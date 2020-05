De Sportstudio, meer dan een sportclub

Ze gaf tot vorig jaar les als co-teacher aan dove en slechthorende kinderen in Antwerpen en Brussel. In juni 2019 opende ze haar eigen sportclub, genaamd DE SPORTSTUDIO (by PT Souhaila) aan het Stuivenbergplein in Antwerpen met als doel (kansarme) vrouwen aan het sporten zetten. In februari 2020 breidde ze uit naar een tweede setting in Merksem als partner van de keten Basic Fit. Ze geeft personal training en groepslessen en is trots op de atypische filosofie waar haar club…

Ze gaf tot vorig jaar les als co-teacher aan dove en slechthorende kinderen in Antwerpen en Brussel. In juni 2019 opende ze haar eigen sportclub, genaamd DE SPORTSTUDIO (by PT Souhaila) aan het Stuivenbergplein in Antwerpen met als doel (kansarme) vrouwen aan het sporten zetten. In februari 2020 breidde ze uit naar een tweede setting in Merksem als partner van de keten Basic Fit. Ze geeft personal training en groepslessen en is trots op de atypische filosofie waar haar club voor staat. Wij namen een kijkje in DE SPORTSTUDIO van de 28-jarige Souhaila Akarkach.

DE SPORTSTUDIO is een onderneming vertrokken uit een sociaal engagement. Vrouwen kunnen in de studio terecht voor zowel personal training als small group lessen. Vooral vrouwen die weinig tot geen ervaring hebben met sport en beweging spreekt Souhaila Akarkach graag aan. In privésessies (duotraining) zijn ook koppels welkom. Omdat ze dicht bij de dames staat, merkte ze op dat er een grote groep vrouwen is die de stap tot bewegen en een gezondere levensstijl zeer moeilijk weten te maken. Daardoor is ze dieper op zoek gegaan naar waar het schoentje knelt, en ze vertrok vanuit de noden. ‘Met mijn werking weet ik financiële, praktische en emotionele barrières te verlagen en zo een bepaalde groep vrouwen aan te trekken.’

Samen sporten in het park

Hoe is de SPORTSTUDIO ontstaan?

Akarkach: ‘Het was nooit een kinderdroom om dit op te richten. Ik ben altijd al sportief geweest, maar toch is het nooit een ambitie geweest om er professioneel mee bezig te zijn. In 2017 heb ik iemand proberen te motiveren om van zijn passie voor fitness zijn beroep te maken. Ik kon hem motiveren door ook mijzelf in te schrijven voor de vooropleiding voor personal trainer.

Nadat mijn directe omgeving wist dat ik mijn licenties behaald had, werd er meer en meer aan mijn mouw getrokken. Op dat moment trainde ik zelf onder begeleiding van Tinne, mijn allereerste personal trainer. Ik voelde me toen absoluut niet zelfzeker genoeg om de rol van de fantastische Tinne te vervullen. Vrouwen mij laten betalen om hen te begeleiden? Dat bezorgde me een akelig gevoel. Ik wilde helemaal niet betaald worden voor de hulp die ik zou kunnen bieden. Maar altijd iemand meenemen naar de gym zorgde ervoor dat ik meer coachte dan zelf trainde, en dat was niet fijn.

Mijn tante nam het initiatief in mijn plaats. Op een zekere weekdag in oktober 2017 ontving ik een sms’je waarin ze zei dat ze zaterdag om 10 uur met een groep op mij zou wachten aan Het Rivierenhof. En ja, op die dag stonden twaalf gemotiveerde vrouwen klaar om samen met mij te sporten in het park. Het was fantastisch, en we spraken gelijk af voor de volgende keer. DE SPORTSTUDIO heeft als fundering niet één, maar twaalf vrouwen. Met die gedachte probeer ik op momenten van paniek, als het mij allemaal te veel lijkt te worden, mezelf te kalmeren. Ik sta er niet alleen voor.’

Lancering van DE SPORTSTUDIO

Je gaf spontaan les aan 12 vrouwen. Hoe is dit geëvolueerd naar DE SPORTSTUDIO?

Akarkach: ‘Al snel brak de winter aan en gingen we op zoek naar een zaaltje in Borgerhout om zes maanden op een ontspannen en familiaire sfeer samen verder te sporten. Die sportmomenten combineren met mijn job in het onderwijs, mijn studie en mijn privéleven werd me helaas te zwaar en ik belandde in een donkere periode.

Vanaf begin 2019 ging het steeds beter en daar heeft het sporten een groot deel mee te maken. Maar ook mijn nieuwe job als co-teacher en zorgjuf in het Koninklijk Instituut in Woluwe. Opnieuw kunnen gebaren met dove en slechthorende kinderen en elke dag klaar staan voor kinderen met autisme in het Buitengewoon Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat ik zin had om er terug in te vliegen.

Bovendien werkte ik in een school waar ik volledig mezelf kon zijn en me niet meer hoefde te bewijzen. Ik werd niet voor moeilijke keuzes gezet en dat zorgde voor extra motivatie. Mijn eeuwige strijd naar een verdraagzamer en inclusieve samenleving was voor de allereerste keer niet nodig. Die hernieuwde energie zorgde ervoor dat ik mezelf terug kon vinden. Daardoor kon ik na de schooluren in mijn eentje werken aan mijn geheim project. Nog geen drie maanden later mocht ik met een klein hart maar enorm veel zin DE SPORTSTUDIO by PT Souhaila lanceren.’

Ladies only

Waarom koos u voor ladies only? Gaat dat juist niet in tegen uw strijd voor inclusie?

Akarkach: ‘Inclusief werken gaat voor mij verder dan louter zeggen dat iedereen welkom is. Bekijk het als lesgeven in een klas in het buitengewoon onderwijs. Je moet kunnen differentiëren. Je gaat als capabele leerkracht op zoek naar de noden van de verschillende kinderen in je klas en zorgt ervoor dat je op die manier iedereen meekrijgt. Een toets over recycleren kan het ene kind schriftelijk maken, terwijl ik (op hetzelfde moment) voor het andere kind de toets in gebarentaal moet afnemen. Uiteindelijk was mijn ontwikkelingsdoel voor de hele klas hetzelfde, namelijk dat de kinderen correct afval kunnen recycleren. In de context van mijn sportclub heb ik als doel mensen op weg helpen naar een gezondere levensstijl. Moeten we dames die zich niet prettig voelen in gemengde sportclubs laten vallen en aan hun lot over laten? Dat is niet onze filosofie.’

Zelfverzekerd en modest

Heeft u het zelf ook altijd fijner gevonden om onder vrouwen te sporten?

Akarkach: (lacht) ‘Ironisch genoeg niet eigenlijk. Ik heb altijd in een gemengde club getraind, omdat het mij praktisch beter uitkwam. Zelfs nu ik als Head Trainer uren rondloop in de nieuwe Basic Fit Ladies Only, train ik zelf meestal in een andere gemengde club. Dit komt omdat ik in mijn club te veel wordt aangesproken. Veel vrouwen kennen PT Souhaila nu. Maar ik begrijp de dames perfect wanneer ze zeggen dat ze zich bekeken of gewoon niet goed voelen. Ik kan daarvan meespreken.’

Hoezo?

Akarkach: ‘Als je, zoals ik, sport in modest sportkleding en een sporthijab, draaien er nog altijd veel hoofden. Deze stijl vertrekt vanuit mijn religieuze beleving, maar ik vind het ook fantastisch om zo progressie te boeken puur voor mezelf. Ik heb nooit de drang me te moeten bewijzen. Ik wil graag komaf maken met de heersende norm van hoe een vrouw eruit moet zien, wil ze iets bereiken. Mijn boodschap is klaar en duidelijk; Je kan wél zelfzeker zijn en je lichaam niet willen tonen of jezelf modest kleden.’

Meer dan een sportclub

Wat maakt DE SPORTSTUDIO zo anders?

Akarkach: ‘DE SPORTSTUDIO is meer dan een sportclub. Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Elke avond sluit ik de studio af met een moment van zelfreflectie en dankbetuiging. Ik neem mijn tijd om beslissingen te nemen in lijn met de principes van DE SPORTSTUDIO. Financiële zaken zijn ondergeschikt aan onze filosofie. Dat zeg ik ook tegen mensen die interesse hebben om bij het team te horen: je zal niet rijk worden. Wel succesvol, maar dat is veel meer dan financiële rijkdom. Klanten die de moed lijken op te geven nodig ik soms uit voor een gesprek. Zo’n gesprek heeft al eens drie uur geduurd. Uiteraard word ik daar niet voor betaald. Maar ik merk wel dat ik hierdoor meer invloed kan uitoefenen.’

Kunt u wat meer vertellen over de filosofie van DE SPORTSTUDIO?

Akarkach: ‘Buiten het onderschikken van financiële zaken, heeft DE SPORTSTUDIO enkele principes. Een belangrijke hiervan is dat er nooit transformatiefoto’s mogen gepubliceerd worden. De reden is onze gecommercialiseerde maatschappij waar ik mij zo vaak aan erger. Een (vrouwen)lichaam is tegenwoordig hét reclamebord van de gekste producten. Ik kan 100 nieuwe klanten aantrekken met voor- en na-afbeeldingen en ik heb klanten die daar niet mee zouden inzitten. Maar ik wil ‘s nachts graag goed kunnen slapen. Ik heb ten eerste iemands lichaam gebruikt met winstoogmerk én potentiële klanten worden ergens misleid. Niet iedereen is in staat om dat resultaat te bereiken. Ik respecteer collega-trainers die dat wel doen en ik ben ervan overtuigd dat zij dat doen met de beste wil, maar vanuit DE SPORTSTUDIO zal dat altijd een principe blijven. Net zoals het niet herkenbaar filmen of fotograferen van klanten.’

Een plek van acceptatie

Kan het volledig team zich vinden in de principes van DE SPORTSTUDIO?

Akarkach: ‘Ik heb lang gezocht naar een tweede trainer, vooral om die reden. Het moest iemand zijn die feeling had met de doelgroep en de manier waarop training wordt gegeven. Initieel zocht ik naar iemand die net als ik dicht bij de doelgroep staat om hen gemakkelijker te begrijpen. Uiteindelijk koos ik voor Leen, een witte jonge vrouw die noch in een grootstad is geboren noch opgegroeid. Maar Leen is fantastisch.

Ze is erg gemotiveerd om met de dames aan de slag te gaan en ze toont veel bereidwilligheid om de leefwereld van de doelgroep te leren kennen. In het begin soms zelfs meer dan nodig. Voor een eerste fotoshoot vroeg ze of ze zich best op een bepaalde manier zou kleden om niemand voor de borst te stoten. Uiteraard was dat niet nodig en zelfs niet wenselijk. Nogmaals, DE SPORTSTUDIO is meer dan een sportclub. Het is een plek van acceptatie. Net zoals ik een klant die zich zou storen aan mijn voorkomen kan missen als kiespijn, moet een klant die Leen niet accepteert ver wegblijven. Gelukkig hebben we zo’n situaties niet.’

Grootse plannen voor DE SPORTSTUDIO

Waar wil je met je onderneming naartoe? Heb je nog grote ambities?

Akarkach: (lacht) ‘Naar de top! Nee, ik meen het. Mijn sociaal engagement en bewuste keuze voor deze doelgroep mag absoluut niet verward worden met laksheid of genoegen nemen met een basiskennis of werking. Ik investeer ondertussen zelf nog heel graag in personal training. Ik wil dus wel naar de top, maar de top heeft zijn prijs en die betaal ik met plezier. Ik geniet er enorm van om in “elitaire” sferen, van concurrentie en soms zelfs hoogmoedige stoere praatjes te vertellen over mijn doelgroep, mijn werking en mijn prijzen. Ik word dan niet meteen serieus genomen. Nadien krijg ik berichten met vragen over hoe ik mijn business heb aangepakt. Stad Antwerpen heeft ondertussen ook kennis mogen maken met DE SPORTSTUDIO en we zitten samen in verband met een samenwerking voor een project dat weldra wordt opgestart.’