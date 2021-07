De Raad van Europa dwingt gratieverlening af in Spanje

Nu al maakt 21 juni 2021 deel uit van de politieke geschiedenis van Catalonië. De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde 's ochtends in Barcelona aan dat de dag daarop, de 22ste dus, gratie zou worden afgekondigd voor de 9 mensen die in het ‘referendumproces’ tot gevangenisstraffen van 9 tot 13 jaar waren veroordeeld. De middag van de 21ste keurde de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een resolutie goed tegen Spanje, vanwege de manier waarop dit land Catalaanse onafhankelijkheidsactivisten…

Nu al maakt 21 juni 2021 deel uit van de politieke geschiedenis van Catalonië. De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde ’s ochtends in Barcelona aan dat de dag daarop, de 22ste dus, gratie zou worden afgekondigd voor de 9 mensen die in het ‘referendumproces’ tot gevangenisstraffen van 9 tot 13 jaar waren veroordeeld.

De middag van de 21ste keurde de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een resolutie goed tegen Spanje, vanwege de manier waarop dit land Catalaanse onafhankelijkheidsactivisten behandelt.

Repressiemachines

De Spaanse socialisten hebben iedereen onder druk gezet om de aanhoudingsbevelen tegen de Catalaanse ballingen te handhaven. Ze wilden de parketten blijven gebruiken als repressiemachines, en zelfs de Raad van Europa onder druk zetten om de resolutie van de 21ste juli te verwerpen.

In het pro-onafhankelijkheidskamp spreekt voormalig vicepresident Junqueras van een ‘triomf’ voor de onafhankelijkheidsbeweging bij het afdwingen van deze gratie. President Puigdemont hekelt de opkomst van een ‘geest van het Lyceum’ die zou ingaan tegen die van 1 oktober, datum van het referendum.

Herinner u dat door het Lyceumbesluit politieke gevangenen, als ze eenmaal gratie hebben gekregen, hun rechten verbeurd zien en dat zij net als duizenden Catalaanse burgers, zeer harde economische sancties zullen ondergaan die veel gezinnen dreigen te ruïneren, via de Rekenkamer enzovoort.

In ieder geval worden de komende twee jaar cruciaal voor de onafhankelijkheidsbeweging. Het feit dat Sanchez in bepalingen van het Lyceumbesluit opnieuw beide voorwaarden van de independentisten – amnestie en zelfbeschikking – verwierp, betekent dat de activisten nu twee jaar de tijd hebben voor het organiseren van een nieuwe gooi naar onafhankelijkheid.

De echte reden voor de gratie

Vast staat zeker dat de ‘grootmoedigheid’ van Sánchez er kwam onder druk van de wetenschap dat, voor zover bekend, 80% van de socialistische leden van de Assemblee van de Raad van Europa zouden stemmen voor het rapport dat daar voorlag. Het was ingediend door de Letse socialist Boriss Cilevic, de opsteller ervan. Dat rapport is uitgesproken kritisch voor de Spaanse Staat, vanwege het vervolgen van de indepentistische leiders die in ballingschap gingen, en het opsluiten en vervolgen van hooggeplaatste functionarissen van de Catalaanse regering, waaronder hun voorzitter Quim Torra.

De goedgekeurde tekst roept de Spaanse autoriteiten op de gevangenen onmiddellijk vrij te laten en hun misdaden van rebellie en opruiing om te zetten. Bovendien spoort het haar aan te overwegen om de uitleveringsprocedures tegen Catalaanse politici die in het buitenland wonen, te staken. Het rapport werd finaal goedgekeurd met 70 stemmen voor, 28 tegen bij 12 onthoudingen.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Wat de advocaten van de Spaanse Staat in de dertig pagina’s van Boriss Cilevic’ rapport echt zorgen baart, zijn vier pagina’s met jurisprudentie inzake eerdere gevallen. Die zouden een veroordeling van de Spaanse Staat rechtvaardigen voor schending van een aantal fundamentele rechten van de Catalaanse gevangenen. Cilevic stelt duidelijk dat het aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet toekomen om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar, en te oordelen over de klachten van de gevangenen, die intussen al bij het Hof binnenliepen.

Het Hof van Straatsburg valt organisch onder de Raad van Europa. Daarnaast mogen we niet vergeten dat van 2016 tot 2018 Boriss Cilevic zelf voorzitter was van de Commissie voor de verkiezing van EVRM-rechters. Hij kent zowel de werking van de instelling als de jurisprudentie van de rechtbank dus heel goed. De argumenten die het rapport aanvoert, en waarover het EHRM zou moeten oordelen, lijken zeker vanuit juridisch oogpunt moeilijk aanvechtbaar.

Wraak

Na dit nieuwe rapport, samen met dat van VN-rapporteur F. de Varennes vorig jaar, lijken de zaken er erg duister voor te staan voor de Spaanse politici en rechters met hun obsessie voor wraak – is er een betere term voor? – op de Catalaanse independentisten. De advocaten van de Spaanse Staat krijgen het erg moeilijk als zij willen doorgaan met een verhaal dat niets uit te staan heeft met de normale werking van een rechtsstaat.

Argumenten pro referendum

Daarnaast stelt VN-rapporteur Alfred de Zayas, expert internationaal recht, dat volgens de Spaanse grondwet een referendum over zelfbeschikking grondwettelijk is, en hij geeft volgende argumenten:

– Artikel 1.2 van het Handvest van de Verenigde Naties erkent het recht van volkeren op zelfbeschikking.

– Internationaal recht prevaleert boven Spaans recht, zoals erkend door de Spaanse grondwet zelf in de artikelen 10.2 en 96.

Aangezien het Handvest van de Verenigde Naties door Spanje is geratificeerd, is het referendum over zelfbeschikking grondwettelijk. De Zayas voegt daaraan toe dat het recht op zelfbeschikking ius cogens is. Het ontkracht ook de argumenten van veel Spaanse juristen die volhouden dat het recht op zelfbeschikking alleen van toepassing is in een context van dekolonisatie. Er is dan ook geen juridische belemmering voor de Spaanse regering om een referendum over zelfbeschikking voor Catalonië te accepteren.

Conclusie

Sánchez zal het heel moeilijk krijgen om de Catalanen ervan te overtuigen dat zijn handelwijze behoorlijk is. De gratieverlening zal de Catalaanse kwestie niet oplossen. Ook zal ze geen eind maken aan de ontwikkelingsgang naar onafhankelijkheid. Evenmin heeft de actie van het Rekenhof miljoenen euro’s geëist van wie dan ook in de Catalaanse regering op 9 november en 1 oktober. De meerderheid van de Catalaanse bevolking eist amnestie en recht op zelfbeschikking,. Ze zal vechten om dit op vreedzame en democratische manier mogelijk te maken.