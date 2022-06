De politieke verkleutering en de woke verklotering

De koninklijke koekendoosfamilie is op retraite in Congo. Het land waar de betovergrootnonkel van Fluppe I op de rubberplantages, zonder rubbertje, het vrouwelijk schoon royaal in de golf van bengeile rondleidde. Waar nonkel Leopold II de luiwammes’ de handjes afkapte met de koninklijke bijl. Het land waar de Van Saksen-Coburgs hun fortuin bijeen roofden. Koninklijke spijtoptanten De Vivaldi-regering heeft de koning opgedragen om, na zijn spijt, nu ook zijn diepste spijt te betuigen. Enkel spijt want bij excuses loopt het…

De koninklijke koekendoosfamilie is op retraite in Congo. Het land waar de betovergrootnonkel van Fluppe I op de rubberplantages, zonder rubbertje, het vrouwelijk schoon royaal in de golf van bengeile rondleidde. Waar nonkel Leopold II de luiwammes’ de handjes afkapte met de koninklijke bijl. Het land waar de Van Saksen-Coburgs hun fortuin bijeen roofden.

Koninklijke spijtoptanten

De Vivaldi-regering heeft de koning opgedragen om, na zijn spijt, nu ook zijn diepste spijt te betuigen. Enkel spijt want bij excuses loopt het land het risico een boete in de vorm van herstelbetalingen te moeten betalen.

Als spijtoptant krijgt Vivaldi geen boete of straf, maar een dansje van schaars geklede vrouwen, mannen – en alle andere genderversies – in strorokjes. Ik snap het niet goed. Ik heb een flitsboete gekregen. Ik heb mijn spijt, ja zelfs mijn diepste spijt betuigd en geen, vooral geen excuses aangeboden. Maar Vincent Van Quickenborne kende geen genade, te snel rijden is betalen, spijt of niet, excuses of niet.

Blijf in uw kot

In zijn schoolmeesterlijke speech aan de Congolese natie heeft de koning der Walen en Brusselaars, de Congolezen op een beleefde manier verwijten van corruptie, wanbeleid en wandaden naar het hoofd geslingerd. De Congolezen applaudisseerden lachend als breedsmoelkikkers en slikten de banbliksems door met miljoenen euro’s aan ontwikkelingssteun. Leuke uitstap. Fluppe mocht een rondje paternalistisch humiliëren, betaald met belastinggeld van ons zweet. Blijf de volgende keer in uw kot en geef ons een korting op onze energiefactuur.

Valse empathie

Terwijl wij jaarlijks +/- 100 miljoen euro ontwikkelingssamenwerking storten op de rekening van de Congolezen om te pierewaaien, stal voormalige Congolese president Joseph Kabila, net voor hij vertrok, 120 miljoen euro uit de Congolese staatskas. De Chinezen kochten de kobalt- en goudmijnen op, en lieten hun smeergeld rijkelijk in de zakken van de kroeselite in maatpak vloeien.

Naar verluidt betaalden de rijst degusterende amandelogen 27 miljoen euro smeergeld en vullen de communisten hun zakken met roofbouw op ’s lands grondstoffenvoorraad. Wanneer je als land je economische troeven verkoopt voor een appel en een ei, corruptie welig laat tieren en je de ene president na de andere de staatskas laat leegroven, moet je niet komen bedelen naar steun, en mogen wij niet zo dom zijn om ze geld te geven. Wanneer stoppen wij met dergelijke belachelijk gedrag van valse empathie voor schijndictaturen en hun klootjespolitici.

Parlementair snoepreisje

Na de koninklijke meute gevolgd door 400 journalisten wil deze zomer de parlementaire Congocommissie media-aandacht gaan zoeken tijdens een woke snoepreisje naar Congo, Rwanda en Burundi. Op onze kosten uiteraard. Je wil toch niet hebben dat die sukkelaars van parlementsleden dat moeten betalen van het exorbitante vakantiegeld dat net hun spaarrekening deed ontploffen.

Ze zullen daar niet te voet naar toe trekken of met de zeilboot, maar met een verouderd regeringsvliegtuig dat tijdens zijn vlucht heen en terug meer CO2 uitstoot dan de gascentrales van Tinne Van der Straeten. Groene hypocrieten. Wouter Devriendt, de groene voorzitter van de commissie, geilt op Belgische herstelbetalingen voor de drie melanine-staten. De obsessie van groenen om anderskleurigen te pluimstrijken en hen ons zuurverdiend belastinggeld toe te stoppen is mensonterend en zeker al in deze tijden van inflatie, dalende koopkracht en exploderende energieprijzen.

Groene rumspringa

De Waalse Groenen jagen op de stemmen van politiek naïeve jongeren die in 2019 als groene electorale kindsoldaten meeliepen in de spijbelmarsen van Anuna Matata. Ze willen deze inmiddels post-adolescenten, een zuip, spuit en slikpremie van 30.000 euro geven. Ze noemen het eufemistisch ‘universele solidariteitskapitaal.’

Daaraan gekoppeld krijgen ze het recht op een sabbatjaar. Een jaartje congés payés om een wereldreis te maken. Lurkend aan universele wietsaffies, en slurpend aan wijnen en bieren van fairtrade hypocrieten 30.000 euro belastinggeld door de molen draaien. Een jaartje Tomorrowland op de kosten van de belastingbetaler. Pfiew. Ik ben te vroeg geboren!

Het voorstel is het ECOLO-equivalent van de rumspringa bij de Amish. Deze orthodoxe sekte ziet het als een overgangsritueel naar volwassenheid, een laatste keer alles losgooien. Een vrijgezellenfeest, maar dan een jaar lang. Logisch eigenlijk dat er gelijkenissen zijn tussen een radicaal pacifistische achterlijke sekte, zoals het Amishgenootschap, en de Belgische kumbayaknuffelaars van de groene klimaatkerk.

De verklotering van de politiek

De groenen zijn niet alleen, want heel politiek Wallonië heeft Sinterklaas de lucht ingestuurd om helikoptergeld uit te strooien. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil een ‘jeugdkapitaal’ van 25.000 euro voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Les Engagés, pleit voor een maandelijks participatie-inkomen van 600 euro voor iedereen boven de 18 jaar. PS-voorzitter Paul Magnette wil alle jongeren een basisinkomen geven. Tenslotte voert de PTB gesprekken met Sinterklaas en de Kerstman om te bekijken hoe ze dit kunnen overtreffen.

Zouden we niet beter stoppen met het geld van de begroting 2030 nu al uit te geven en onze jongeren een stabiele toekomst van lage schuld en begrotingen in evenwicht bezorgen. Zouden we niet beter zorgen voor een stabiel economisch klimaat, dalende inflatie, stijgende koopkracht en gezonde leefomstandigheden i.p.v. stemmen te kopen met de belastingen van onze kleinkinderen. Dit is geen verkleutering van de politiek maar de verklotering van België.

