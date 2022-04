De aprilvis van De Sutter: weeral een politiek mandaat erbij

Het bericht leek wel een flauwe grap omdat het bekend werd op 1 april. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zou bij Bpost en Proximus een nieuw mandaat bij de raden van bestuur willen creëren, die haar rechtstreeks over het reilen en zeilen van beide zou inlichten. Die informant zou ook de directiecolleges mogen bijwonen en De Sutter informeren om te zien of alles wel verloopt volgens de afspraken die tussen de regeringspartners gemaakt zijn. Nog een politiek benoemd…

Die informant zou ook de directiecolleges mogen bijwonen en De Sutter informeren om te zien of alles wel verloopt volgens de afspraken die tussen de regeringspartners gemaakt zijn. Nog een politiek benoemd mandaat erbij. Op één min of meer komt het blijkbaar niet meer aan. Was het niet Groen die anders aan politiek wou gaan doen?

Comeback

Als De Sutter haar zin krijgt, zou dat een spectaculaire comeback betekenen van de regeringscommissarissen die in 2016 afgeschaft zijn door… Alexander De Croo (Open Vld), toen die als minister voor Overheidsbedrijven bevoegd was. Men kan zich moeilijk voorstellen dat hij nu als premier opgetogen is met het voornemen van De Sutter. Zijn partij liet dan ook meteen weten zich niet te kunnen vinden in de demarche van de groene minister. Het zegt veel over de communicatie en samenhang binnen Vivaldi.

Het is op zijn zachts gezegd een zeer bevreemdende demarche van de ecologische vicepremier. De raden van bestuur van de overheidsbedrijven zijn immers al voor een grootste deel politiek bepaald. Ook de ‘onafhankelijke’ leden maken geen kans zonder een hoofdknik van de partijen. De voorzitters van de raad van bestuur dragen een gekend politiek label en zijn verondersteld de regering te briefen.

Bpost en Proximus zijn beiden beursgenoteerd. Als een minister bij hen een ‘spion’ wil installeren, is dat niet bepaald positief voor de reputatie en het imago van de bedrijven. Want dan lijkt het dat de politiek zich opnieuw actief wil gaan bemoeien met het beheer van post- en telecommunicatie in België.

Back to the future

Naar verluidt was De Sutter boos omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de verkoop van krantenzaken door Bpost aan het gokbedrijf Golden Palace. In ieder geval getuigt haar demarche niet meteen van veel vertrouwen in de manier waarop Bpost en Proximus gerund worden. Daar is waarschijnlijk veel op aan te merken, maar is het de taak van een minister om zich hiermee bemoeien?

Back to the future dus. Het lijkt wel dat De Sutter weer naar de tijd van RTT en de Post wil, toen die nog verlamd waren door een loodzware druk van de politiek die van overheidsbedrijven in de eerste plaats instrumenten van tewerkstelling wilden maken waaraan de belangen van de consument ondergeschikt waren. Van Paula ‘Post’ D’hondt wist iedereen dat je bij haar moest zijn om een job te vinden.

Sinds die tijd is er wel veel veranderd. Of toch niet? De bedrijven mogen dan wel op de beurs prijken en efficiënter zijn dan vroeger, maar de essentie is toch nog altijd dat de Belgische Staat in beide een meerderheidsaandeel heeft.

Dividendenstroom

En waarom eigenlijk? Een redelijk argument daarvoor bestaat niet meer. De Sutter zou zich beter neerleggen bij een evidentie: de overheid moet zich niet bezig houden met postbedeling en telefonie. De enige reden dat dit nog gebeurt is dat de Staat profiteert van een grote dividendenstroom, die natuurlijk volledig zou verdwijnen bij privatisering. En dat financieel belang maakt elk politiek debat daarover taboe. Terwijl het toch wel een interessante vraag is of de staat zich met de organisatie van post en telefoon moet bezighouden…

Daarbij komt dat de minister van Overheidsbedrijven bovendien ook de andere spelers op het veld moet controleren. Als belanghebbende aandeelhouder van één betrokken bedrijf is dat eigenlijk een onhoudbare positie. De Sutter, die een partij vertegenwoordigt die graag beweert de consument te verdedigen, zou zich openlijk kunnen afvragen of het niet beter zou zijn om Proximus en Bpost volledig aan de private sector over te laten.

Hoge tarieven dankzij old-school staatsinterventie

Nergens liggen de tarieven van telecommunicatie hoger dan in België. Iedereen weet dat dit te wijten is aan de geprivilegieerde positie van Proximus, die de markt beheerst en daardoor vervalst, hoge prijzen hanteert en de concurrentie toelaat ook teveel aan te rekenen.

Het gepolitiseerde karakter en de lobbywerking van Proximus heeft er voor gezorgd dat België nooit geijverd heeft voor een Europese telecomwetgeving die de inkomsten voor de Belgische telecomgigant zou verminderen. Daarom betalen wij nog altijd heel veel geld als we naar een gsm-nummer bellen in de Europese Unie, wat onbegrijpelijk is in 2022. In die onaanvaardbare aanrekeningen verandering brengen, had de eerste ambitie van De Sutter moeten zijn.

Het is vreemd dat zij die wil niet heeft en teruggrijpt op oude methodes. Tot nu ging zij dank zij haar intelligentie toon en communicatie door als de sterkhouder van Groen binnen de regering. Dat was mede te wijten aan het feit dat ze nog nooit echt belangrijke beslissingen heeft moeten nemen. Nu dat wel het geval is, pakt ze uit met een wel heel betwistbaar voorstel. Het stemt daarbij tot nadenken dat de enige partij die haar steunde de PS was. Daarvan is de controledrang en beperkte liefde voor het privé-initiatief genoegzaam bekend.

Zien we nu de ware ideologische voorkeuren van De Sutter en haar partij Groen naar boven komen? Zijn die misschien onder invloed van Ecolo gewonnen voor old-school overheidsinterventie? Daar zou zij beter snel duidelijkheid over verschaffen. Nu lijkt ze haar reputatie van bedachtzame politica door een ondoordachte beslissing te grabbel te gooien…