dan is het maar de vraag of je boeken moet verbieden op het moment dat iemand je ‘nazi’ noemt. Ik meen mij boekverbrandingen te herinneren uit de tijd toen nazi’s nog echt nazi’s waren.

Overigens: bleef het ginder maar bij het verbieden van boeken en muziek. Ik hoor dat Oekraïne nog veel verder wil gaan. Tavernes mogen ook geen ‘Russisch ei’ meer op de kaart zetten. Alleen nog ‘Chicken Kiev’. En de zogenaamde ‘Spaanse Cravate’ is ook verboden, alleen maar omdat dat in Oost-Europa ‘Russisch neuken’ heet.

Kijk, ik begrijp dat het allemaal niet gemakkelijk is voor de ambitieuze komiek Zelenski, met al die vervelende ego’s van supersterren die de hele tijd je deur plat komen lopen, maar boeken en liedjes verbieden, dat is er los over. Bah.

Beste Orson Steffes,

Is het je ook al opgevallen dat er in de bezoeken aan Oekraïne een soort van watervalsysteem zit? Zelenski is een topacteur, dat staat buiten kijf. En die was er al. Toen kwam Poetin, ook een niet onverdienstelijke komiek. Daarna kwam Joe Biden. Oké, niet echt de top maar je verdraagt hem zoals je Gerard Depardieu verdraagt. Dan kwamen de b-filmacteurs van de EU langs. Totaal miscast, zo vlot als stop-motion animatie maar met genoeg pinten op nét verteerbaar.

En nu stapt Ben Stiller op de scene. De man die er in slaagde om een wereld-carrière uit te bouwen op basis van één enkele verbaasde gelaatsuitdrukking.

Wie zal de volgende bezoeker worden? Dolph Lundgren? Het Echt Aantwaarps Theater? Toneelgroep De Boelekes?!

Ze mogen stoppen met heel die oorlog in Oekraïne Stef, we hebben het beste gehad.

Beste cinefiele Vanmol,

Ik vond het bericht niet meteen terug in de Belgische kranten, maar ik las op diverse plekken over een interview dat zijne goedheiligheid Tom Hanks onlangs gaf aan de New York Times. Daar vertelde de gevierde filmgod dat hij die beroemde rol van een aidspatiënt in de film Philadelphia nu niet meer zou willen spelen. ‘Want heteroseksuele acteurs zouden geen homorollen moeten spelen‘, vindt hij nu. ‘Zulke rollen moeten vertolkt worden door homoseksuele acteurs.’

Beste Tom, het vak dat jij uitoefent heet actéren. Oei, moeilijk woord. Het betekent dat je ‘speelt’ dat je iets bent wat je niet noodzakelijk bent. Het is de essentie van je werk. Zo heb je in de film Big geacteerd dat je een jongetje van dertien jaar was, gevangen in het lichaam van een volwassen man. Had die rol dan niet moeten gespeeld worden door een hele grote en vroegrijpe jongen van dertien?

In Splash werd je verliefd op een zeemeermin. Nochtans werd die vertolkt door Daryl Hannah. Ik heb het even nagekeken en Daryl Hannah is zelf helemaal géén zeemeermin. Schandalig! In Forest Gump speelde je dan weer een man met een laag IQ. Nochtans lijk je mij iemand met meer dan doorsnee verstand. Waarom ontnam je een echte debiel die kans op een Oscar?

In Apollo 13 deed je je voor als astronaut Jim Lovell, wat geweldig beledigend moet geweest zijn voor de echte Jim Lovell die veel beter Jim Lovell zou geweest zijn, vermits jij niet Jim Lovell bent. En zo kunnen we nog even doorgaan. Je was zelfs Walt Disney in de film ‘Saving Mr. Banks’, terwijl jij helemaal geen pretparkimperium bestiert!

Acteren, beste Tom, dat betekent je inleven in iemand anders. Of dat nu een homoseksuele zeemeermin is, of een transastronaut met een laag IQ en een pretpark. ‘Voor het schreeuwen uit luid!’ zoals ze in het Engels zeggen.

Beste cinemaat,

Je kan van Tom Hanks zeggen wat je wil. Dat hij zo woke is als Martha Baltazar. Dat hij een ‘zure pee’ geworden is. Of dat hij zo’n aangenaam gezelschap is als Dirk Draulans die het over de ejaculatie van de rukmeeuw heeft. Dat kan allemaal wel kloppen, maar hij leeft wel naar zijn woord.

Tom Hanks past namelijk zijn rollen retroactief aan. Zo wordt hij stilaan de idioot die hij speelde in Forrest Gump om enkel een beschilderde volleybal over te houden als vriend.

‘Wie het heden beheerst, beheerst het verleden’, zo begint 1984 van George Orwell.

Tom Hanks kent zijn klassiekers.

Tot volgende week, goed van de eerste take!