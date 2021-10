De slachtoffermaatschappij

Aandacht is niet het enige voordeel overigens. Het slachtoffer krijgt ook een zekere immuniteit voor kritiek. Kritiek op slachtoffers, of die nu terecht is of niet, getuigt in de ogen van de gekwetste namelijk van een schofterigheid die het slachtoffer schijnbaar nog tot een groter slachtoffer maakt. Dat zet dus een infernaal perpetuum mobile in gang van gekwetstheid. Het Rad van Onfortuin. De criticus is dan een racist, misogynist, antigenderfluïdist , anti-vaxxer en — vermoedelijk het ergste van al — de gevreesde cis-genderman. Schrappen wat niet past.

Ik lees in de krant dat het proces tegen Bart De Pauw is begonnen. Maar dat wist u natuurlijk al. Er zal langer gepleit worden dan over moord, kopte Het Laatste Nieuws. Dat zet meteen de dingen in perspectief. Het legt ook bloot hoe hysterie tegenwoordig de maatschappij, de pers, de sociale media, de politiek en ons leven regeert. Hysterie, van hystera — het Grieks voor baarmoeder, ja ja — gekoppeld aan het oprukkende slachtofferisme is dé maatschappelijke trend van de afgelopen tien jaar. De aanhangers ervan worden alsmaar talrijker. Wie zich als slachtoffer identificeert, krijgt namelijk het grootste cadeau dat er tegenwoordig blijkbaar te rapen valt: aandacht.

Heeft Bart De Pauw iemand vermoord? Nee. Heeft Bart De Pauw iemand verkracht? Nee. Is Bart De Pauw een vetzak? Vast wel. Net zoals 90% van de mannen, soms, af en toe, in het diepst hunner gedachten. ’t Is goed in eigen broek te kijken, ’s avonds voor het slapen gaan. Wat heeft Bart De Pauw dan wel gedaan? Onoorbare voorstellen per sms afgeleverd bij de slachtoffers. Excessief veel sms’en, dat zeker.

Dat dat problematisch gedrag is van een geil goudhaantje dat zich prijsstier waant lijkt me ook als een — eh — paal boven water te staan. Dat dat vervelend was voor de ontvangers ook. Niets dat een welgemikte djoef op zijn muil — old style en uiteraard bij wijze van spreken — door vriend of vader niet had kunnen verhelpen. De wonderen der moderne techniek laten je bovendien ook toe om zo’n vervelende mensen op je telefoon te blokkeren. Het is een zegen. Ik doe dat wel eens op Facebook met onbeleefde eikels en zageventen.

Hang naar aandacht

De hang naar een rolletje in één van De Pauws reeksen en de daarbij behorende aandacht — kijk daar is die aandacht weer — bleken voor velen echter sterker dan de technologische reflex om de zender van de berichten te blokkeren en te herleiden tot wat hij was: een man van Melle die wel kon proberen te zenden, maar wiens sms’en steriel op de rotsen zouden vallen.

Dat legt dan weer een ander probleem bloot: het schrijnende gebrek aan weerbaarheid van sommigen (m/v/x, etc.) die geen weerwerk durven te bieden wanneer hun grenzen volgens hen worden overschreden. Dat nog gekoppeld aan het feit dat persoonlijke confrontaties alsmaar meer uit de weg worden gegaan en de instanties het dan maar moeten oplossen. Assertiviteit kan aangeleerd worden. We moeten ons ervoor hoeden dat we niet iedereen voortdurend tot slachtoffer bombarderen, want dan is er uiteindelijk niemand nog slachtoffer.

Is er dan geen probleem met het gedrag van sommige mannen? Zeer zeker wel. Elke dag worden er in België gemiddeld 8,5 verkrachtingen gemeld. Eén op de vijf vrouwen zegt ooit verkracht te zijn geweest. Dat zijn ontstellende cijfers die enorm veel leed verbergen. Vaak wordt er niet eens klacht ingediend omdat het slachtoffer zich schaamt of omdat ze denkt dat het toch niets uithaalt. Dat zijn zeer ernstige zaken die meer aandacht verdienen dan dit proces waarbij dus langer wordt gepleit dan bij moord- en verkrachtingszaken. In België wordt maar liefst een onzalige 50,21 procent van de verkrachtingsdossiers geseponeerd. Maar dit sms-proces niet. Kwestie van prioriteiten.