De scheiding der machten en de verdwenen waakhond

De scheiding der machten (trias politica) is een oud begrip, dat tot voor de opvattingen van Montesquieu in zijn welbekende werk ‘L’esprit des lois’ (1748) niet veel meer was dan een retorische figuur. Sinds Montesquieu is er echter veel veranderd in positieve zin. Maar de laatste tijd gaat er ook steeds meer verloren…

De traditionele opvatting

Men noemt de scheiding der machten als een retorische figuur vaak de ‘traditionele opvatting’. Die werd gebruikt om de belangen van de rechterlijke macht te verdedigen ten opzichte van de wetgevende- en/of uitvoerende macht, maar soms ook om de rechters te bekritiseren.

De rechterlijke macht probeert om immuniteit te bekomen tegen kritieken over de (on)afhankelijkheid van haar macht en de gevolgen daarvan voor de scheiding der machten. De uitvoerende- en wetgevende macht beschuldigen de rechters dan weer van een te grote wetgevende functie. Dat is ook vandaag een actueel punt van discussie. Activistische rechters vormen een probleem in onze huidige samenleving.

Volgens de traditionele opvatting is de volledige staatsmacht verdeeld in drie afzonderlijke delen. Dit zijn de wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke macht. Er bestaat volgens traditionalisten geen systeem van checks and balances, waarbij de drie componenten samenwerken. Elke component heeft zijn eigen afzonderlijke bevoegdheden en elke minieme overschrijding van die bevoegdheden volstaat om van een schending van het principe van de scheiding der machten te spreken.

De klassieke opvatting van Montesquieu

De traditionele opvatting is niet te realiseren in de praktijk. Het is immers onmogelijk om een efficiënt staatsbestel te hebben als er geen enkele beïnvloeding van de machten ten opzichte van elkaar mag zijn. Het systeem van Montesquieu daarentegen is een veel realistischere weergave van de huidige situatie. Toch komt het niet volledig overeen met de realiteit.

Montesquieu verdeelde de staatsmacht in drie functies: de wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke macht. Volgens hem is de wetgevende macht superieur. Dat komt omdat de wetgevende macht bepaalt welke regels de uitvoerende macht moet uitvoeren en welke regels de rechterlijke macht moet toepassen. In de opvattingen van Montesquieu is er wel plaats voor een systeem van checks and balances. Daarmee bedoelt hij dat de drie componenten met elkaar moeten samenwerken en dat er dus van een strikte scheiding van de machten geen sprake is. Bovendien moet elk deel ervoor zorgen dat de andere delen hun bevoegdheden niet te buiten gaan.

Twee belangrijke principes

Ten eerste mogen volgens Montesquieu de verschillende onderdelen van de staatsmacht niet toebehoren aan één hetzelfde orgaan of aan één persoon. Montesquieu was immers één van de grootste Verlichtingsdenkers. In die periode stonden de bevordering van wetenschap, de scheiding tussen kerk en staat en het intellectuele denken centraal.

Daarnaast moet de wetgevende macht volgens de Verlichtingsdenker bestaan uit drie deelorganen. Die deelorganen moeten de bourgeoisie, de aristocratie en de monarch vertegenwoordigen. Op die manier zouden er geldende wetten komen als compromis tussen alle tegengestelde belangen die in het maatschappelijk debat sterk aanwezig zijn.

En vandaag?

Montesquieu beschouwde de politieke organisatie van Engeland als het dichtst bij zijn ideale systeem. Het vermeed niet enkel dat alle macht zou behoren aan éénzelfde orgaan, maar het zorgde daarnaast ook dat in de wetgevende macht zelf drie suborganen te vinden waren. Zo kent Engeland de ‘House of Lords’, die vooral de adel vertegenwoordigt en de ‘House of Commons’ voor de bourgeoisie en de monarch.

In zekere mate geldt de trias politica van Montesquieu ook in België. De wetgevende macht komt overeen met ons parlement, de uitvoerende macht met de regering en de rechterlijke macht met de hoven en rechtbanken. Het parlement is bovendien onderverdeeld in twee kamers: de kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat.

Checks and balances

Ook het systeem van ‘checks and balances is actueel’. Zo zijn de verschillende machten verantwoording verschuldigd. De uitvoerende macht moet zich verantwoorden tegenover de wetgevende macht. De wetgevende macht is verantwoording verschuldigd aan de burgers en kan via verkiezingen afgestraft worden.

De rechterlijke macht controleert vervolgens de uitvoering van wetten en regelgeving, en arbitreert bij conflicten tussen de machten. De rechterlijke macht zelf zou volgens de grondprincipes van de Trias kunnen gecontroleerd worden door middel van openbaarheid van zittingen, openbaarheid van uitspraken, goed klachtrecht en zicht op belangenverstrengeling. In de praktijk wordt de rechterlijke macht gecontroleerd door de uitvoerende macht die rechterlijke macht organiseert, de nodige infrastructuur en middelen ter beschikking stelt.

De verdwenen waakhond

In onze huidige samenleving is er vaak sprake van een ‘vierde staatsmacht’ of ‘schaduwmacht’: de media die als ‘klokkenluider’ functioneren. Zowel de uitvoerende macht als de wetgevende macht zijn afhankelijk van de pers om aan het volk mee te delen wat de politici doen.

De relatie met de pers en de wijze waarop een politicus en zijn partij ‘overkomen’ is een van de belangrijkste factoren voor het succes van de politicus en zijn partij. Journalisten zijn niet langer een neutrale factor die nieuws met enige distantie verslaan. Ze interpreteren meer dan vroeger en willen zelf politieke ontwikkelingen beïnvloeden.

Het moge duidelijk zijn dat de media dus een belangrijke functie vervullen in ons Belgisch staatsbestel. Toch zijn de kritische stemmen vaak niet prominent aanwezig. Meeheulen met de politieke meerderheid voor persoonlijk gewin blijkt wellicht gemakkelijker.