De spiegel van Zelenski

Om 14u spreekt de Oekraïense president Zelenski de Kamer van Volksvertegenwoordigers toe. Na het Amerikaanse Congres, de Franse Assemblée Nationale en vele andere parlementaire organen, konden we als diplomatiek mondiaal knooppunt en als gastheren van NAVO en EU niet achterblijven, vond ik. Mijn oproep viel niet in dovemansoren en de Kamer nodigde de Oekraïense president uit.

WO III

Het Westen ligt momenteel wakker van de Russische invasie in Oekraïne en de gevolgen hiervan. Terecht. De torenhoge inflatie en aanhoudende geopolitieke instabiliteit zijn zorgwekkend. De 4 (!) miljoen vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, baren grote zorgen. De beelden van de allesverwoestende bombardementen herinneren ons aan WOII. De dreiging van een nieuwe Wereldoorlog is plots tastbaar en reëel.

Wegkijkgedrag

‘Hoe is het zover kunnen komen?’ vragen velen zich af. Wel, omdat we het zover hebben láten komen. We betalen nu de prijs voor decennialang wegkijkgedrag. We keken weg van de Russische inval in onze bevriende natie Georgië in 2008. We keken weg van de inval in de Krim en de Donbas in 2014. We keken weg van de Russische chemische wapens in Aleppo. We deden of onze neus bloedde toen de MH17 uit de lucht werd geschoten met 300 dode westerlingen tot gevolg.

Keer op keer lieten we Poetin de rode lijn overschrijden en verleggen. De Russische beer rook onze angst en ging een stap verder. Ook nu weigert het Westen een rode lijn te trekken. Chloorbommen op Oekraïense kindercrèches? Gifgasraketten op ziekenhuizen? Een nucleair wapen op Kiev? ‘We zullen het eens bekijken.’ stelt het Westers leiderschap. Poetin lacht met zoveel lafheid.

Kumbaya

Het Westen keek niet enkel weg, neen, we namen ook rampzalige beslissingen. Was het uit naïviteit, uit hebzucht of uit domheid dat we volledig energie-afhankelijk werden van Rusland? Dat we zoveel strategische sectoren verloren? Dat we de welvaartsstaat uitbouwden tot een toren van Babylon en onze veiligheid afbouwden? Dat we onze defensie verwaarloosden en onze militairen uitlachten? Dat we ‘wir schaffen das’-gewijs onze grenzen openstelden en nog een ‘kumbaya’-kampliedje zongen?

‘Als je je dekking laat zakken, krijg je slaag.’ weet elke bokser. We hebben onze dekking laten zakken en nu krijgen we het pak slaag van ons leven.

En België?

In België zitten we in een extreem delicate situatie met het Europees inflatierecord, een compleet gefaald energiebeleid, een desastreuze begroting, een kapot bespaard leger, een naïef-links verwelkomingsbeleid, een institutionele puinhoop en een door sociale zekerheid verwende, maar malcontente bevolking met een regering zonder draagvlak noch electoraal gewicht. We leven boven onze stand en onze leiders krijgen geen knopen meer doorgehakt uit schrik voor de volgende verkiezingen.

Pijnlijke spiegel

President Zelenski heeft de reputatie opgebouwd om zijn parlementair publiek in het Westen een spiegel voor te houden. Dat hij dat vooral doet. Dat hij ons allen maar eens een spiegel voorhoudt. Opdat de sense of urgency ontstaat dat het zo niet verder kan. Dat we terug weerbaar moeten worden. Dat de speeltijd voorbij is. Op alle vlakken. Gedaan met het pappen en nathouden. Tijd voor actie.

